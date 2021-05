شیائومی تنها شرکتی نیست که می‌خواهد ایده‌ی شارژ بی‌سیم از راه دور را برای کاربران خود عملی کند. حالا موتورولا هم برای ارائه‌ی این فناوری به گوشی‌های خود در حال همکاری با شرکت Guru است تا بتواند استفاده از این فناوری هیجان‌انگیز را امکان‌پذیر کند.

گفته می‌شود در آینده‌ی نزدیک گوشی‌های موتورولا با تکنولوژی RF Lensing شرکت Guru می‌توانند از فاصله‌ی چند متری نسبت به شارژر، انرژی مورد نیاز را به صورت بی‌سیم دریافت کنند. معلوم نیست که آیا در فناوری شرکت Guru تغییراتی اعمال می‌شود یا نه ولی موتورولا اعلام کرده که برای این شرکت مواردی مانند بهره‌وری، کیفیت و ایمنی اهمیت بسیار زیادی دارد.

همچنین هیچ اشاره‌ای در رابطه با چارچوب زمانی ارائه‌ی فناوری شارژ بی‌سیم از راه دور برای گوشی‌های موتورولا نشده است اما در هر صورت به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۱ نباید انتظار ارائه‌ی این مشخصه را داشته باشیم.

روی هم رفته این فناوری هنوز مشکلات و ضعف‌های زیادی دارد. مثلا چندین ماه قبل موتورولا ویدیویی از این قابلیت منتشر کرد که به گفته‌ی این شرکت، قادر به شارژ گوشی از فاصله‌ی ۱ متری است. اگرچه چنین قابلیتی یک دستاورد بسیار مهم محسوب می‌شود، اما از طرف دیگر به این معناست که نمی‌توانید گوشی خود را چندان از شارژر دورتر بگذارید.

همچنین شیائومی هم اعلام کرده که سیستم شارژ بی‌سیم از راه دور این شرکت حداکثر سرعت ۵ وات را عملی می‌کند. این یعنی از چنین فناوری‌هایی نباید انتظار سرعت شارژ بالایی را داشته باشیم. همچنین مطمئنا چنین شارژرهایی قیمت بسیار بالایی خواهند داشت.

با این حال، موتورولا با چنین کاری می‌تواند توجهات زیادی را نسبت به این تکنولوژی جلب کند و احتمالا دیگر شرکت‌ها هم به تکاپو می‌افتند. آیا به‌زودی شاهد همه‌گیری گوشی‌های فاقد پورت خواهیم بود؟ تا چند سال آینده نباید چنین انتظاری را داشته باشیم زیرا این فناوری باید به سرعت کافی برسد و در ضمن ارزان و قابل اعتماد هم باشد تا بتواند کابل‌ها و پدهای شارژ را پشت سر بگذارد. با این حال، روزبه‌روز به همه‌گیری گوشی‌های بدون پورت نزدیک‌تر می‌شویم و چنین آینده‌ای دیگر چندان دور از ذهن نیست.

مروری بر تاریخچه تکنولوژی شارژ بی‌سیم

