طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، دولت آمریکا و شیائومی برای خارج کردن این شرکت از لیست سیاه به توافق رسیده‌اند. همانطور که احتمالا می‌دانید، در اواخر دولت ترامپ نام شیائومی به اتهام همکاری با ارتش چین در لیست سیاه آمریکا قرار گرفت. بعد از این تصمیم، شیائومی از دولت آمریکا شکایت کرد.

حالا طبق اظهارنامه‌ی تنظیم شده برای دادگاه، وزارت دفاع آمریکا با خروج شیائومی‌ از این لیست موافقت کرده است. گفته می‌شود دو طرف در حال مذاکره برای تعیین شرایط توافق جدید هستند و پیشنهاد مشترک آن‌ها تا ۲۰ می (۳۰ اردیبهشت) ارائه خواهد شد.

به غیر از شیائومی، دی ماه سال گذشته دولت ترامپ ۸ شرکت چینی دیگر را هم به اتهام ارتباط با نهادهای نظامی چین در لیست سیاه تحریم‌های خود قرار داد. اگرچه این تحریم‌ها به شدت تحریم‌های علیه هواوی نبود، اما در هر صورت سرمایه‌گذاران آمریکایی دیگر نمی‌توانستند بر روی شیائومی‌ سرمایه‌گذاری کنند. هنوز شیائومی به این خبر واکنشی نشان نداده ولی همین خبر منجر به افزایش ۶.۷ درصدی قیمت سهام شیائومی در بازار بورس هنگ‌کنگ شده است.

طی روزهای گذشته خبرهای امیدوارکننده‌ای برای این شرکت منتشر شده که مثلا می‌توانیم به پشت سر گذاشتن اپل در بازار موبایل اروپا و دستیابی به رتبه‌ی دوم این بازار اشاره کنیم. حالا هم با خروج از لیست سیاه دولت آمریکا، شیائومی‌ با خیال راحت می‌تواند روند رشد حیرت‌انگیز خود را ادامه دهد.

