بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نسخه‌ی دوم سیستم‌عامل هارمونی ماه آینده همراه با دو تبلت و دو ساعت هوشمند از راه می‌رسد. به نظر می‌رسد در تاریخ ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) شاهد معرفی تبلت‌های هواوی میت‌پد ۲ و میت‌پد ۲ پرو خواهیم بود که این دو تبلت ۱۰ ژوئن (۲۲ خرداد) راهی بازار چین می‌شوند.

مدتی قبل اعلام شد که این دو تبلت از نمایشگرهای ۱۲.۲ و ۱۲.۶ اینچی بهره می‌برند که در این میان نمایشگر ۱۲.۶ اینچی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز هم پشتیبانی می‌کند. طبق اطلاعات فاش شده، مدل ۱۲.۶ اینچی با چیپست کایرین ۹۰۰۰ به دست کاربران می‌رسد و سیستم‌عامل آن هم PadOS است که مبتنی بر سیستم‌عامل هارمونی محسوب می‌شود. گفته می‌شود این تبلت از شارژ سیمی ۴۰ واتی و شارژ بی‌سیم ۲۷ واتی بهره می‌برد و شاهد عرضه‌ی مدل ۵G آن هم خواهیم بود.

در کنار این دو تبلت، باید به ساعت‌های هوشمند هواوی واچ ۳ و واچ ۳ پرو هم اشاره کنیم. این دو هم مبتنی بر سیستم‌عامل هارمونی هستند و از سیم‌کارت الکترونیکی پشتیبانی می‌کنند. در این میان، طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی در مورد گوشی‌های سری هواوی P50 منتشر شده و قرار بود به عنوان اولین گجت‌های مبتنی بر سیستم‌عامل هارمونی راهی بازار شوند.

با وجود اینکه اخیرا تصاویر واقعی از هواوی P50 هم منتشر شده، اما هنوز تاریخ معرفی این گوشی‌ها مشخص نشده است. اگرچه برخی شایعات از معرفی این گوشی‌ها در ماه ژوئن یا می خبر می‌دهند، اما این احتمال وجود دارد که معرفی آن‌ها به تاریخ دیگری موکول شود.

طبق اعلام مدیران هواوی، تا پایان سال جاری میلادی حدود ۳۰۰ میلیون گجت از سیستم‌عامل هارمونی بهره می‌برند. این آمار شامل گجت‌هایی است که همراه با این سیستم‌عامل عرضه می‌شوند و علاوه بر این تعداد زیادی از گوشی‌ها و تبلت‌ها هم این سیستم‌عامل را از طریق آپدیت نرم‌افزاری دریافت خواهند کرد.

