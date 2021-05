در این مطلب به مقایسه‌ی گلکسی A32 5G و گلکسی A52 5G می‌پردازیم که دو نماینده‌ی میان‌رده و ۵G سامسونگ در سال ۲۰۲۱ به حساب می‌آیند. اما خب بین این دو گوشی تفاوت قیمتی بسیار زیادی وجود دارد (کمی کمتر از دو برابر) که دلیل آن هم یک سری قابلیت‌های بیشتر گلکسی A52 5G است. اما در این مطلب قصد داریم ببینیم آیا این قابلیت‌های بیشتر، واقعا ارزش هزینه‌ی بیشتر را دارند یا گلکسی A32 5G هم می‌تواند تا حدودی نیازهای کاربران را برطرف کند و انتخاب بهتری خواهد بود. در ادامه به پاسخ این پرسش خواهیم رسید.

گلکسی A32 5G یکی از بهترین میان‌رده‌هایی است که در سال ۲۰۲۱ و در محدوده‌ی قیمتی ۲۸۰ دلار راهی بازار شد. از طرفی گلکسی A52 5G هم به جرات می‌توان گفت بهترین میان‌رده‌ای است که امسال عرضه شده و خب از قابلیت‌های بسیار خوبی هم بهره می‌برد. اما قیمت این محصول حدودا ۵۰۰ دلار است. بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که اگر قصد خرید یک میان‌رده از سامسونگ (بین این دو گوشی) را در سال ۲۰۲۱ داشته باشیم، آیا ارزش دارد که ۲۲۰ دلار بیشتر هزینه کنیم که و محصول گران‌قیمت‌تر را خریداری کنیم؟

در این مطلب اما قصد داریم با بررسی تمام قابلیت‌های مهم دو گوشی، به پاسخ این پرسش مهم دست پیدا کنیم. این بررسی در پنج بخش صورت می‌گیرد که شامل نمایشگر، کیفیت ساخت، عملکرد سخت‌افزاری، دوربین و باتری می‌شود.

مقایسه‌ی گلکسی A32 5G با گلکسی A52 5G

نمایشگر

نام گوشی گلکسی A52 5G گلکسی A32 5G اندازه‌ی نمایشگر ۶٫۵ اینچ ۶٫۵ اینچ نوع پنل Super AMOLED TFT تراکم پیکسلی ۴۰۷ پیکسل بر هر اینچ ۲۷۰ پیکسل بر هر اینچ وضوح تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ ۱۶۰۰ ×‌۷۲۰ رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز ۶۰ هرتز

در بخش نمایشگر، تفاوت‌های اساسی را شاهد هستیم. شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین فرقی که بین این دو محصول وجود دارد دقیقا همین نمایشگر است که جز اندازه، در تمامی موارد با هم متفاوت هستند. سامسونگ این دو گوشی را در اندازه‌ی ۶.۵ اینچی راهی بازار کرده که از لحاظ ظاهری هم تا حدودی با یکدیگر متفاوت هستند. مثلا نمایشگر گلکسی A32 5G در بخش زیرین اندکی حواشی بیشتری دارد و در بالا هم دوربین سلفی به شکل V تعبیه شده. اما در گلکسی A52 5G این دوربین به شکل حفره‌ای تعبیه شده و ظاهری مدرن‌تر دارد. همچنین حواشی بخش پایین هم کمتر است.

گلکسی A32 5G از نمایشگر ۶۰ هرتزی بهره می‌برد که وضوح آن ۷۲۰P است و پنل آن هم از جنس IPS است که کیفیت چندان مناسبی هم ندارد. اما خب برای یک گوشی با برند سامسونگ و در محدوده‌ی قیمتی ۲۸۰ دلار نسبتا مناسب است. اما گلکسی A52 5G نمایشگر فوق‌العاد‌ه‌ای دارد؛ کاملا بهتر و مجهز‌تر از گلکسی A32 5G. این نمایشگر ۱۲۰ هرتزی است و گشت و گذار بین منوهای گوشی بسیار جذاب‌تر است. وضوح تصویر آن هم ۱۰۸۰P است و از پنل AMOLED بهره می‌برد. در نمایش دقیق رنگ‌ها، کنتراست تصویر، تراکم پیکسلی و به عبارتی تمام موارد دیگر که به نمایشگر مربوط می‌شود، گلکسی A52 5G عملکرد بهتری از A32 5G دارد.

یک مورد دیگر که بیشتر به قابلیت‌های نرم‌افزاری بر می‌گردد، تیره کردن نمایشگر در شرایطی است که نور محیط کم است. گلکسی A32 5G این کار را به خوبی انجام نمی‌دهد و به همین خاطر باعث می‌شود وقتی در نور شب با گوشی کار می‌کنید، اندکی چشمان شما خسته شود. این در حالی است که چنین مشکلی با گلکسی A52 5G وجود ندارد. شما عزیزان می‌توانید در جدول زیر، اعداد و ارقام مربوط به نمایشگر گلکسی A32 5G و گلکسی A52 5G را مشاهده کنید.

بیشترین میزان روشنایی (بیشتر بهتر) کمترین میزان روشنایی (کمتر بهتر) کنتراست تصویر (بیشتر بهتر) دمای رنگ (بر حسب کلوین) گاما DELTA E RGBCMY (کمتر بهتر) DELTA E GRAYSCALE (کمتر بهتر) گلکسی A32 5G ۵۵۷ (عالی) ۴٫۸ (عالی) ۱:۱۷۶۳ (عالی) ۷۸۰۶ (عالی) ۲٫۲۵ ۳٫۴۶ (خوب) ۵٫۵۶ (متوسط) گلکسی A52 5G ۷۱۵ (عالی) ۱٫۴ (عالی) غیرقابل ۶۹۱۸ (عالی) ۲٫۱ ۲٫۳۲ (خوب) ۴٫۲۶ (متوسط)

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ در تولید نمایشگر گلکسی A32 5G اشتباه تقریبا بدی مرتکب شده و در حالی که می‌توانست از نمایشگری AMOLED با وضوح +FHD در آن استفاده کند، همانطور که در برخی از گوشی‌های هم‌قیمت آن این کار را انجام داده، ترجیح داد از LCD با وضوح ۷۲۰P استفاده کند تا اولین دلیل برای نخریدن گلکسی A32 5G و ترجیح A52 5G به آن مشخص شود.

طراحی

نام گوشی گلکسی A52 5G گلکسی A32 5G اندازه‌ی نمایشگر ۶٫۵ اینچ ۶٫۵ اینچ ابعاد ۸٫۳ × ۷۵٫۱ × ۱۵۹٫۹ میلی‌متر ۹٫۱ × ۷۶٫۱ × ۱۶۴٫۲ میلی‌متر وزن ۱۸۹ گرم ۲۰۵ گرم استاندارد مقاومتی IP67 – مقاوم در برابر نفوذ آب به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۱ متری ندارد جنس بدنه شیشه در جلو و پلاستیک مات در پشت و فریم شیشه در جلو و پلاستیک براق در پشت و فریم

از لحاظ طراحی ظاهری اما تقریبا می‌توان گفت دو گوشی برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارند. البته باز هم این A52 است که به خاطر بهره‌مندی از محافظ صفحه‌ی گوریلا گلس ۵ روی صفحه، دست بالا را دارد اما خب از لحاظ کیفیت مواد بکار رفته در ساخت بدنه، تفاوت چندان زیادی را شاهد نیستیم.

البته گلکسی A32 5G از پوشش گلاستیک در پنل پشتی خود بهره می‌برد و همین موضوع باعث شده اندکی شفاف باشد. برای دوربین‌های آن هم ماژولی طراحی نشده و هر کدام از سنسورها را به صورت مجزا روی پنل پشتی شاهد هستیم، بدون اینکه ماژولی وجود داشته باشد تا شاهد بیرون‌زدگی آن از بدنه باشیم.

گلکسی A52 5G اما بیشتر طراحی سری S21 را به ارث برده و همان ساختار مشابه دوربین A32 را درون یک ماژول مستطیل شکل دارد. پنل پشتی این گوشی هم پلاستیکی است منتها برخلاف نماینده‌ی ارزان‌قیمت‌تر سامسونگ، در آن از پلاستیک مات استفاده شده. روی فریم سمت راست هر دو گوشی شاهد تعبیه‌ی کلید پاور و کنترل صدا هستیم منتها تفاوت اینجاست که در گلکسی A32 5G، حسگر اثرانگشت هم با این کلید پاور ادغام شده در حالی که در گلکسی A52 5G، این حسگر را در زیر نمایشگر شاهد هستیم. از لحاظ دقت و سرعت عملکرد، بدیهی است حسگری که با کلید پاور ادغام می‌شود عملکرد بهتری دارد و در اینجا هم استثنائی وجود ندارد اما خب حسگر گلکسی A52 هم سرعت و دقت کمی ندارد.

نکته‌ی جالب اما اینجاست که گلکسی A32 علی‌رغم اینکه اندازه‌ی مشابهی با A52 دارد اما به شکل محسوسی سنگین‌تر است. به همین خاطر شاید هنگام در دست داشتن گلکسی A52، کاربر حس بهتری داشته باشد. نکته‌ی بسیار مهم‌تر در این بخش اما بهره‌مندی نماینده‌ی گران‌تر شرکت کره‌ای از استاندارد ضد آب IP67 است که پیش از این فقط در پرچم‌دارها شاهد آن بودیم. اما اینبار می‌بینیم که در یک گوشی میان‌رده‌ی ۵۰۰ دلاری هم استاندارد ضد آب وجود دارد. به لطف این گواهی، گلکسی A52 5G می‌تواند در عمق ۱ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه از نفوذ آن به درون جلوگیری کند. متاسفانه از این استاندارد در گلکسی A32 5G خبری نیست که خب جای تعجبی هم ندارد.

بنابراین به نظر می‌رسد در بخش طراحی هم به طور کلی، این گلکسی A52 5G است که دست بالا را دارد. شاید اگر استاندارد ضد آب وجود نداشت، می‌شد از تفاوت‌های موجود چشم‌پوشی کرد و به دو گوشی امتیاز مشابهی داد اما خب اینکه می‌دانیم گوشی که برای آن هزینه می‌کنیم ضد آب است، واقعا به ارزش خرید آن اضافه می‌کند و به همین خاطر در این بخش هم گلکسی A52 گوشی برتر است.

عملکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

نام گوشی گلکسی A52 5G گلکسی A32 5G پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۷۵۰G مدیاتک Dimensity 720 5G مشخصات هسته‌ها ۲ هسته‌ی بزرگ از نوع Cortex-A77 با فرکانس ۲٫۲ گیگاهرتز، ۶ هسته‌ی کوچک از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۱٫۸ گیگاهرتز ۲ هسته‌ی بزرگ از نوع Cortex-A76 با فرکانس ۲٫۰ گیگاهرتز، ۶ هسته‌ی کوچک از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۲٫۰ گیگاهرتز لیتوگرافی پردازنده ۸ نانومتری ۷ نانومتری پردازشگر گرافیکی آدرنو ۶۱۹ Mali-G57 MC3 حافظه‌ی داخلی و رم ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸، ۸/۲۵۶ گیگابایت ۴/۶۴، ۴/۱۲۸، ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸ گیگابایت

در بخش سخت‌افزار، نه تنها روی کاغذ بلکه در عمل هم شاهد عملکرد بهتر از سوی گلکسی A52 5G هستیم که خب این موضوع کاملا طبیعی است. اما چیزی که اهمیت دارد این است که تفاوت سخت‌افزاری بین این دو گوشی تا چه اندازه قابل چشم‌پوشی است و خب آیا اصلا می‌توان آن را ندید گرفت؟

گلکسی A52 5G از پردازنده‌ی میان‌رده‌ی کوالکام یعنی اسنپدراگون ۷۵۰G بهره می‌برد که توانایی نسبتا زیادی در امور پردازشی دارد و می‌تواند به عنوان یک میان‌رده، نیازهای متعدد کاربران را برطرف کند. از طرفی آنچه که به عنوان قلب تپنده‌ی گلکسی A32 5G ایفای نقش می‌کند، پردازنده‌ای است اقتصادی، ساخت مدیاتک تحت عنوان Dimensity 720 که از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند و آن هم در محدوده‌ی قیمتی که دارد می‌تواند نیاز کاربران را پوشش دهد.

در کنار این دو پردازنده برای گلکسی A32 5G از ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی گرفته تا ۴/۱۲۸، ۶/۱۲۸ و ۸/۱۲۸ گیگابایت در نظر گرفته شده و برای گلکسی A52 هم سه مدل ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایت را شاهد هستیم. این یعنی در قدرتمندترین مدل، تفاوت دو گوشی به حافظه‌ی داخلی بر می‌گردد و در ضعیف‌ترین مدل هم گلکسی A52 کاملا برتر است.

اما با توجه به نتایجی که از بنچمارک‌ها بدست آمده، به نظر می‌رسد اختلاف بین دو پردازنده محسوس هست، اما آنقدری نیست که بخواهیم در استفاده‌ی روزمره متوجه آن شویم. شاید در انجام بازی‌های سنگین، توان پردازشی بیشتر اسنپدراگون ۷۵۰G خود را نشان دهد اما باز هم باید به این موضوع اشاره کنیم که تفاوت خیلی فاحش نیست و هر دو گوشی در انجام بازی‌های روز با کیفیت متوسط، تماشای ویدیو و فیلم، رسیدگی به کارهای روزمره و موارد سبک اینچنینی مناسب هستند. بدیهی است نباید از این دو، خصوصا گلکسی A32 5G انتظار داشته باشیم در انجام بازی‌های سنگین هم کم نیاورند یا تمام کارها را با بالاترین سرعت انجام دهند.

شما عزیزان می‌توانید برای اطلاع بیشتر از توان سخت‌افزاری دو گوشی، بنچمارک‌های زیر را مشاهده کنید که در هر دوی آن‌ها، گلکسی A52 5G با اسنپدراگون ۷۵۰G دست بالاتر را به نسبت A32 5G دارد.

شاید تنها نقطه ضعف پردازنده‌ی کوالکام به نسبت رقیب، لیتوگرافی ۸ نانومتری آن باشد که در مقابل پردازنده‌ی ۷ نانومتری مدیاتک اندکی قدیمی‌تر است اما خب این موضوع تاثیری در شکست نماینده‌ی مدیاتک نداشت. به صورت کلی برتری‌های پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G به Dimensity 720 5G به شرح زیر است:

توسعه‌دهندگان بازی‌های خود را بیشتر برای پردازنده‌های اسنپدراگون بهینه می‌کنند

هسته‌ی بزرگ اسنپدراگون ۷۵۰G جدیدتر است

حدودا ۱۲ درصد فرکانس بیشتر پردازنده‌ی گرافیکی

۱۳ درصد عملکرد بهتر در بنچمارک AnTuTu

در بخش نرم‌افزار اما دو گوشی شرایط برابری دارند و چون هر دو امسال و با اندروید ۱۱ راهی بازار شدند، به همین خاطر بعد از خرید و تا دو سال بعد که هر دو محصول به اندروید ۱۳ آپدیت می‌شوند، تفاوتی حس نخواهید کرد. البته به لطف سخت‌افزار نسبتا قدرتمندتر و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، کار با گلکسی A52 5G همیشه جذاب‌تر خواهد بود اما از لحاظ امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزاری، تفاوتی حس نخواهید کرد.

اما در سال سوم، گلکسی A52 5G باز هم از رقیب خود فاصله می‌گیرد چون سامسونگ این گوشی را به مدت سه‌سال از لحاظ نرم‌افزاری پشتیبانی می‌کند، در حالی که گلکسی A32 5G از این مزیت بی‌بهره است و به مدت دو سال به‌روزرسانی دریافت می‌کند.

دوربین

نام گوشی گلکسی A52 5G گلکسی A32 5G دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1٫۸ – بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1٫۸ دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۲ – پوشش ۱۲۳ درجه‌ای ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۲ – پوشش ۱۲۳ درجه‌ای دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۴ ۵ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۴ سنسور سنجش عمق ۵ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۴ ۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۴ کیفیت فیلم‌برداری فیلم‌برداری در وضوح ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری در وضوح ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۲، فیلم‌برداری با کیفیت ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰ بر ثانیه، پشتیبانی از HDR ۱۳ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2٫۲، فیلم‌برداری با کیفیت ۱۰۸۰P و سرعت ۳۰ بر ثانیه

در بخش دوربین، روی کاغذ مشخصات متفاوتی را شاهد هستیم اما در عمل، می‌بینیم که کیفیت تصاویر ثبت شده خیلی فرق نمی‌کنند. روی پنل پشتی هر دو محصول سه دوربین قابل عکاسی تعبیه شده و سنسور چهارم هم سنجش عمق است. دوربین اصلی در گلکسی A52 5G سنسوری به بزرگی ۶۴ مگاپیکسل دارد در حالی که سنسور اصلی گلکسی A32 5G اندکی کوچک‌تر و ۴۸ مگاپیکسلی است. دوربین ماکروی ۵ مگاپیکسلی در هر دو گوشی دیده می‌شود اما وقتی به دوربین فوق عریض می‌رسیم، باز هم تفاوت را شاهد هستیم.

سنسور فوق عریض در محصول گران‌قیمت‌تر سامسونگ ۱۲ مگاپیکسلی است در حالی که نماینده‌ی ارزان‌قیمت‌تر شرکت کره‌ای از سنسور فوق عریض کوچک‌تر ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. در نهایت می‌رسیم به سنسور سنجش عمق که به ترتیب در A52 5G و A32 5G، اندازه‌ی آن به ۵ و ۲ مگاپیکسل می‌رسد. در بخش دوربین سلفی هم تفاوتی را شاهد هستیم. گلکسی A52 5G به یک دوربین قدرتمند ۳۲ مگاپیکسلی مجهز شده اما رقیب ارزان‌قیمتش از یک سنسور به بزرگی ۱۳ مگاپیکسل بهره می‌برد.

شما عزیزان می‌توانید در ادامه، نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین‌های این دو گوشی را مشاهده کنید تا متوجه‌ این موضوع شوید که در عمل، این تفاوت مگاپیکسل اگرچه محسوس است اما خیلی هم فاحش نیست. البته در شرایطی که بتوانید لرزش‌های ناخواسته را کنترل کنید چون در غیر این صورت، گلکسی A52 5G به لطف بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال، به شکل کاملا محسوسی تصاویر بهتر و باکیفیت‌تری ثبت می‌کند.

عکاسی با دوربین اصلی در نور روز

با دوربین اصلی شروع می‌کنیم. جایی که هر دو گوشی توانستند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند اما خب گهگاهی پیش می‌آمد شاهد اشباع رنگ‌ها در برخی از تصاویر باشیم. با همه‌ی این تفاسیر، در نگاه اول، به نظر می‌رسد هر دو گوشی توانستند تصویر بسیار خوبی را ثبت کنند، اما اگر با دقت به آن‌ها نگاه کنید، متوجه خواهید شد که در برخی از صحنه‌ها گلکسی A32 5G در نمایش جزئیات، عملکرد ضعیف‌تری دارد.

به عنوان نمونه می‌توانید به تصویر زیر نگاه کنید. جایی که اگر زوم کنید متوجه خواهید شد میزان جزئیات در تصویر ثبت شده توسط گلکسی A52 5G بیشتر است. اما خب همانطور که در ابتدا هم گفته شد، تفاوت آنقدرها فاحش نیست که بخواهیم بگوییم تصویر ثبت شده توسط گلکسی A32 5G بی‌کیفیت است.

عکاسی با دوربین فوق عریض در نور روز

در تصویر زیر اما گلکسی A52 5G توانست تصویری با میزان درخشندگی و جزئیات بیشتر ثبت کند اما همچنین تمایل بیشتری به اشباع رنگ‌ها داشت. از طرفی به نظر می‌رسد تصاویری که گلکسی A32 5G ثبت می‌کند اندکی عریض‌تر هستند. لازم به ذکر است گستره‌ی دینامیکی در هر دو تصویر خوب است اما بدیهی است که نمی‌توان آن را نقطه قوت هیچ یک از این دوربین‌ها دانست.

عکاسی در حالت پرتره

در این تصویر می‌توان عملکرد بهتر گلکسی A52 5G را به لطف توان پردازشی بیشتر مشاهده کرد. البته اگر بخواهیم عملکرد هر دو گوشی را به صورت مجزا بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که نقاط ضعفی در هر دوی آن‌ها وجود دارد اما خب نمی‌توانیم انتظاری بیش از این هم داشته باشیم.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید، متوجه خواهید شد که اگرچه هر دو گوشی توانستند به خوبی فرایند جداسازی سوژه از پس‌زمینه را انجام دهند، اما تصویری که گلکسی A32 5G به ثبت رساند بسیار تارتر از نمونه‌ی ثبت شده با دوربین گلکسی A52 5G است. دلیل این موضوع هم توان سخت‌افزاری بالاتر کهکشانی گران‌قیمت‌تر است.

عکاسی با دوربین ماکرو

وقتی با دوربین ماکرو از فاصله‌ی نزدیک به عکاسی پرداختیم، تفاوت عملکرد دو گوشی در شارپ نشان دادن تصاویر بیشتر به چشم آمد. شما عزیزان می‌توانید با نگاه ساده به تصویر زیر کاملا متوجه این موضوع شوید که تا چه میزان جزئیات در نمونه‌ی ثبت شده توسط گلکسی A32 5G کمتر از تصویر متعلق به گلکسی A52 5G است.

عکاسی با دوربین سلفی

دوربین سلفی دو گوشی به گونه‌ای است که از لحاظ گستره‌ی دینامیکی، عملکرد تقریبا مشابهی را شاهد هستیم اما در نمایش رنگ‌ها، پوست سوژه و میزان جزئیات، گلکسی A52 5G بهتر ظاهر شده. این در حالی است که تصویر ثبت شده توسط گلکسی A32 بسیار اشباع شده است. همچنین به وضوح مشخص است که دوربین سلفی گوشی گران‌تر تمایل دارد سوژه‌ی موجود در پس‌زمینه را بیشتر در محدوده‌ی فوکوس خود نگه دارد اما در گلکسی A32، جزئیات پس‌زمینه کمی از بین رفت.

عکاسی با دوربین اصلی در محیط خانه

اما وقتی به ثبت تصاویر درون محیط خانه پرداختیم، دو گوشی رفتار کاملا متفاوت و در نهایت، نتیجه‌ی متفاوتی را رقم زدند. اگر به تصاویر زیر نگاه کنید متوجه می‌شوید که در کل، عملکرد دو گوشی در محیط کم‌نور خانه قابل قبول بود. اما به نظر می‌رسد گلکسی A52 5G نتوانسته نویز موجود را به خوبی مدیریت کند. این در حالی است که گلکسی A32 5G به لطف اعمال الگوریتم حذف نویز، تصویر واضح‌تری ثبت کرد.

اینطور که به نظر می‌رسد، در بخش دوربین اگرچه گلکسی A52 5G دست بالا را دارد، اما برخلاف نمایشگر، این اختلاف فاحش نیست و کاربر با خرید هر دو گوشی، می‌تواند نیازهای عکاسی خود را پوشش دهد. البته این در شرایطی است که فقط دوربین برایتان اهمیت داشته باشد. گلکسی A32 5G عملکرد بسیار خوبی در این بخش داشت، اگرچه تقریبا در تمامی زمینه‌ها امتیاز گلکسی A52 5G بیشتر بود. البته اگر عملکرد دو گوشی را در بخش فیلم‌برداری مقایسه کنیم، گلکسی A52 در تمامی زمینه‌ها عملکرد بهتری دارد. بنابراین اگر به تهیه‌ی ویدیو علاقه دارید، قطعا باید دور گلکسی A32 را خط بکشید. مگر اینکه بودجه‌ی محدودی داشته باشید. در غیر این صورت برای عکاسی، نیازی به پرداخت مبلغ بیشتر برای خرید گلکسی A52 نیست.

باتری

نام گوشی گلکسی A52 5G گلکسی A32 5G ظرفیت باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت شارژر ۲۵ واتی ۱۵ واتی

اما می‌رسیم به باتری و مدت زمان نگه‌داری شارژ. این شاید تنها بخشی باشد که گلکسی A32 5G بدون هیچ مشکلی و با اختلاف نسبتا خوب، گلکسی A52 را پشت سر گذاشت. این گوشی نه تنها از باتری پرظرفیت‌تر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد، بلکه در نگه‌داری شارژ هم عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت.

گلکسی A52 5G اما از یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که آن هم عملکرد خوبی در نگه‌داری شارژ دارد ولی نتوانست پا به پای A32 پیش برود. جالب اینجاست که گلکسی A52 یکی از بهترین گوشی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ در نگه‌داری شارژ است اما می‌بینیم A32 5G توانست عملکردی هنوز بهتر از خود به نمایش بگذارد و به گزینه‌ی مورد علاقه‌ی کاربرانی تبدیل شود که طول عمر باتری برایشان در انتخاب گوشی ملاک اول است.

در تست‌هایی که وب‌سایت PhoneArena انجام داده، گلکسی A52 5G توانست در بخش وب‌گردی، تماشای ویدیو از یوتیوب و انجام بازی به ترتیب ۱۶ ساعت و ۴۸ دقیقه، ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه و ۹ ساعت و ۴۲ دقیقه دوام داشته باشد. در حالی که این میزان برای گوشی ارزان‌تر، ۱۸ ساعت و ۴۵ دقیقه، ۱۱ ساعت و ۲۶ دقیقه و ۱۰ ساعت و ۳۲ دقیقه بود. شما عزیزان می‌توانید مقایسه‌ی این دو گوشی در نگه‌داری شارژ را در جدول زیر مشاهده کنید.

توجه داشته باشید این تست در شرایطی صورت گرفته که نمایشگر گلکسی A52 5G در تمامی مدت روی رفرش‌ریت ۶۰ هرتز تنظیم شده بود. بدیهی است با فعال‌سازی رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز، عملکرد این گوشی در نگه‌داری شارژ شدیدا با افت مواجه شود اما متاسفانه آمار آن را در اختیار نداریم.

وب‌گردی (۶۰ هرتز) تماشای ویدیو انجام بازی (۶۰ هرتز) گلکسی A32 5G ۱۸ ساعت و ۴۵ دقیقه ۱۱ ساعت و ۲۶ دقیقه ۱۰ ساعت و ۳۲ دقیقه گلکسی A52 5G ۱۶ ساعت و ۴۸ دقیقه ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه ۹ ساعت و ۴۲ دقیقه

نتیجه؛ انتخابی مشخص

به صورت کلی، هر دو گوشی در محدوده‌ی قیمتی که دارند عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند. البته این در شرایطی است که بخواهیم آن‌ها را با گوشی‌های خود سامسونگ مقایسه کنیم چون در محدوده‌ی قیمتی مشابه، ممکن است گوشی‌های بهتر و قدرتمندتری از شرکت‌های رقیب برای خرید در دسترس وجود داشته باشد.

به نظر می‌رسد با اینکه قیمت گلکسی A52 5G بیشتر است اما اگر از لحاظ بودجه در محدودیت قرار ندارید، حتما آن را خریداری کنید چرا که اختلاف آن با گلکسی A32 5G کاملا ارزش پرداخت ۲۲۰ دلار بیشتر را دارد. از جمله قابلیت‌ها و امکاناتی که در بالا به آن اشاره شد و گلکسی A52 5G هم در بسیاری از آن‌ها موفق‌تر بود، بلندگوهای استریو و استاندارد ضد آب IP67 هم از سایر قابلیت‌های خوبی هستند که فقط گلکسی A52 از آن بهره می‌برد.

گلکسی A32 5G گوشی خوبی است و می‌تواند گزینه‌ی منطقی برای خرید باشد اما در صورتی که توان خرید گلکسی A52 را نداشته باشید. در غیر این صورت به جز باتری، در تمامی بخش‌ها گلکسی A52 5G عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت و مطمئن‌تر نشان داد. البته هنوز هم اگر فقط اولویت‌تان عکاسی و طول عمر باتری است، نیازی به پرداخت مبلغ بیشتر برای خرید A52 5G ندارید چون با همان A32 هم می‌توانید نتیجه‌ی مطلوبی بگیرید.

حال می‌رسیم به این پرسش که در ابتدا مطرح شد؛ آیا پرداخت مبلغ بیشتر برای خرید گلکسی A52 5G منطقی است؟ بهترین پاسخ می‌تواند این باشد که اگر به محصولات سامسونگ تمایل دارید و از لحاظ بودجه هم محدودیت زیادی وجود ندارد، قطعا گلکسی A52 گزینه‌ی بهتر و ارزشمندتری است.

