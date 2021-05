مشخصات دوربین گلکسی زد فولد ۳ لو رفت

روز گذشته گزارشی مبنی بر احتمال معرفی گوشی‌های گلکسی S21 فن ادیشن، گلکسی زد فلیپ ۳ و گلکسی زد فولد ۳ در ماه آگوست (مرداد-شهریور) منتشر شد. اگرچه طراحی هر سه گوشی طی هفته‌های گذشته فاش شده است، اما در رابطه با مشخصات دوربین‌های گلکسی زد فولد ۳ به اطلاعات موثقی دسترسی نداشتیم. حالا یکی از افشاگران، مشخصات تمام دوربین‌های این گوشی را فاش کرده است.

این افشاگر مدعی شده که گلکسی زد فولد ۳ همراه با ۵ دوربین راهی بازار می‌شود که ۲ دوربین وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارند و ۳ دوربین هم در پنل پشتی تعبیه شده‌اند. نمایشگر بیرونی این گوشی دارای یک حفره‌ی کوچک است که درون آن سنسور ۱۰ مگاپیکسلی سونی IMX374 قرار دارد. همچنین همانطور که احتمالا می‌دانید، نمایشگر اصلی این گوشی فاقد حفره و بریدگی است و یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی سونی IMXx71 زیر این نمایشگر پنهان شده است.

در پنل پشتی این گوشی هم شاهد دوربین سه‌گانه هستیم. دوربین اصلی از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد و در کنار آن باید به اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم. اگرچه هنوز فاصله کانونی لنز این دوربین‌ها فاش نشده، اما به نظر می‌رسد دوربین تله‌فوتو از زوم ۳ برابری پشتیبانی می‌کند و مبتنی بر لرزشگیر اپتیکال است.

همچنین گفته می‌شود دوربین اولترا واید برای بهبود کیفیت عکس‌های ثبت شده در محیط‌های کم‌نور و همچنین افزایش کیفیت فیلم‌برداری، از لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های احتمالی هم می‌توانیم انتظار پشتیبانی هر سه دوربین از فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه را داشته باشیم.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گلکسی زد فولد ۳ از گواهی IP برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار بهره می‌برد. همچنین اندازه‌ی نمایشگر اصلی به ۷٫۵ اینچ می‌رسد و در بخش بیرونی هم نمایشگر ۶٫۲ اینچی تعبیه شده است. گفته می‌شود هر دو نمایشگر از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند.

این گوشی همراه با اندروید ۱۱ و با چیپست اسنپدراگون ۸۸۸ راهی بازار خواهد شد. از دیگر ویژگی‌های احتمالی آن می‌توانیم به بهره‌گیری از ۱۲ و ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. این گوشی از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند و انرژی آن از طریق باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود.

