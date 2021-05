اینتل به‌تازگی از پردازنده‌های موبایل نسل ۱۱ خود که به Tiger Lake-H نیز معروف هستند رونمایی کرد. این پردازنده‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند که هر کدام شامل ۵ مدل با مشخصات متفاوت است.

بعد از اینکه AMD با معرفی پردازنده‌های سری رایزن ۵۰۰۰، توانست توجه کاربران زیادی را به خود جلب کند، اینتل هم بیکار ننشست و فعالیت خود را در راستای تولید رقیبی ارزشمند برای پردازنده‌های قدرتمند تیم سرخ‌ها آغاز کرد. در نتیجه شاهد نسل یازدهم از پردازنده‌های اینتل هستیم که تحت عنوان Tiger Lake-H شناخته می‌شوند.

این پردازنده‌های جدید مخصوص لپ‌تاپ هستند و به دو گروه تقسیم می‌شوند. در هر گروه ۵ پردازنده شامل ۳ مدل ۸ هسته‌ای و ۲ مدل ۶ هسته‌ای وجود دارند که برای اهداف گوناگونی تولید شده‌اند. جز پردازنده‌ی Core i9-11980K که پرچم‌دار اینتل در این سری به حساب می‌آید و توان مصرفی آن ۶۵ وات است، تمامی پردازنده‌های دیگر از توان مصرفی پایین ۳۵ وات برخوردار هستند. اینطور که به نظر می‌رسد، بیش از ۳۰ لپ‌تاپ بسیار سبک با ضخامت ۲۰ میلی‌متر یا کمتر و بیش از ۸۰ مدل مخصوص ورک‌استیشن قرار است با تجهیز به این پردازنده‌های جدید اینتل به‌زودی راهی بازار شوند.

به گفته‌ی خود اینتل، این پردازنده‌ها به نسبت نسل قبل بهبود چشمگیری داشته‌اند. پردازنده‌های نسل گذشته‌ی شرکت از سری ۱۰ بوده و کامت لیک نام داشتند و از لحاظ پردازشی نیز بسیار قدرتمند بودند. اما اینتل معتقد است پردازنده‌های جدید به طور کلی ۱۹ درصد در بخش چند رشته‌ای بهتر از قبل هستند. در انجام بازی‌ها هم طبق گفته‌های اینتل، پردازنده‌ی قدرتمند Core i9-11980K موفق شد در بازی‌هایی نظیر Hitman 3 ،Far Cry New Dawn و Rainbow Six Siege به شکل محسوسی به نسبت مدل مشابه نسل گذشته‌ی خود عملکرد بهتری نشان دهد.

پردازنده‌های نسل ۱۱ اینتل از سری Core H شامل Core i9-11980HK ،Core i9-11900H ،Core i7-11800H ،Core i5-11400H و Core i5-11260H می‌شوند. سری اینتل vPro H را هم پردازنده‌های Core i9-11950H ،Core i7-1185H ،Core i5-11500H و دو پردازنده از سری زئون یعنی W-11955M و W-11855M تشکیل می‌دهند. شما عزیزان می‌توانید مشخصات کامل این پردازنده‌ها را در جدول‌های زیر مشاهده کنید.

نام پردازنده هسته/رشته کش سطح سوم فرکانس رم پشتیبانی شده فرکانس پایه فرکانس یک هسته در حالت توربو فرکانس دو هسته در حالت توربو فرکانس چهار هسته در حالت توربو فرکانس شش هسته در حالت توربو فرکانس هشت هسته در حالت توربو توان مصرفی بر حسب فرکانس پردازنده ی گرافیکی فرکانس پردازنده‌ی گرافیکی/مکس Core i9-11980HK ۸/۱۶ ۲۴ مگابایت ۳۲۰۰ مگاهرتز ۲٫۶ گیگاهرتز ۵٫۰ گیگاهرتز ۵٫۰ گیگاهرتز ۴٫۹ گیگاهرتز ۴٫۷ گیگاهرتز ۴٫۵ گیگاهرتز ۳٫۳ گیگاهرتز – ۶۵ وات Intel UHD Graphics ۳۵۰/۱۴۵۰ مگاهرتز Core i9-11980H ۸/۱۶ ۲۴ مگابایت ۳۲۰۰ مگاهرتز ۲٫۵ گیگاهرتز ۴٫۹ گیگاهرتز ۴٫۹ گیگاهرتز ۴٫۸ گیگاهرتز ۴٫۶ گیگاهرتز ۴٫۴ گیگاهرتز ۲٫۱ گیگاهرتز – ۳۵ وات Intel UHD Graphics ۳۵۰/۱۴۵۰ مگاهرتز Core i7-11800H ۸/۱۶ ۲۴ مگابایت ۳۲۰۰ مگاهرتز ۲٫۳ گیگاهرتز ۴٫۶ گیگاهرتز ۴٫۶ گیگاهرتز ۴٫۵ گیگاهرتز ۴٫۴ گیگاهرتز ۴٫۲ گیگاهرتز ۱٫۹ گیگاهرتز – ۳۵ وات Intel UHD Graphics ۳۵۰/۱۴۵۰ مگاهرتز Core i5-11400H ۶/۱۲ ۱۲ مگابایت ۳۲۰۰ مگاهرتز ۲٫۷ گیگاهرتز ۴٫۵ گیگاهرتز ۴٫۵ گیگاهرتز ۴٫۳ گیگاهرتز ۴٫۱ گیگاهرتز این پردازنده ۶ هسته‌ای است ۲٫۲ گیگاهرتز – ۳۵ وات Intel UHD Graphics ۳۵۰/۱۴۵۰ مگاهرتز Core i5-11260H ۶/۱۲ ۱۲ مگابایت ۳۲۰۰ مگاهرتز ۲٫۶ گیگاهرتز ۴٫۴ گیگاهرتز ۴٫۴ گیگاهرتز ۴٫۲ گیگاهرتز ۴٫۰ گیگاهرتز این پردازنده ۶ هسته‌ای است ۲٫۱ گیگاهرتز – ۳۵ وات Intel UHD Graphics ۳۵۰/۱۴۵۰ مگاهرتز

نام پردازنده هسته/رشته کش سطح سوم فرکانس رم پشتیبانی شده فرکانس پایه فرکانس یک هسته در حالت توربو فرکانس دو هسته در حالت توربو فرکانس چهار هسته در حالت توربو فرکانس شش هسته در حالت توربو فرکانس هشت هسته در حالت توربو توان مصرفی بر حسب فرکانس پردازنده ی گرافیکی فرکانس پردازنده‌ی گرافیکی/مکس W-11955H ۸/۱۶ ۲۴ مگابایت ۳۲۰۰ مگاهرتز ۲٫۶ گیگاهرتز ۵٫۰ گیگاهرتز ۵٫۰ گیگاهرتز ۴٫۹ گیگاهرتز ۴٫۷ گیگاهرتز ۴٫۵ گیگاهرتز ۲٫۱ گیگاهرتز – ۳۵ وات Intel UHD Graphics ۳۵۰/۱۴۵۰ مگاهرتز Core i9-11950H ۸/۱۶ ۲۴ مگابایت ۳۲۰۰ مگاهرتز ۲٫۶ گیگاهرتز ۵٫۰ گیگاهرتز ۵٫۰ گیگاهرتز ۴٫۹ گیگاهرتز ۴٫۷ گیگاهرتز ۴٫۵ گیگاهرتز ۲٫۱ گیگاهرتز – ۳۵ وات Intel UHD Graphics ۳۵۰/۱۴۵۰ مگاهرتز W-11855M ۶/۱۲ ۱۸ مگابایت ۳۲۰۰ مگاهرتز ۳٫۲ گیگاهرتز ۴٫۹ گیگاهرتز ۴٫۹ گیگاهرتز ۴٫۷ گیگاهرتز ۴٫۴ گیگاهرتز این پردازنده ۶ هسته‌ای است ۲٫۶ گیگاهرتز – ۳۵ وات Intel UHD Graphics ۳۵۰/۱۴۵۰ مگاهرتز Core i7-11850H ۸/۱۶ ۲۴ مگابایت ۳۲۰۰ مگاهرتز ۲٫۵ گیگاهرتز ۴٫۸ گیگاهرتز ۴٫۸ گیگاهرتز ۴٫۸ گیگاهرتز ۴٫۶ گیگاهرتز ۴٫۳ گیگاهرتز ۲٫۱ گیگاهرتز – ۳۵ وات Intel UHD Graphics ۳۵۰/۱۴۵۰ مگاهرتز Core i5-11500H ۶/۱۲ ۱۲ مگابایت ۳۲۰۰ مگاهرتز ۲٫۹ گیگاهرتز ۴٫۶ گیگاهرتز ۴٫۶ گیگاهرتز ۴٫۴ گیگاهرتز ۴٫۲ گیگاهرتز این پردازنده ۶ هسته‌ای است ۲٫۴ گیگاهرتز – ۳۵ وات Intel UHD Graphics ۳۵۰/۱۴۵۰ مگاهرتز

اینتل اما نتوانست رویداد را بدون مقایسه‌ی پردازنده‌ی خود با نماینده‌ی قدرتمند AMD به پایان برساند و با مقایسه‌ی توانایی Core i9-11980K با رایزن ۹ ۵۹۰۰HX، نشان داد تا چه اندازه بهتر از رقیب ظاهر شد. اینتل حتی در ادعایی عجیب گفت پردازنده‌ی Core i5-11400H که قرار است در لپ‌تاپ‌های سبک و باریک آینده مورد استفاده قرار بگیرد، رایزن ۹ ۵۹۰۰HS را هم پشت سر می‌گذارد.

اینتل در رابطه با میزان مصرف انرژی این پردازنده‌ها اطلاعات خاصی را منتشر نکرد بنابراین نمی‌دانیم لپ‌تاپ‌های آینده از لحاظ طول عمر باتری چه شرایطی را به نسبت نسل قبل خواهند داشت. اگر پردازنده‌های قدرتمند اینتل در مصرف انرژی نتوانند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند، قطعا باعث نگرانی طرفداران خواهد بود چون نماینده‌های شرکت رقیب (AMD) در مصرف انرژی فوق‌العاده بهینه هستند و این موضوع را طی دو سال اخیر به خوبی نشان داده‌اند.

پردازنده‌های جدید اینتل از قابلیت‌های خوبی برخوردار هستند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پشتیبانی از تاندربولت ۴ با پهنای باند ۴۰ گیگابیت بر ثانیه، وای‌فای ۶E اینتل کیلر (به صورت مجزا)، Optane H20، امکان اورکلاک با قابلیت Speed Optimizer، فناوری توربو بوست مکس ۳.۰ با امکان افزایش فرکانس تا ۵.۰ گیگاهرتز و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

پردازنده‌هایی هم که در دسته‌ی کسب و کار قرار دارند از پلتفرم vPro اینتل هم پشتیبانی می‌کند که شامل تعدادی قابلیت و ابزار امنیتی و مدیریتی می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به Hardware Shield اشاره کرد که از فناوری جدیدی شناسایی ویروس بهره می‌برد و به گفته‌ی اینتل، اولین ابزار شناسایی ویروس سیلیکونی مبتنی بر هوش مصنوعی است. به گفته‌ی اینتل، پردازنده‌ی Core i9-11950H از این سری به نسبت نسل قبل، ۲۹ درصد در زمینه‌ی توسعه‌ی محصولات، ۱۲ درصد در سرویس‌های مالی و ۲۹ درصد در بخش رسانه و سرگرمی سریع‌تر است.

طرفداران اینتل بی‌صبرانه منتظر عرضه‌ی لپ‌تاپ‌هایی مجهز به این پردازنده‌های جدید هستند چرا که از وقتی که سری رایزن ۵۰۰۰ رونمایی شدند، توانستند بازار لپ‌تاپ‌ها را کاملا در اختیار خود بگیرند و به نظر می‌رسد مسیر فوق‌العاده سختی در انتظار اینتل باشد. اگرچه پردازنده‌های ۸ هسته‌ای شرکت فوق‌العاده قدرتمند هستند و نتایج بسیار عالی را هم رقم زده‌اند اما اگر نتوانند در مصرف انرژی عملکرد خوبی داشته باشند، قطعا قافله را به رقبا خواهند باخت.

در حال حاضر لپ‌تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های Tiger Lake-H اگرچه عملکرد خوبی دارند اما این عملکرد خوب متناسب با قیمتی نیست که برای آن‌ها پرداخت می‌کنید. مثلا لپ‌تاپ Vaio Z که به پردازنده‌ی ۴ هسته‌ای Core i7-11375H مجهز شده در بخش تک‌هسته‌ای قدرتمند ظاهر شده اما وقتی به عملکرد آن در حالت چند هسته‌ای می‌رسیم، می‌بینیم که M1 اپل توانسته عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد. لپ‌تاپ‌های MSI Stealth 15M و ایسر Predator Triton 300 SE با پردازنده‌ی Core i7-11375H هم نتوانستند در انجام بازی‌ها آن میزان فریم‌ریتی را که از لپ‌تاپی در آن محدوده‌ی قیمت انتظار داشتیم ارائه دهند. نماینده‌ی ایسر هم در مصرف انرژی فوق‌العاده ضعیف ظاهر شد و خب به همین خاطر انتظار داشتیم اینتل در این رویداد حداقل در رابطه با این موضوع شفاف‌سازی کند که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

با این حال باید منتظر ماند و دید طی روزها یا هفته‌های آتی چه خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر می‌شود.

چگونه پردازنده (CPU) انتخاب کنیم؟

