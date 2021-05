کنگره جهانی موبایل (MWC) سال گذشته به دلیل بحران کرونا برگزار نشد ولی قرار است در تاریخ ۷ تا ۱۰ تیر سال جاری به‌ صورت حضوری برگزار شود. طبق اعلام برگزارکنندگان، نمایشگاه MWC 2021 میزبان ۵۰ هزار شرکت‌کننده خواهد بود.

با وجود اینکه برگزارکنندگان این رویداد به حضوری بودن آن تاکید دارند، اما بسیاری از شرکت‌های فناوری مخالفت خود را با شرکت حضوری در این رویداد اعلام کرده‌اند. شرکت سامسونگ هم ساعاتی قبل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فقط به صورت مجازی در نمایشگاه MWC 2021 شرکت خواهد کرد.

در این بیانیه آمده که سلامتی کارکنان، شرکا و مشتریان این شرکت در اولویت نخست سامسونگ قرار دارد و به همین خاطر برای شرکت در این نمایشگاه به حضور مجازی بسنده خواهند کرد. انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار (GSMA) برگزارکننده‌ی این نمایشگاه است و مدتی قبل اعلام کرد که تمام شرکت‌کنندگان باید نتیجه‌ی منفی تست کرونای خود را به همراه داشته باشند و هر ۷۲ ساعت یک بار هم این تست را تکرار کنند.

با وجود تمام این اقدامات و سختگیری‌ها، شرکت‌هایی مانند سونی، نوکیا، گوگل و اریکسون از جمله بزرگ‌ترین نام‌هایی است که در این نمایشگاه حضور فیزیکی نخواهند داشت. با توجه به این اخبار، باید ببینیم نمایشگاه MWC 2021 در نهایت به صورت حضوری برگزار خواهد شد یا نه.

