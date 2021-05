اطلاعات تازه منتشر شده نشان می‌دهند که آیفون‌های ۱۳ در مقایسه با آیفون‌های ۱۲ دارای بدنه‌ی ضخیم‌تری هستند و همچنین اپل در این آیفون‌های جدید از یک ماژول دوربین بزرگتر و ضخیم‌تر استفاده کرده است. البته گویا لنز‌های تشکیل‌دهنده‌ی ماژول دوربین این آیفون‌های جدید برجستگی کمتری را در مقایسه با مدل‌های فعلی آیفون خواهند داشت.

این اطلاعات جدید به وسیله‌ی طرح‌های شماتیکی به دست آمده‌اند که سایت MacRumors توانسته است به آن‌ها دست پیدا کند. با توجه به این اطلاعات جدید می‌توان گفت که آیفون ۱۳ و مدل‌های پرو آیفون ۱۳ ضخامتی برابر با ۷٫۵۷ میلی‌متر خواهند داشت که در مقایسه با ضخامت ۷٫۴ میلی‌متری آیفون‌های ۱۲ افزایشی ۰٫۱۷ میلی‌متری را داشته است.

البته افزایش ۰٫۱۷ میلی‌متری در ضخامت بدنه‌‌‌ی آیفون‌های جدید واقعا کم است و بسیاری از کاربران در زمان کار کردن با آیفون‌های ۱۳ از این افزایش ضخامت مطلع نخواهد شد. با توجه به این طرح‌های شماتیک منتشر شده می‌توان گفت که تغییرات ظاهری رخ داده در ماژول دوربین آیفون‌های ۱۳ به‌خصوص در مدل‌های پرو چشمگیرتر هستند و کاربران به‌سرعت متوجه رخ دادن تغییرات در ماژول دوربین آیفون‌های ۱۳ خواهند شد.

برای اطلاع باید گفت که ماژول دوربین به کار رفته در آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو دارای ضخامتی بین ۱٫۵ تا ۱٫۷ میلی‌متر است. طرح‌های شماتیک منتشر شده از آیفون‌های ۱۳ نشان می‌دهند که ماژول دوربین به کار رفته در این آیفون‌ها ضخیم‌تر شده است و ضخامت دوربین به کار رفته در آیفون ۱۳ به ۲٫۵۱ میلی‌متر می‌رسد.

در ضمن آیفون ۱۳ پرو هم افزایش شدیدی را در ضخامت ماژول دوربین تجربه کرده و ضخامت ماژول دوربین به کار رفته در آن به ۳٫۶۵ میلی‌متر رسیده است. گویا اپل برای جلوگیری از بیرون زدن بیش از حد لنز‌ها مجبور شده است تا ضخامت ماژول دوربین آیفون‌های جدید را افزایش دهد.

طراحی ظاهری ماژول دوربین آیفون‌های ۱۳ به این شکل است که به جای بیرون زدن تک‌تک لنز‌ها مانند آیفون‌های ۱۲، ضخامت ماژول دوربین افزایش یافته است تا لنز‌های تشکیل‌دهنده‌ی ماژول دوربین برجستگی کمتری را داشته باشند و هم سطح با فلاش موجود در ماژول دوربین قرار بگیرند، همانند شکل ظاهری ماژول دوربینی که پیش از این اپل در آیپد پرو ۲۰۲۰ از آن استفاده کرده بود.

علاوه‌بر ضخیم‌تر شدن ماژول دوربین، گویا اپل تغییراتی را هم در اندازه‌ی ماژول دوربین به کار رفته در آیفون‌های ۱۳ ایجاد کرده است و آیفون ۱۳ پرو بیشترین تغییر را در این زمینه دیده است. نگاهی به آیفون‌های ۱۲ نشان می‌دهد که ماژول دوربین به کار رفته در آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو دارای ابعادی در حدود ۲۸ در ۳۰ میلی‌متر است.

طرح‌های شماتیک جدید منتشر شده نشان می‌دهند که ماژول دوربین به کار رفته در آیفون ۱۳ شکلی مربعی مانند دارد و ابعاد آن در حدود ۲۹ در ۲۹ میلی‌متر است. همچنین مقدار اندکی تغییر در محل قرارگیری ماژول دوربین رخ داده و اپل در آیفون ۱۳ ماژول دوربین را ۱ میلی‌متر به قسمت بالایی بدنه‌ی آیفون نزدیک‌تر کرده است.

دوربین اصلی آیفون ۱۳ پرو مکس احتمالا دیافراگم f/1٫۵ خواهد داشت

همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم در این طرح‌های شماتیک منتشر شده آیفون ۱۳ پرو بیشترین تغییر را در زمینه‌ی اندازه‌ی ماژول دوربین تجربه کرده است و ابعاد ماژول دوربین به کار رفته در این گوشی به حدود ۳۶ در ۳۷ میلی‌متر رسیده است. در نتیجه می‌توان گفت که اندازه‌ی ماژول دوربین به کار رفته در آیفون ۱۳ پرو به جای اینکه مشابه آیفون ۱۳ باشد بیشتر مشابه ماژول دوربین به کار رفته در آیفون ۱۳ پرو مکس است.

برای مقایسه باید بگوییم که ماژول دوربین به کار رفته در آیفون ۱۲ پرو کوچکتر از آیفون ۱۲ پرو مکس است. در نهایت با توجه به این تغییر رخ داده در اندازه‌ی ماژول دوربین آیفون ۱۳ پرو می‌توان گفت که آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس به احتمال زیاد دارای دوربین‌های مشابهی خواهند بود و ممکن است که از نظر ویژگی‌های به کار رفته در دوربین هم مشابه و برابر با یکدیگر باشند.

شایعه‌های منتشر شده همچنین عنوان می‌کنند که اپل بهبود‌های را هم در ماژول دوربین به کار رفته در آیفون‌های ۱۳ ایجاد خواهد کرد. به عنوان نمونه برخی شایعه‌ها عنوان می‌کنند که اپل از قابلیت حذف لرزش با استفاده از حرکت سنسور در هر دو مدل پروی آیفون ۱۳ استفاده خواهد کرد. هم اکنون اپل از قابلیت حذف لرزش با استفاده از حرکت سنسور تنها در آیفون ۱۲ پرو مکس استفاده می‌کند.

بدون شک رخ دادن این اتفاق باعث افزایش کیفیت تصاویر گرفته شده با دوربین آیفون ۱۳ پرو در محیط‌های با نور کم خواهد شد و این قابلیت به شکل بهتری می‌تواند تا لرزش‌های به وجود آمده در هنگام ثبت تصاویر را برطرف کند. همچنین ممکن است که اپل از قابلیت حذف لرزش با استفاده از حرکت سنسور در هر دو دوربین فوق‌عریض و عریض آیفون‌ ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس استفاده کند و این افزایش رخ داده در ابعاد و ضخامت ماژول دوربین این دو آیفون هم ناشی از انجام این کار توسط اپل باشد.

ماکت آیفون ۱۳ پرو مکس شکل جدید ناچ و ماژول دوربین را نشان می‌دهد

دیگر شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی نسل بعدی آیفون‌ها نشان می‌دهند که لنز تله‌فوتوی به کار رفته در آیفون ۱۲ پرو مکس به آیفون ۱۳ پرو خواهد آمد. با توجه به این شایعه‌ها این موضوع مطرح می‌شود که ممکن است ماژول دوربین به کار رفته در آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس دارای ویژگی‌های یکسانی باشند. همچنین در خبر‌های منتشر شده درباره‌ی آیفون ۱۳ پرو مکس به این موضوع اشاره نشده است که اپل از ویژگی‌های خاصی تنها در دوربین این آیفون استفاده خواهد کرد.

رخ دادن این اتفاق و مشابه بودن سیستم دوربین به کار رفته در آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس خبر خوبی برای کاربرانی است که به دنبال گوشی کوچکتری مانند آیفون ۱۳ پرو هستند ولی می‌خواهند که گوشی آن‌ها تمامی ویژگی‌های آیفون ۱۳ پرو مکس را داشته باشد.

با توجه به این موضوع که اندازه‌ی ماژول دوربین در آیفون‌های ۱۳ تغییر کرده، اپل ممکن است که محل قرارگیری دکمه‌های کناری آیفون مانند دکمه‌ی مربوط به بی‌صدا کردن و دکمه‌های مربوط به تنظیم میزان صدا را هم تغییر دهد. این امکان وجود دارد که اپل محل قرارگیری تمامی دکمه‌های جانبی آیفون‌های ۱۳ را تغییر دهد و آن‌ها را در مقایسه با جای فعلیشان اندکی پایین‌تر بیاورد.

این طرح‌های شماتیک از یک منبع افشاکننده‌ی اطلاعات بدست آمده‌اند که در گذشته هم اطلاعاتی را درباره‌ی طراحی ظاهری محصولات اپل منتشر کرده است. این طرح‌های شماتیک به طور معمول توسط سازنده‌های قاب‌های محافظ برای گوشی‌های هوشمند قبل از عرضه‌ی مدل نهایی، مورد استفاده قرار می‌گیرند تا این سازندگان هم همراه با رونمایی از نسل جدید آیفون، قاب‌های جدید و مناسبی را برای آن‌ها عرضه کنند.

اپل ممکن است یک ویژگی بسیار محبوب را به کل خانواده‌ی آیفون ۱۳ اضافه کند

با وجود اینکه این طرح‌های شماتیک به طور معمول دقیق هستند اما بعضی اوقات تفاوت‌هایی میان آن‌ها و گوشی نهایی عرضه شده وجود دارد. این اطلاعات جدید بدست آمده از این طرح‌های شماتیک مطابق با شایعه‌ها و خبر‌های هستند که پیش‌تر درباره‌ی بهبود قابل توجه در ماژول دوربین آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ پرو منتشر شده بود.

همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته شد در این شایعه‌ها و خبرها به این موضوع اشاره شده بود که اپل با انجام بهبود‌هایی در ماژول دوربین این آیفون‌ها قصد دارد تا قابلیت‌های عکاسی آن‌ها را مشابه آیفون ۱۳ پرو مکس کند. همچنین این تغییرات گفته شده در ماژول دوربین هم در تصاویر منتشر شده از ماکت آیفون ۱۳ پرو مکس قابل دیدن هستند.

اگر تغییرات رخ داده در ابعاد ماژول دوربین و محل قرارگیری دکمه‌های کناری در آیفون‌های ۱۳ را کنار بگذاریم، انتظار داریم که آیفون‌های ۱۳ از لحاظ طراحی ظاهری کلی مشابه آیفون‌های ۱۲ باشند. در نهایت می‌توانیم بگوییم که اگر اطلاعات بدست آمده از این طرح‌های شماتیک درست باشند کاربران نمی‌توانند که از قاب‌های محافظ مخصوص آیفون‌های ۱۲ در آیفون‌های ۱۳ استفاده کنند.

از جمله دیگر مشخصات احتمالی آیفون‌های ۱۳ می‌توانیم به برخورداری از تراشه‌ی جدید و قدرتمندتر A15 و پشتیبانی از اینترنت ۵G سریع‌تر اشاره کنیم. شما می‌توانید برای آشنا شدن با تمامی ویژگی‌های احتمالی آیفون‌های ۱۳ مقاله‌ی هر آنچه تا این لحظه از آیفون ۱۳ می‌دانیم را مطالعه کنید.

آیفون ۱۳ پرو ممکن است عکاسی پرتره‌ی پیشرفته‌تر و رنگ مشکی مات داشته باشد

منبع: MacRumors

