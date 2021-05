با توجه به گزارش جدیدی که از یک منبع کره‌ای بدست آمده، ظاهرا ساعت هوشمند گلکسی واچ ۴ قرار نیست به سنسور سنجش قند خون مجهز شود.

از زمانی که اولین شایعات پیرامون ساعت هوشمند گلکسی واچ ۴ سامسونگ منتشر شده بود، گفته می‌شد این گجت قرار است به قابلیت‌های خوبی مجهز شود که از جمله مهم‌ترین و بارزترین آن‌ها، سنسور سنجش میزان قند خون بود. تا هفته‌ی گذشته که شنیده بودیم این ساعت و واچ اکتیو ۴ قرار است در دو اندازه‌ی جدید راهی بازار شوند، فرض بر این بود که سامسونگ این ساعت را با سنسور سنجش قند خون عرضه می‌کند اما به‌تازگی گزارشی از یک منبع کره‌ای منتشر شده مبنی براینکه این اتفاق احتمالا رخ نمی‌دهد.

در کشورهای سراسر جهان، افراد مبتلا به بیماری دیابت بسیار زیاد هستند. مثلا در آمریکا ۳۴.۲ میلیون نفر متاسفانه از این بیماری رنج می‌برند که به صورت تقریبی می‌توان گفت از هر ۱۰ نفر یک نفر به آن دچار است. این آمار واقعا نگران کننده است چرا که قند خون می‌تواند بسیار دردناک و کشنده باشد. اما مشکل اینجاست که تست‌هایی که برای سنجش میزان قند خون صورت می‌گیرد بیشتر به شکل تهاجمی و برای بیماران عذاب‌آور است.

اما شرکت‌های بزرگ نظیر سامسونگ تصمیم گرفتند این قابلیت را به ساعت‌های هوشمند خود بیاورند تا فرایند سنجش میزان قند خون به شکل غیر تهاجمی و به‌سادگی بستن یک ساعت هوشمند روی مچ دست صورت بگیرد. خبرها حاکی از آن بود که این سنسور قرار است در گلکسی واچ ۴ رونمایی شود، این خبری بود که ET News که یک پایگاه خبری کره‌ای نیز به حساب می‌آید منتشر کرده بود. اما خب اینبار یک منبع کره‌ای دیگر این موضوع را تکذیب کرد.

اگر این خبر جدید صحت داشته باشد، قطعا میلیون‌ها کاربر مبتلا به دیابت که انتظار داشتند با آمدن چنین قابلیتی یک نفس راحت بکشند، ناامید خواهند شد چرا که بار دیگر باید از همان روش‌های موجود برای تست میزان قند خون استفاده کنند. تنها نکته‌ی مثبت ماجرا اینجاست که هم خبر اضافه شدن این قابلیت به گلکسی واچ ۴ و هم خبر عدم بهره‌مندی این ساعت از آن شایعه هستند و هر کدام می‌تواند به حقیقت بپیوندد. بنابراین به نظر می‌رسد هنوز هم امید وجود داشته باشد که سنسور سنجش میزان قند خون به گلکسی واچ ۴ راه پیدا کند.

اما این تنها خبری نبود که منبع یاد شده امروز به آن اشاره کرد. شنیده بودیم گلکسی واچ ۴ قرار است اولین ساعت هوشمند سامسونگ بعد از سال ۲۰۱۴ باشد که بدون سیستم‌عامل اختصاصی شرکت یعنی تایزن راهی بازار می‌شود. به‌جای آن، سامسونگ قصد داشت از سیستم‌عامل WearOS گوگل که مجهز‌تر و غنی‌تر است برای ساعت خود استفاده کند تا بدین ترتیب رقابت تنگاتنگی با اپل داشته باشد. منبع یاد شده امروز به این خبر هم اشاره‌ای داشت تا به شایعات پیرامون این موضوع دامن زده باشد.

با این حال فعلا خبرهای درباره‌ی گلکسی واچ ۴ و واچ اکتیو ۴ در حد یک شایعه هستند و باید بیشتر منتظر بمانیم تا ببینیم طی یکی دو ماه آینده چه خبرهای موثقی پیرامون آن‌ها منتشر می‌شود. این احتمال وجود دارد که سامسونگ اوایل تابستان به همراه سری گوشی‌های تاشوی خود (گلکسی زد فولد ۳ و زد فلیپ ۳) از این ساعت‌ها رونمایی کند. بنابراین به نظر می‌رسد برای انتشار خبرهای بیشتر هنوز وقت هست.

گلکسی واچ ۴ و واچ اکتیو ۴ احتمالا اندازه‌های جدیدی خواهند داشت

