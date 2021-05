لی جائه-یونگ، نائب­رییس هیأت مدیره سامسونگ، در پاییز ۲۰۲۰ علی‌رغم همه‌گیری کرونا به هلند سفر کرد تا برای تامین تجهیزات پیشرفته‌ی تولید چیپست‌ها، با مقامات شرکت ASML مذاکره کند. گفتنی است تجهیزات این شرکت برای تولید چیپست‌های پیشرفته ضروری محسوب می‌شوند.

شرکت ASML می‌گوید تا حالا حدود ۱۰۰ واحد از این تجهیزات را به سرتاسر جهان ارسال کرده اما بیش از ۷۰ درصد آن‌ها به دست رقیب تایوانی سامسونگ یعنی TSMC رسیده است. سفر آقای لی به هلند اهمیت بسیار زیاد بازار چیپست‌های پیشرفته را نشان می‌دهد که فعلا بخش بزرگی از این بازار در دستان TSMC قرار دارد.

سامسونگ برای تولید انبوه این چیپست‌ها با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند و در عین حال TSMC بخش بزرگی از این بازار را به خود اختصاص داده است. رییس بخش نیمه‌هادی سامسونگ مدتی قبل در جلسه‌ی سهامداران گفت که تکنولوژی‌های این شرکت برای تولید چیپست‌های پیشرفته تفاوت زیادی با TSMC ندارند و خاطرنشان کرد که سامسونگ توانسته مشتریان مهمی را جذب کند.

اما ماه گذشته سامسونگ در گزارش مالی خود اعتراف کرد که علی‌رغم افزایش فروش ۹ درصدی تراشه‌های این شرکت، سود عملیاتی این بخش نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۶ درصدی به مبلغ ۳٫۰۳ میلیارد دلار رسیده است. در همین زمینه، باید به کارخانه‌ی تولید تراشه‌های سامسونگ در تگزاس آمریکا اشاره کنیم که در اواسط ماه فوریه به دلیل قطع برق ناشی از سرمای بی‌سابقه برای مدتی تعطیل شد. همین تعطیلی کوتاه‌مدت، می‌تواند منجر به نارضایتی کوالکام و دیگر مشتری‌های سامسونگ شود.

در رابطه با تولید چیپست‌های ۵ نانومتری هم سامسونگ ماه‌ها دیرتر از TSMC فرایند تولید این تراشه‌ها را آغاز کرد و این شکاف از آن زمان در حال افزایش است. روی هم رفته فناوری مربوط به ساخت تراشه‌ها با واحد نانومتر مطرح می‌شود و هرچه این عدد کمتر باشد، تراشه‌های موردنظر توان پردازشی بیشتر و مصرف انرژی کمتری را به ارمغان می‌آورند.

از طرف دیگر، اگرچه سامسونگ تلاش کرده تجهیزات کافی برای تولید این تراشه‌ها را خریداری کند، اما TSMC در این زمینه زودتر وارد عمل شده و به همین خاطر تجهیزات بیشتری را دریافت کرده است. شرکت TSMC مدتی قبل اعلام کرد که برای غلبه بر کمبود جهانی تراشه، تا سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برای افزایش خطوط تولید خود سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

سامسونگ هم اعلام کرده در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰ میلیارد دلار بر روی این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند اما بیشتر این بودجه صرف توسعه‌ی حافظه‌های رم و دیگر انواع تراشه‌های حافظه خواهد شد. TSMC چیپست‌های شرکت‌های مختلفی را تولید می‌کند که از بین بزرگترین مشتریان این شرکت می‌توانیم به اپل و AMD اشاره کنیم. به همین خاطر این شرکت در بازار تراشه‌ها از سهم ۵۶ درصد بهره می‌برد و فاصله‌ی قابل توجهی با سامسونگ دارد.

گوشی‌های هوشمند و تراشه‌های حافظه حدود ۶۰ درصد از کل فروش سامسونگ را تشکیل می‌دهند. اگر سامسونگ در زمینه‌ی چیپست‌های پیشرفته بیش از پیش از رقیب خود عقب بماند، این عقب‌ماندگی می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه درآمد این شرکت شود.

منبع: Nikkei Asia

