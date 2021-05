مدتی قبل اپل از نسل جدید آیپد پرو رونمایی کرد که این تبلت‌ها از همان چیپست M1 موجود در مک‌های جدید بهره می‌برند. حالا نتایج اولیه‌ی بنچمارک آیپد پرو M1 منتشر شده که افزایش ۵۶ درصدی سرعت نسبت به نسل قبلی را نشان می‌دهد.

نسل پنجم آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی در بنچمارک گیک‌بنچ ۵ مورد بررسی قرار گرفته و در تست‌های تک هسته‌ای و چند هسته‌ای به ترتیب امتیازهای ۱۷۱۸ و ۷۲۸۴ را ثبت کرده است. برای مقایسه باید به امتیازهای نسل چهارم این آیپد اشاره کنیم در هر دو تست موفق به دریافت امتیازهای ۱۱۲۱ و ۴۶۵۶ شده بود؛ به زبان ساده، آیپد پرو M1 نسبت به نسل قبلی حدود ۵۶ درصد سریع‌تر است.

باید خاطرنشان کنیم نسل سوم آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی که از چیپست A12X بهره می‌برد، در تست چند هسته‌ای امتیاز ۴۸۰۹ را دریافت کرده که در این زمینه عملکرد بهتری نسبت به نسل چهارم دارد. با این حال، عملکرد این مدل همچنان ۵۱ درصد ضعیف‌تر از آیپد پرو‌ M1 محسوب می‌شود. اپل در زمان معرفی آیپد پرو جدید اعلام کرد که این تبلت نسبت به نسل قبلی حدود ۵۰ درصد سریع‌تر است و این نتایج بنچمارک هم این ادعای اپل را تایید می‌کند.

روی هم رفته، عملکرد آیپد پرو‌ M1 تقریبا تفاوتی با نسل جدید کامپیوترهای مک مبتنی بر این تراشه ندارد. به عنوان مثال، مک‌بوک ایر M1 در تست تک هسته‌ای و چند هسته‌ای به ترتیب امتیاز ۱۷۰۱ و ۷۳۷۸ را کسب کرده است. از طرف دیگر، این نتایج نشان می‌دهد که آیپد پرو جدید حتی نسبت به مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی دارای پردازنده‌ی Core i9 اینتل نیز عملکرد بسیار بهتری را به ارمغان می‌آورد.

در بخش عملکرد گرافیکی هم آیپد پرو‌ M1 به امتیاز ۲۰۵۷۸ دست پیدا کرده که حدود ۷۱ درصد سریع‌تر از نسل قبلی آیپد پرو محسوب می‌شود و از این نظر هم عملکرد مشابه مک‌های مبتنی بر M1 را ارائه می‌کند.

آیپد پرو ۲۰۲۱ یا مک‌بوک ایر M1؛ کدام برای شما بهتر است؟

