انویدیا ساعاتی پیش دو عضو جدید از سری کارت گرافیک‌های RTX-30 مخصوص لپ‌تاپ را رونمایی کرد؛ Geforce RTX 3050 Ti و Geforce RTX 3050. دو گرافیکی که اندکی از لحاظ قدرت پردازشی ضعیف‌تر از RTX 3060 هستند اما برای اجرای بازی‌های روز در لپ‌تاپ‌های گیمینگ کاملا مناسب هستند.

سری گرافیک‌های RTX-30 انویدیا قدرت پردازشی فوق‌العاده بالایی دارند. زمانی که شرکت از مدل‌های مخصوص دسکتاپ آن‌ها رونمایی کرد گفته بود که آن‌ها یک جهش بزرگ به نسبت نسل قبل دارند که خب در عمل هم شاهد چنین اتفاقی بودیم. خوشبختانه این موضوع در رابطه با مدل‌های مخصوص لپ‌تاپ نیز صدق می‌کند و گرافیک‌های جدید توانسته‌اند حسابی خوش بدرخشند.

دو عضو جدید از این سری که قرار است در لپ‌تاپ‌های گیمینگ مقرون به صرفه هم مورد استفاده قرار بگیرند، Geforce RTX 3050 Ti و Geforce RTX 3050 هستند. گرافیک‌هایی با ۴ گیگابایت حافظه‌ی اختصاصی پرسرعت و البته هسته‌های Tensor AI و RT کمتر به نسبت گرافیک‌هایی نظیر RTX 3060. به همین خاطر نباید انتظار داشته باشیم در عملیاتی نظیر رهگیری پرتور نور یا DLSS عملکرد بسیار قدرتمندی از خود به نمایش بگذارند که با توجه به محدوده‌ی عملکردی که دارند کاملا عادی است.

علی‌رغم این موضوع، انویدیا معتقد است مدل Ti این سری یعنی Geforce RTX 3050 Ti می‌تواند در بازی‌هایی نظیر Call of Duty: Warzone ،Outriders ،Control ،Watch Dogs: Legion، ماینکرفت و بسیاری از بازی‌های روز، بیشتر از ۶۰ فریم بدهد؛ آن هم نه در شرایط عادی، بلکه در حالتی که تنظیمات مربوط به رهگیری پرتو یا همان Ray Tracing فعال باشد که خب نشان از قدرت بالای این محصول دارد.

البته در رابطه با میزان فریم‌ریتی که گرافیک جدید شرکت در بازی‌ها به آن رسیده باید توضیحاتی بدهیم. در واقع انویدیا تنظیمات گرافیک را روی medium قرار داد. موارد دیگر نظیر رهگیری پرتو هم روی سطح متوسط قرار داشتند و DLSS هم در حالت Quality تنظیم شده بود. اگر هم قرار باشد تنظیمات گرافیکی را روی high قرار دهید، باید مطمئن شوید رهگیری پرتو در کمترین حالت خود قرار داشته باشد یا اصلا غیرفعال باشد تا بتوانید بازی‌های روز را بدون مشکل، با RTX 3050 Ti اجرا کنید. به صورت کلی، این گرافیک‌ها برای افرادی مناسب هستند که نمی‌خواهند با بالاترین کیفیت ممکن، بازی‌های روز را اجرا کنند چون در این صورت دیگر نیازی به خرید لپ‌تاپ‌هایی با گرافیک‌های قدرتمندتر نبود.

اینکه می‌بینیم گرافیکی با این میزان از توانایی پردازشی بالا قرار است در لپ‌تاپ‌هایی مورد استفاده قرار بگیرد که در محدوده‌ی قیمتی ۸۵۰ دلار قرار می‌گیرند بسیار خوشحال کننده است. خبر خوب دیگر اینکه مدل استاندارد این سری یعنی RTX 3050 در لپ‌تاپ‌هایی با محدوده‌ی قیمتی ۸۰۰ دلار حضور خواهد داشت که از لحاظ قدرت پردازشی، تفاوت فاحشی با مدل Ti ندارد. البته این محدوده‌ی قیمتی اعلام شده فقط قیمت پایه است و لپ‌تاپ‌هایی با قیمت بالاتر هم می‌توانند از این گرافیک‌ها بهره ببرند. درست مانند سری جدید از لپ‌تاپ‌های سامسونگ که تحت عنوان گلکسی بوک اودیسه شناخته می‌شود و قیمت پایه‌ی آن ۱۳۹۹ دلار است.

اما RTX 3050 Ti یک قابلیت بسیار جالب دارد و آن هم DLSS انویدیا است که به لطف هسته‌های هوش مصنوعی، توانایی اجرای سریع‌تر بازی‌ها را به نسبت حالت معمولی دارد. در بازی‌هایی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند، وضوح تصویر کاهش پیدا کرده اما هسته‌های هوش مصنوعی کیفیت تصاویر را بهبود می‌بخشند بدون اینکه اختلاف زیادی بین آن و کیفیت اصلی وجود داشته باشد. در این حالت، بدون هیچ مشکل خاصی، می‌توانید شاهد افزایش عملکرد پردازشی سیستم خود باشید. البته به این شرط که خیلی روی کیفیت پیکسل‌ها زوم نکنید چون قطعا به نسبت حالتی که وضوح تصویر روی میزان بالایی قرار دارد، تفاوت دیده می‌شود.

البته مشکلی که وجود دارد این است که باید بازی که انجام می‌دهید از این قابلیت پشتیبانی کند چون در غیر این صورت شاید نتوانید بازی‌های روز را با کیفیت مناسب اجرا کنید. برای مثال Control از این قابلیت پشتیبانی می‌کند و همه چیز هم تا زمانی که DLSS فعال باشد خوب پیش می‌رود. اما وقتی آن را غیرفعال کنید، حدودا ۵۰ درصد از توان سیستم بیشتر از حالت قبل درگیر می‌شود و فریم‌ریت با توجه به تست‌های خود انویدیا روی ۳۵ قرار می‌گیرد. اگرچه می‌توان با این سرعت هم به تجربه‌ی بازی‌ها پرداخت اما خب اصلا تجربه‌ی لذت‌بخشی نخواهید داشت. به همین خاطر شاید در اجرای بازی‌های سنگینی که از DLSS پشتیبانی نمی‌کنند اندکی به مشکل بر بخورید.

البته تمام توضیحاتی که به آن اشاره می‌کنیم مربوط به RTX 3050 Ti است چون انویدیا فقط در رابطه با عملکرد این گرافیک توضیح داد. هرچند نیازی هم به چارت مربوط به عملکرد RTX 3050 نداریم چون معمولا تفاوت بین مدل استاندارد و Ti آنقدر زیاد نیست که چشمگیر باشد و خب می‌توانیم بگوییم این گرافیک هم در اجرای بازی‌های روز توانایی خوبی دارد. در هر صورت از لپ‌تاپ‌هایی با قیمت پایه‌ی ۸۰۰ دلار که از این گرافیک بهره می‌برند، انتظار زیادی هم نداریم.

لازم به ذکر است مانند تمام کارت گرافیک‌های دیگر موجود در بازار از سری RTX-30 یا قبل‌تر، شرکت‌های شخص ثالث می‌توانند توان این دو کارت گرافیک را هم متناسب با سلیقه‌ی خود و تا جایی که امکان دارد افزایش دهند تا به میزان دلخواه دست پیدا کنند. قدرت این دو کارت می‌تواند در محدوده‌ی توان مصرفی ۳۵ تا ۸۰ وات شخصی‌سازی شود.

انتظار می‌رود شرکت‌هایی که به تولید لپ‌تاپ‌های باریک و سبک و در عین حال قدرتمند تمایل دارند، بیشتر از این دو کارت گرافیک جدید در محصولات خود استفاده کنند. هرچند معمولا لپ‌تاپ‌های ضخیم‌تر و سنگین‌تر، از لحاظ قدرت سخت‌افزاری در شرایط بهتری قرار دارند چون شرکت‌ها با خیال راحت‌تری فرکانس پردازشی آن‌ها را افزایش می‌دهند. بنابراین بهتر است این نکته را قبل خرید لپ‌تاپ گیمینگ مد نظر داشته باشید.

چرا خرید کارت گرافیک در سال ۲۰۲۱ آنقدر دشوار شده است؟

منبع: The Verge

The post گرافیک‌های RTX 3050 Ti و RTX 3050 مخصوص لپ‌تاپ رونمایی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala