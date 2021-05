اینتل ساعاتی قبل از پردازنده‌های نسل یازدهم رونمایی کرد و چندین شرکت هم لپ‌تاپ‌های مبتنی بر این پردازنده‌ها را معرفی کردند. شرکت دل هم نسل جدید لپ‌تاپ‌های XPS 17 و XPS 15 را با نسل یازدهم پردازنده‌های اینتل و جدیدترین پردازنده‌های گرافیکی سری RTX 30 انویدیا راهی بازار خواهد کرد.

دل XPS 15

لپ‌تاپ XPS 15 با داشتن نمایشگر ۱۵.۶ اینچی مدل کوچک‌تر به حساب می‌آید و وزن آن هم به ۱.۸۶ کیلوگرم می‌رسد. کاربران برای خرید این لپ‌تاپ از بین نمایشگر ۴K یا ۱۰۸۰p LCD و همچنین ۳.۵K OLED می‌توانند دست به انتخاب بزنند. هر سه نمایشگر مبتنی بر نسبت ابعاد ۱۶:۱۰ هستند و از دالبی ویژن پشتیبانی می‌کنند اما تنها پنل‌های دارای رزولوشن بالا از تکنولوژی DisplayHDR بهره می‌برند.

روی هم رفته این لپ‌تاپ از نظر ظاهری تفاوتی با نسل قبلی ندارد. بر روی تاچ‌پد شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس ۶ تعبیه شده و ارتفاع کلیدهای کیبورد هم به ۱.۳ میلی‌متر می‌رسد. کاربران برای این لپ‌تاپ از بین پردازنده‌های Core i5-11400H، Core i7-11800H و Core i9-11900H می‌توانند پردازنده‌ی موردنظر خود را انتخاب کنند.

همچنین باید به حداکثر حافظه‌ی ۶۴ گیگابایتی برای رم و حداکثر ظرفیت ۴ ترابایتی برای حافظه SSD اشاره کنیم. خریداران این لپ‌تاپ از حق انتخاب بین پردازنده‌های گرافیکی سری RTX 3050 انویدیا و گرافیک یکپارچه‌ی اینتل بهره می‌برند. انرژی این لپ‌تاپ از طریق باتری ۵۶ وات ساعت یا ۹۰ وات ساعت تامین می‌شود.

از دیگر امکانات این لپ‌تاپ می‌توانیم به ۳ پورت USB-C اشاره کنیم که دو تا از این پورت‌ها از استاندارد تاندربولت ۴ پشتیبانی می‌کنند که برای شارژ و اتصال به مانیتورها هم می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین نباید درگاه کارت SD و جک هدفون را از قلم بیندازیم. در جعبه‌ی این لپ‌تاپ رابط USB-C به HDMI هم وجود دارد تا کاربران برای اتصال به تلویزیون‌ها و مانیتورها مشکلی نداشته باشند.

دل XPS 17

لپ‌تاپ XPS 17 مدل بزرگ‌تر محسوب می‌شود و کاربران با خرید این لپ‌تاپ می‌توانند از نمایشگر ۱۷ اینچی بهره ببرند. البته خریداران این مدل نمی‌توانند بین نمایشگرهای OLED و LCD دست به انتخاب بزنند ولی این لپ‌تاپ با دو پنل مبتنی بر رزولوشن‌های ۳۸۴۰ در ۲۴۰۰ یا ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ راهی بازار می‌شود. هر دو پنل از دالبی ویژن پشتیبانی می‌کنند و حداکثر روشنایی آن‌ها به ۵۰۰ نیت می‌رسد.

ظرفیت باتری این لپ‌تاپ ۹۷ وات ساعت است و وزن آن هم به ۲.۵ کیلوگرم می‌رسد. خریداران این لپ‌تاپ از بین پردازنده‌های Core i5-11400H، Core i7-11800H، Core i9-11900H و Core i9-11980HK باید گزینه‌ی موردنظر خود را انتخاب کنند.

همچنین باید به پشتیبانی این لپ‌تاپ از پردازنده‌های گرافیکی سری RTX 3050 و RTX 3060 انویدیا هم اشاره کنیم. حداکثر مقدار حافظه رم این مدل ۶۴ گیگابایت است و گران‌ترین مدل هم از حافظه ۴ ترابایتی SSD بهره می‌برد.

قیمت و تاریخ عرضه

لپ‌تاپ XPS 15 با قیمت پایه ۱۱۹۹ دلار و لپ‌تاپ XPS 17 با قیمت پایه ۱۳۹۹ دلار راهی بازار خواهند شد. شرکت دل هنوز تاریخ عرضه‌ی این لپ‌تاپ‌ها را اعلام نکرده است.

راهنمای خرید لپ‌تاپ؛ هر آنچه پیش از انتخاب لپ‌تاپ باید بدانید

منبع: Android Authority

The post دل نسل جدید لپ‌تاپ‌های XPS 17 و XPS 15 را معرفی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala