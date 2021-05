زمانی که اولین رندرهای منتسب به هواوی P50 منتشر شد، طراحی خاص ماژول دوربین این گوشی سروصدای زیادی ایجاد کرد. از آن زمان چند رندر غیر رسمی دیگر هم از این گوشی به بیرون دز کرد ولی حالا به لطف یکی از افشاگران، اولین رندرهای رسمی از این گوشی منتشر شده است.

همانطور که انتظار داشتیم، این گوشی در مجموع از ۴ دوربین اصلی بهره می‌برد که این ۴ دوربین در دو ماژول دایره‌ای شکل تعبیه شده‌اند. در بخش فوقانی این ماژول سه دوربین قرار گرفته و بخش پایینی هم میزبان یک دوربین و یک فلش است. همچنین در بیرون از این ماژول هم یک فلش دیگر دیده می‌شود که این یعنی کاربران با فلش دوگانه سروکار خواهند داشت.

گفته می‌شود دوربین پایینی از سنسور غول‌پیکر ۱ اینچی بهره می‌برد. باید خاطرنشان کنیم این اولین باری است که یک گوشی با چنین سنسوری راهی بازار می‌شود. گوشی‌های پرچم‌دار هواوی معمولا به داشتن دوربین‌های فوق‌العاده شهرت دارند و باید ببینیم این سنسور ۱ اینچی کیفیت عکس‌ها را تا چه حد ارتقا می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سری هواوی P50 از سه گوشی P50، P50 پرو و P50 پرو پلاس تشکیل شده است. به دلیل تحریم‌های آمریکا، هواوی تصمیم گرفته سیستم‌عامل اختصاصی خود را توسعه دهد و این گوشی‌ها هم با سیستم‌عامل هارمونی راهی بازار خواهند شد.

در رابطه با تاریخ معرفی این گوشی‌ها هنوز گزارش موثقی منتشر نشده است اما با توجه به انتشار این رندرهای رسمی، احتمالا به زودی تاریخ معرفی این گوشی‌ها اعلام خواهد شد.

