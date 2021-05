شب گذشته شرکت اچ‌تی‌سی (HTC) از دو هدست واقعیت مجازی گران‌قیمت به نام‌های وایو پرو ۲ و فوکوس ۳ رونمایی کرد. هر دو گجت نمایشگرهای ۵K را ارائه می‌دهند (۲.۵K برای هر چشم) و میدان دید هم به ۱۲۰ درجه رسیده است (در برابر ۱۱۰ درجه در مدل‌های قبلی). همچنین کیفیت زیرپیکسل‌ها (sub pixels) هم بهود پیدا کرده و به همین خاطر کاربران با تصاویر شفاف‌تری سروکار خواهند داشت.

کاربران برای خرید وایو پرو ۲ بدون وسایل جانبی باید مبلغ ۷۴۹ دلار بپردازند و در صورت نیاز به کنترلرها و مکعب‌های مربوط به اسکن حرکت بدن باید ۱۳۹۹ دلار خرج کنند. هدست واقعیت مجازی فوکوس ۳ هم با قیمت ۱۳۰۰ دلار راهی بازار می‌شود.

وایو پرو ۲ از نظر طراحی تفاوت خاصی با نسل قبلی ندارد زیرا به گفته‌ی اچ‌تی‌سی نیازی به تغییر طراحی آن احساس نکرده‌اند. در عوض، اچ‌تی‌سی تمرکز خود را معطوف به بهبود سخت‌افزاری این گجت کرده و مثلا حالا شاهد نمایشگر ۵K با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز هستیم. در ضمن همانطور که گفتیم، میدان دید این هدست بهبود یافته است.

از طرف دیگر، وزن وایو فوکوس ۳ نسبت به نسل قبلی کاهش پیدا کرده تا استفاده از آن راحت‌تر شود. باتری آن حالا در بخش پشتی قرار دارد و کاربران به راحتی می‌توانند آن را تعویض کنند. هدست فوکوس ۳ از چیپست اسنپدراگون XR2 بهره می‌برد اما اچ‌تی‌سی اعلام کرده آن را برای عملکرد بهتر بهینه‌سازی کرده تا توان پردازشی بیشتری را ارائه دهد.

درون این هدست لوله حرارتی مسی و فن خنک‌کننده تعبیه شده تا جلوی گرمای بیش از حد هدست را بگیرند. همچنین امکان اتصال وایو فوکوس ۳ به کامپیوتر برای اجرای برخی بازی‌ها و اپلیکیشن‌های واقعیت مجازی وجود دارد.

روی هم رفته این گجت‌ها عمدتا برای مشتریان تجاری طراحی شده‌اند که مشکلی با قیمت بالاتر این هدست‌ها نسبت به نمونه‌های رقیب ندارند و به همین خاطر از کیفیت سخت‌افزاری بهتری هم بهره می‌برند. به گفته‌ی مدیرکل بخش هدست‌های واقعیت مجازی اچ‌تی‌سی، مدیرانی که برای کسب‌وکار خود این هدست‌ها را خریداری می‌کنند، معمولا در عرض ۶ ماه تا یک سال می‌توانند این هزینه را جبران کنند.

اگرچه هدست‌های سری اچ‌تی‌سی وایو هنوز مناسب کاربران عادی محسوب نمی‌شوند، اما احتمالا ویژگی‌هایی مانند نمایشگر ۵K و بهبود میدان دید در آینده‌ی نزدیک راهی هدست‌های سری Cosmos خواهند شد که این سری از هدست‌ها مختص کاربران معمولی هستند. روی هم رفته، در این بازار شرکتی مانند آکیولس را داریم که زیرمجموعه‌ی فیسبوک است و بر روی ارائه‌ی هدست‌های واقعیت مجازی ارزان و در دسترس متمرکز شده است. به همین خاطر رقابت در بازار هدست‌های واقعیت مجازی کار چندان ساده‌ای به حساب نمی‌آید.

اچ‌تی‌سی وایو پرو ۲ از امروز با قیمت ۷۴۹ دلار راهی بازار می‌شود و برای خرید این هدست به همراه لوازم جانبی باید تا تاریخ ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) صبر کنید و مبلغ ۱۳۹۹ دلار بپردازید. وایو فوکوس ۳ هم با قیمت ۱۳۰۰ دلار در تاریخ ۲۷ ژوئن (۶ تیر) راهی بازار خواهد شد.

منبع: Engadget

منبع متن: digikala