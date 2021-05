لنوو به‌تازگی از چهار لپ‌تاپ گیمینگ بسیار قدرتمند از سری لیجن رونمایی کرد که قدرتمندترین آن‌ها از پردازنده‌ی Core i9 اینتل و کارت گرافیک RTX 3080 بهره می‌برد.

لنوو یکی از شرکت‌های فعال در ساخت لپ‌تاپ است و در این زمینه هم با شرکت‌های بزرگ نظیر ایسوس رقابت می‌کند و توانسته با سیاست خوبی که در پیش گرفته، عملکرد بسیار درخشانی هم در بازار داشته باشد. در ادامه‌ی روند موفقیت‌آمیز خود، لنوو امروز از چهار لپ‌تاپ جدید رونمایی کرد که هر یک از آن‌ها از قابلیت‌ها و امکانات بسیار خوبی بهره می‌برند.

لنوو در حالی از این لپ‌تاپ‌ها که از سری لیجن هم هستند رونمایی کرد که چند هفته‌ی قبل، گوشی گیمینگ این شرکت هم با همین برند رونمایی شده بود. اما خب اینبار محصولاتی را شاهد هستیم که فوق‌العاده قدرتمندتر و مجهز‌تر هستند و از پردازنده‌های اینتل و گرافیک‌های انویدیا بهره می‌برند. قلب تپنده‌ی هر چهار مدل را پردازنده‌های نسل ۱۱ اینتل تشکیل می‌دهند و قدرت گرافیکی آن‌ها نیز توسط گرافیک‌های سری RTX-30 انویدیا تامین می‌شود.

لنوو از لحاظ طراحی تغییرات زیادی را روی این لپ‌تاپ‌های جدید اعمال نکرده و شاهد همان زبان طراحی آشنا هستیم اما خب از طرح نوری RGB زیادی در این محصولات استفاده شده. شکل ظاهری این لپ‌تاپ‌ها بسیار جالب است؛ پورت‌ها و اتصالات در بخش پشتی آن‌ها تعبیه شده‌اند، صفحه کلید از نور پس‌زمینه‌ی بسیار زیبایی بهره می‌برد و سیستم خنک‌کنندگی قدرتمند و نسبتا بزرگی هم برای آن‌ها در نظر گرفته شده که از طراحی لپ‌تاپ‌ها می‌توان متوجه این موضوع شد.

این‌ها وجه اشتراک‌های چهار لپ‌تاپ بود و خب بدیهی است یک سری تفاوت‌ها هم در آن‌ها وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اندازه‌ی نمایشگرها و قدرت سخت‌افزاری اشاره کرد. این لپ‌تاپ‌ها در دو سری و در مجموع چهار مدل رونمایی شدند؛ سری لنوو لیجن ۵i در سه مدل ۱۵.۶ و ۱۷ اینچی و ۵i پرو با نمایشگر ۱۶ اینچی و لنوو لیجن ۷i با نمایشگر ۱۶ اینچی. در ادامه به بررسی کامل مشخصات فنی این چهار محصول خواهیم پرداخت.

لنوو لیجن ۵i

این سری شامل سه لپ‌تاپ می‌شوند که نخستین مدل آن‌ها، از نمایشگری ۱۵.۶ اینچی با پنل IPS بهره می‌برد. وضوح تصویر در این نمایشگر به عدد بسیار خوب ۱۴۴۰ × ۲۵۶۰ رسیده و رفرش‌ریت آن هم ۱۶۵ هرتز است. بنابراین می‌توان گفت با یکی از بهترین نمایشگرهای استفاده شده در یک لپ‌تاپ طرف هستیم. البته گزینه‌ای با نمایشگر ۱۰۸۰P و رفرش‌ریت ۱۶۵ هرتز، ۱۲۰ هرتز و ۶۰ هرتز هم در دسترس قرار دارد.

از لحاظ سخت‌افزاری، لنوو لیجن ۵i یک لپ‌تاپ بسیار قدرتمند است که از گرافیک RTX 3070 بهره می‌برد. این گرافیک قدرتمند در کنار یک پردازنده‌ی نسل یازدهمی از اینتل یعنی Core i7-11800H، تا ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی رم با سرعت خیره‌کننده‌ی ۳۲۰۰ مگاهرتز و ۲ ترابایت حافظه‌ی پرسرعت SSD از نوع NVMe، می‌توانند از پس تمام کارهای سنگینی که به آن‌ها محول می‌کنید بربیایند.

اما خب اگر اندازه‌ی لپ‌تاپ برایتان گزینه‌ی مهم‌تری است و در اولویت قرار دارد، مدل ۱۷ اینچی از این محصول هم وجود دارد که از قابلیت‌های سخت‌افزاری مشابهی برخوردار است. اما خب از لحاظ نمایشگر، تنها در دو مدل دیگر با وضوح ۱۰۸۰P در دسترس قرار دارد که یکی از آن‌ها از فرش‌ریت ۱۴۴ هرتز برخوردار است.

مدل سوم اما لنوو ۵i پرو نام دارد که همانطور که از اسمش پیداست، باید قدرتمندترین مدل از این سری باشد. البته از لحاظ پردازنده، گرافیک و رم درست مانند دو مدل استاندارد است اما از نمایشگری با وضوح بیشتر (۱۶۰۰ × ۲۵۶۰) بهره می‌برد. رفرش‌ریت روی همان ۱۶۵ هرتز باقی مانده که در کنار این وضوح بالا، به یکی از نقاط قوت‌های این محصول تبدیل شده. میزان روشنایی حداکثری این لپ‌تاپ به ۵۰۰ نیت می‌رسد که میزان بسیار خوبی است. همچنین پشتیبانی از قابلیت‌هایی نظیر دالبی ویژن هم در این نمایشگر وجود دارد.

به اعتقاد لنوو، نسبت تصویر ۱۶:۱۰ که برای این نمایشگر در نظر گرفته شده باعث می‌شود گیمرها در حین انجام بازی‌های ویدیویی، میدان دید بهتری از فضای اطراف بازی داشته باشند. این موضوع می‌تواند باعث می‌شود کاربران از انجام بازی های بتل رویال یا مسابقه‌ای تجربه‌ی لذت‌بخش‌تری داشته باشند.

لنوو لیجن ۷i

در نهایت اما می‌رسیم به لپ‌تاپ لنوو لیجن ۷i که قدرتمندترین محصول از این سری است. این محصول برای آن دسته از کاربرانی طراحی شده که قصد دارند سنگین‌ترین کارها را با لپ‌تاپ خود انجام دهند و خب متناسب با آن، از قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار است. لنوو لیجن ۷i از نمایشگری ۱۶ اینچی بهره می‌برد که از لحاظ کیفیت، کاملا مشابه نمایشگر بکار رفته در لنوو لیجن ۵i پرو است. از لحاظ پردازشی و گرافیکی اما لیجن ۷i کاملا خود را از سه مدل دیگر سوا کرده و به پردازنده‌ی نسل یازدهمی اینتل یعنی Core i9-11980HK مجهز شده.

اما آنچه که باعث شده این لپ‌تاپ، یکی از قدرتمندترین گزینه‌های موجود در بازار باشد، گرافیک RTX 3080 است که در کنار ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع GDDR6، کاری نیست که از عهده‌ی انجام آن بر نیاید. این ترکیب سخت‌افزاری آنقدری قدرتمند است که قادر است بسیاری از عناوین esports را در وضوح خیره‌کننده‌ی ۱۶۰۰ × ۲۵۶۰ و رفرش‌ریت ۱۶۵ هرتز اجرا کند.

اما بدیهی است چنین سخت‌افزار قدرتمندی به یک سیستم خنک‌کننده‌ی بسیار قدرتمند نیز احتیاج دارد تا گرمای تولید شده را به شکل موثری از سیستم خارج کند. برای این منظور، لنوو از سیستم خنک‌کنندگی اختصاصی Coldfront استفاده کرده که در رابطه با کیفیت عملکرد آن اطلاع خاصی در اختیار نداریم. اما خب به طور کلی، معمولا لپ‌تاپ‌ها دمای زیادی تولید می‌کنند.

از قابلیت‌های خوب دیگر این محصول می‌توان به صفحه کلید ساخت شرکت معروف کورسیر، وای‌فای نسل ۶ و آداپتور برق ۳۰۰ واتی اشاره کرد که در مجموع این محصول را به یکی از لپ‌تاپ‌های قدرتمند و تا حدودی بی‌رقیب بازار تبدیل کرده‌اند. متاسفانه در رابطه با قیمت هیچ یک از این محصولات خبری منتشر نشده و فقط از بابت مشخصات سخت‌افزاری آن‌ها باخبر شدیم. اما خب با نگاهی به مشخصات فنی این محصولات، بعید به نظر می‌رسد قیمت پایینی برایشان در نظر گرفته شود. خصوصا مدل ۷i که از قطعات بسیار گران‌قیمتی در آن استفاده شده.

منبع: Android Authority

The post لنوو از ۴ لپ‌تاپ گیمینگ سری لیجن رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala