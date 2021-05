ایسوس دقایقی پیش بالاخره از پرچم‌داران سری ذن‌فون ۸ در دو مدل استاندارد و فلیپ رونمایی کرد. گوشی‌هایی که هر یک، قابلیت منحصر بفرد خود و در نتیجه طرفداران خاص خود را دارند.

در حالی که شرکت‌های فعال در زمینه‌ی تولید گوشی‌های هوشمند بیشتر تمرکز خود را روی این منعطف کرده‌اند که چگونه با افزایش قدرت سخت‌افزاری، گوی سبقت را از رقبا بربایند، ایسوس تصمیم گرفت پرچم‌داران خود را به یک ویژگی منحصر بفرد مجهز کند. البته هر دو پرچم‌دار جدید شرکت تایوانی از قابلیتی خاص بهره می‌برند که برای مدل استاندارد این قابلیت نمایشگر کوچک ۵.۹ اینچی و برای مدل فلیپ، دوربین با مکانیزم مکانیکی است. اگرچه طراحی مدل فلیپ را بارها شاهد بودیم اما طی سال‌های اخیر ندیده بودیم شرکتی یک گوشی اندرویدی با اندازه‌ی ۵.۹ اینچ تولید کند.

اما در ادامه می‌پردازیم به بررسی دقیق قابلیت‌های هر یک از این گوشی‌ها تا ببینیم ایسوس قرار است سال ۲۰۲۱ را با چه پرچم‌دارهایی به پایان برساند. بعید به نظر می‌رسد گوشی دیگری از سوی این شرکت راهی بازار شود بنابراین باید این سری را اولین و در عین حال آخرین پرچم‌داران شرکت برای سال ۲۰۲۱ بدانیم.

ایسوس ذن‌فون ۸

ذن‌فون ۸ یک گوشی بسیار کوچک و شاید بتوان گفت کوچک‌ترین گوشی اندرویدی موجود است که از مدت‌ها قبل شایعه شده بود با نام ذن‌فون ۸ مینی برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی راهی بازار شود. امروز اما شاهد این اتفاق بودیم منتها فقط در نام محصول خبری از پسوند مینی نیست.

ابعاد این گوشی ۸٫۹ × ۶۸ × ۱۴۸ میلی‌متر است و وزن آن تنها به ۱۶۹ گرم می‌رسد. البته که این میزان چه از لحاظ اندازه و چه از لحاظ وزن از آیفون ۱۲ مینی بیشتر است اما همچنان در بین اندرویدی‌ها کوچک‌ترین به حساب می‌آید. در واقع شاید رقیب مستقیم آن در دنیای اندروید، اکسپریا ۵ مارک ۳ با ابعاد ۸٫۲ × ۶۸ × ۱۵۷ میلی‌متر باشد که ۱۶۸ گرم هم وزن دارد اما خب می‌بینیم از لحاظ اندازه، باز هم نماینده‌ی ایسوس کوچک‌تر است.

اما قلب تپنده‌ی این گوشی را پردازنده‌ی توانمند اسنپدراگون ۸۸۸ تشکیل می‌دهد که با اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری ZenUI 8، که ایسوس آن را یک پیشرفت معقول به نسبت اندروید استوک می‌داند، می‌تواند از پس تمام بازی‌ها یا اپلیکیشن‌های دنیای اندروید بربیاید.

این پرچم‌دار کوچک اما قدرتمند از نمایشگری ۵٫۹ اینچی از نوع AMOLED بهره می‌برد که از فناوری E4 سامسونگ در ساخت آن استفاده شده. وضوح این نمایشگر ۱۰۸۰P است و نسبت تصویر در آن به ۲۰:۹ می‌رسد. این نمایشگر از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد و نرخ الگوبرداری لمس در آن به ۲۴۰ هرتز می‌رسد. از استاندارد +HDR10 نیز در آن پشتیبانی می‌شود و پوشش ۱۱۲ درصدی گاموت رنگی DCI-P3 را نیز شاهد هستیم. بیشینه‌ی روشنایی در این نمایشگر به عدد خوب ۱۱۰۰ نیت می‌رسد تا با نمایشگری کاملا روشن و درخشان طرف باشیم. حسگر اثرانگشت هم درون همین نمایشگر تعبیه شده.

از لحاظ پوشش محافظتی نیز برای این نمایشگر خوشبختانه از جدیدترین و بهترین شیشه‌ی محافظ موجود یعنی گوریلا گلس Victus استفاده شده که نمونه‌ی آن را در گلکسی S21 اولترا نیز شاهد هستیم. از لحاظ استاندارد مقاومتی، ذن‌فون ۸ کاملا مجهز بوده و دارای استاندارد مقاومتی IP68 است. بدین ترتیب در برابر نفوذ آب و گرد و غبار کاملا محفوظ است و از این بابت خیال کاربر کاملا آسوده خواهد بود. نکته‌ی جالب در این رابطه اینکه این گوشی اولین گوشی غول تایوانی با استاندارد ضد آب IP است.

روی پنل پشتی شاهد دو دوربین در یک ماژول کاملا ساده هستیم که شامل یک دوربین اصلی با سنسوری به بزرگی ۶۴ مگاپیکسل می‌شود (IMX686 ساخت سونی که در سری ذن‌فون ۷ نیز شاهد بکارگیری آن بودیم) که اندازه‌ی پیکسل‌ها در آن به ۰.۸ میکرومتر می‌رسد و از فناوری Quad Bayer و فوکوس خودکار دوال‌پیکسل نیز در آن پشتیبانی می‌شود.

این دوربین از لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) بهره برده و می‌تواند در وضوح ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه به ضبط ویدیو بپردازد که البته در این کیفیت لرزشگیر الکترونیکی به کمک کاربر خواهد آمد و نه اپتیکال. فیلم‌برداری در وضوح ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه و در وضوح ۱۰۸۰P هم با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ممکن خواهد بود. میکروفون سه‌گانه‌ای هم که درون این گوشی بکار گرفته شده از فناوری کاهش نویز و قابلیت Audio Zoom پشتیبانی می‌کند. به صورت کلی از لحاظ سیستم صوتی هم این گوشی کاملا مجهز بوده و جک ۳.۵ میلی‌متری صدا هم در آن دیده می‌شود.

دوربین دوم اما ۱۲ مگاپیکسلی بوده و از سنسور IMX363 ساخت سونی بهره می‌برد. اندازه‌ی پیکسل‌ها در این سنسور به ۱.۴ میکرومتر می‌رسد از قابلیت فوکوس خودکار دوال‌پیکسل هم در آن پشتیبانی می‌شود. این دوربین در کنار ثبت تصاویر فوق عریض، توانایی این را دارد که از فاصله‌ی ۴ سانتی‌متر، تصاویر ماکروی زیبایی تهیه کند. دوربین سلفی هم که به صورت حفره‌ای در سمت چپ نمایشگر تعبیه شده ۱۲ مگاپیکسلی است و آن هم از قابلیت فوکوس خودکار دوال‌پیکسل پشتیبانی می‌کند. هم دوربین سلفی و هم دوربین فوق عریض این گوشی توانایی ضبط ویدیو‌هایی با کیفیت ۴K را دارند منتها در دوربین فوق عریض سرعت به ۶۰ فریم می‌رسد و در دوربین سلفی به ۳۰ فریم محدود می‌شود.

این گوشی از شارژر ۳۰ واتی سریع تحت عنوان HyperCharge بهره می‌برد که به گفته‌ی ایسوس، می‌تواند باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی دستگاه را در مدت زمان ۲۵ دقیقه از ۰ به ۶۰، در مدت ۳۸ دقیقه از ۰ به ۸۰ و در مدت ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ برساند که خب کمی طولانی است اما رضایت‌بخش.

پشتیبانی از وای‌فای ۶E، بلوتوث ۵.۲ و دو سیم‌کارت نانو از سایر مشخصات خوبی هستند که در این گوشی وجود دارد منتها خبری از اسلات کارت حافظه در آن نیست. ایسوس ذن‌فون ۸ را با دو حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی و سه حافظه‌ی رم مختلف ۶/۸/۱۶ گیگابایت راهی بازار می‌کند.

ایسوس ذن‌فون ۸ از امروز در اروپا و تایوان برای سفارش در دسترس قرار خواهد داشت. قیمت این گوشی هم احتمالا ۷۰۰ یورو خواهد بود. خوشبختانه این گوشی در بازارهای دیگر هم در دسترس قرار خواهد گرفت که اطلاعات پیرامون آن به‌زودی منتشر می‌شود.

ایسوس ذن‌فون ۸ فلیپ

ذن‌فون ۸ فلیپ اما یک گوشی با طراحی مشابه طراحی گوشی‌های نسل گذشته‌ی ایسوس است؛ یعنی از دوربین‌هایی با مکانیزم حرکتی بهره می‌برد. روی پنل پشتی این گوشی شاهد سه دوربین در ماژولی نسبتا بزرگ هستیم که به نسبت دوربین‌های مدل استاندارد، یک دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال اضافه دارد. از آن جایی که مکانیزم این دوربین حرکتی است، طبیعتا خبری از دوربین سلفی در این محصول نیست و کاربر می‌تواند با دوربین فوق عریض و اصلی به ثبت تصاویر سلفی بپردازد. نکته‌ی مثبت دیگر این است که نمایشگر دیگر یکنواختی خود را از دست نمی‌دهد.

ذن‌فون ۸ فلیپ هم از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ بهره می‌برد و در دو مدل با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم در دسترس قرار می‌گیرد. فناوری حافظه‌ی داخلی آن هم UFS 3.1 است تا گشت و گذار در منوی گوشی و باز کردن اپلیکیشن‌ها و انتقال داده با سرعت بالایی صورت گیرد. این گوشی اما برخلاف مدل استاندارد از سه اسلات بهره می‌برد که دو اسلات برای سیم‌کارت و یکی از آن‌ها برای کارت حافظه‌ی جانبی در نظر گرفته شده.

اینطور که به نظر می‌رسد، باید این گوشی را مدل مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ ذن‌فون ۷ بدانیم چون سایر مشخصات تا حد زیادی مشابه هم هستند. مثلا در این گوشی نیز شاهد نمایشگری ۶.۶۷ اینچی از نوع AMOLED هستیم که از وضوح +۱۰۸۰P بهره می‌برد و نسبت تصویر در آن به ۲۰:۹ می‌رسد. رفرش‌ریت این نمایشگر به ۹۰ هرتز می‌رسد و نرخ الگوبرداری لمس هم ۲۰۰ هرتزی است. این نمایشگر با پوشش محافظ گوریلا گلس ۶ محافظت می‌شود که اندکی از Victus ضعیف‌تر است اما همچنان مقاومت بسیار خوبی دارد. میزان روشنایی حداکثر در این نمایشگر به ۷۰۰ نیت می‌رسد که از ۱۱۰۰ نیت در مدل استاندارد خیلی کمتر است اما از همان فناوری +HDR10 در آن پشتیبانی می‌شود تا کیفیت و دقت نمایش رنگ‌ها همچنان عالی باشد.

حسگر اثرانگشت در این گوشی هم درون نمایشگر تعبیه شده و مانند مدل استاندارد، یک کلید آبی‌رنگ روی فریم کناری دارد که کاربر می‌تواند با یک‌بار، دوبار و فشردن آن، عملیات مختلفی را انجام دهد.

دوربین‌های روی پنل پشتی این گوشی شامل یک دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با سنسور IMX686 ساخت سونی می‌شود که از لرزشگیر اپتیکال هم درون آن خبری نیست. سنسور بعدی ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض کاملا مشابه نمونه‌ی بکار رفته در مدل استاندارد است. اما دوربین سوم وظیفه‌ی عکاسی از سوژه‌ها در دور دست را برعهده دارد و می‌تواند تا ۳ برابر به صورت اپتیکال زوم کند. میزان زوم دیجیتال این دوربین هم ۱۲ برابر است.

دوربین اصلی این گوشی قادر است ویدیو‌هایی با سرعت ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ضبط کند و سرعت ویدیو‌های ۴K هم به ۶۰ فریم بر ثانیه می‌رسد. دوربین فوق عریض هم در وضوح ۴K می‌تواند با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند اما دوربین تله‌فوتو تنها قادر است در وضوح ۱۰۸۰P و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه به ضبط ویدیو بپردازد. پوشش محافظی که ایسوس برای این دوربین‌ها در نظر گرفته گوریلا گلس ۳ است.

باتری این گوشی ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است و باید آن را از طریق همان شارژر ۳۰ واتی شارژ کرد. از لحاظ اتصالات و فناوری بی‌سیم و سیستم صوتی، همه چیز مشابه مدل استاندارد است. اما خب خبری از جک ۳.۵ میلی‌متری در آن نیست. از طرفی ایسوس این فقدان را با تجهیز این گوشی به بلندگوهای استریو تنظیم شده توسط Dirac Research با استاندارد Hi-Res Audio جبران کرد. (مانند گوشی‌های راگ‌فون)

ایسوس ذن‌فون ۸ فلیپ درست مانند مدل استاندارد از امروز در اروپا و تایوان برای پیش‌خرید در دسترس قرار دارد و قیمت پایه‌ی آن هم ۸۰۰ یورو اعلام شده. محتویات درون جعبه‌ی هر دو گوشی مشابه است (شارژر ۳۰ واتی در آن‌ها وجود دارد) اما برای مدل فلیپ یک قاب محافظ هم در نظر گرفته شده که از باز شدن ناخواسته‌ی دوربین در زمان لرزش‌های سنگین جلوگیری می‌کند.

