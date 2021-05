اندروید ۱۱ برای گلکسی A12 و گلکسی A02s منتشر شد

در ادامه‌ی روند انتشار آپدیت اندروید ۱۱ برای گوشی‌های سامسونگ، امروز شرکت کره‌ای این به‌روزرسانی را برای گوشی‌های گلکسی A12 و گلکسی A02s منتشر کرد.

گلکسی A12 و گلکسی A02s گوشی‌هایی هستند که سامسونگ سال گذشته از آن‌ها به عنوان گوشی‌های اقتصادی خود رونمایی کرد. محصولاتی که با اندروید ۱۰ راهی بازار شدند و خب قطعا انتظار داشتیم اندروید ۱۱ را هم دریافت کنند. حتی با توجه به سیاست سامسونگ، انتظار داریم آپدیت اندروید ۱۲ هم برای آن‌ها منتشر شود اما خب فعلا زود است در این رابطه صحبت کنیم.

گلکسی A12 و گلکسی A02s اما امروز و در ادامه‌ی روند انتشار آپدیت اندروید ۱۱ برای گوشی‌های سامسونگ، این آپدیت را دریافت کردند که فعلا البته برای کاربران روسی منتشر شده ولی انتظار می‌رود کاربران سایر نقاط جهان هم آن را به‌زودی دریافت کنند. این آپدیت برای گلکسی A12 با شماره‌ی A125FXXU1BUE3، بسته‌ی امنیتی ماه مه را نیز با خود به همراه دارد. برای گلکسی A02s نیز شماره‌ی این به‌روزرسانی A025FXXU2BUDC است منتها به طرز عجیبی بسته‌ی امنیتی ماه آوریل را با خود به همراه دارد و نه ماه مه.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که این دو گوشی به جای دریافت رابط کاربری One UI 3.0، مستقیما نسخه‌ی ۳.۱ آن را به همراه اندروید ۱۱ دریافت کردند. همانطور که می‌دانید، اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری جدید سامسونگ قابلیت‌های بسیار متنوع و هیجان‌انگیزی را راهی گوشی‌های سامسونگ کرده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اجازه‌ی دسترسی یک‌باره، بهبود کنترل قفل هوشمند، بهبود اپلیکیشن Digital Wellbeing، حباب مخصوص مکالمه و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

البته یک سری قابلیت نرم‌افزاری وجود دارد که مخصوص گوشی‌های پرچم‌دار است و طبیعتا انتظار نداریم در این گوشی‌های ارزان‌قیمت شاهد حضور آن‌ها باشیم. اما قطعا تجربه‌ی کاربری‌تان بعد دریافت و نصب این به‌روزرسانی متحول خواهد شد. چون قابلیت‌های متنوعی در اندروید ۱۱ و رابط کاربری One UI 3.1 وجود دارد.

اگر این به‌روزرسانی هنوز برای گوشی شما منتشر نشده باید اندکی صبر کنید چون فعلا فقط کاربران روس به آن دسترسی دارند. با این حال اگر تمایل دارید به صورت دستی به بررسی وضعیت آپدیت بپردازید کافی است وارد تنظیمات شده و در بخش Software update (به‌روزرسانی نرم‌افزار)، چک کنید ببینید آیا آپدیتی برایتان منتشر شده یا خیر.

