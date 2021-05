با وجود اینکه ‌آی‌مک‌های جدید دارای تراشه‌ی اپل M1 در هفته‌ی آینده به دست خریداران خواهند رسید، اما تا قبل از رسیدن این آی‌مک‌های بدست مشتریان، بچمارک‌ Geekbench این کامپیوتر‌های جدید منتشر شده است. این احتمال وجود دارد که این بنچمارک‌ توسط کسانی که در حال بررسی این دستگاه هستند گرفته شده است.

هیچ تعجبی ندارد که بنچمارک منتشر شده از آی‌مک M1 مشابه بنچمارکی است که پیش‌ از این از مک‌بوک پرو، مک‌بوک ایر و مک مینی مجهز به تراشه‌ی اپل M1 منتشر شده است. در نتیجه باید بگوییم که این آی‌مک جدید توانسته است که امتیاز ۱۷۲۴ را در حالت استفاده از یک هسته‌ی پردازشی و امتیاز ۷۴۵۳ را در زمان استفاده از تمامی هسته‌های پردازشی بدست آورد. این امتیاز‌ها از گرفتن میانگین از سه بنچمارکی که تاکنون از این آی‌مک جدید منتشر شده‌اند، بدست آمده‌ است.

البته باید این نکته را هم بگوییم که این بنچمارک از آی‌مک ۲۱,۱ بدست آمده که در واقع مدل پایه‌ی این آی‌مک جدید است و این آی‌مک دارای تراشه‌ی M1 با CPU هشت هسته‌ای، GPU هفت هسته‌ای و دو پورت تاندربولت است.

نگاهی به بنچمارک منتشر شده از این آی‌مک نشان می‌دهد که این دستگاه دارای مشخصات سخت‌افزاری مانند CPU هشت هسته‌ای با فرکانس کاری پایه ۳٫۲ گیگاهرتز است و نسخه‌ی سیستم عامل موجود بر روی آن macOS 11.3 است.

برای مقایسه باید گفت که آی‌مک ۲۴ اینچی جدید از لحاظ امتیاز‌های بدست آمده در این بنچمارک به‌راحتی آی‌مک ۲۱٫۵ اینچی مجهز به پردازنده‌ی اینتل را پشت سر می‌گذارد. همان‌گونه که می‌دانید اپل آی‌مک ۲۴ اینچ جدید را جایگزین آی‌مک ۲۱٫۵ اینچ مجهز به پردازنده‌ی اینتل کرد و باید گفت که آی‌مک‌های جدید جایگزین شایسته‌ای هستند.

نگاهی به بنچمارک منتشر شده از مدل رده‌بالای آی‌مک ۲۱٫۵ اینچی مجهز به پردازنده‌ی اینتل نشان می‌دهد که این آی‌مک توانسته است که در بنچمارک Geekbench امتیاز ۱۱۰۹ و ۶۰۱۴ را به‌ترتیب در حالت تک هسته و استفاده از تمامی هسته‌های پردازشی بدست بیاورد.

با مقایسه این دو بنچمارک می‌توان گفت که آی‌مک جدید دارای تراشه‌ی M1 در مقایسه با نسل قبلی خود %۵۶ عملکرد بهتری را در حالت تک هسته و %۲۴ قدرت پردازشی بیشتری را در حالت استفاده از تمامی هسته‌ای پردازشی ارائه می‌دهد.

مقایسه آی‌مک ۲۴ اینچ M1 با آی‌مک‌های ۲۷ اینچی نشان می‌دهد که آی‌مک M1 در حالت تک هسته هم می‌تواند که آی‌مک ۲۷ اینچی را شکست دهد اما در زمان استفاده از تمامی هسته‌های پردازشی تراشه‌ی اپل M1 از تراشه‌ی نسل دهمی اینتل Comet Lake شکست می‌خورد. مدل‌ رد‌ه‌بالای آی‌مک ۲۷ اینچ در بنچمارک Geekbench می‌تواند امتیاز ۱۲۴۷ و ۹۰۰۲ را به‌ترتیب در حالت تک هسته و استفاده از تمامی هسته‌ها بدست بیاورد.

در واقع با وجود اینکه آی‌مک M1 در حالت استفاده از یک هسته‌ی پردازشی %۳۸ از آی‌مک ۲۷ اینچ سریع‌تر است، اما آی‌مک ۲۷ اینچ در حالت استفاده از تمامی هسته‌های پردازشی %۲۵ عملکرد بهتری را نسبت به آی‌مک با تراشه‌ی M1 دارد.

با توجه به این امتیاز‌های بدست آمده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نمی‌توان آی‌مک جدید با تراشه‌ی M1 را جایگزین مدل ۲۷ اینچ این دستگاه کرد زیرا همان‌گونه که گفتیم این آی‌مک جدید در زمان استفاده از تمامی هسته‌های پردازشی از آی‌مک ۲۷ اینچ شکست می‌خورد.

با این وجود می‌دانیم که اپل در حال کار کردن بر روی تراشه‌های قدرتمندتر برای مک‌های قدرتمندتر دسکتاپ است که از لحاظ قدرت پردازشی باید تراشه‌های قدرتمندی باشند. بدون شک با رسیدن زمان رونمایی از نسل جدید آی‌مک ۲۷ اینچ اپل از این تراشه‌ی جدید در این نسل از آی‌مک استفاده خواهد کرد.

البته آی‌مک ۲۴ اینچ جدید با تراشه‌ی M1 می‌تواند که مدل‌های رده‌پایین‌تر آی‌مک ۲۷ اینچ با تراشه‌ی ۶ هسته‌ای اینتل را هم در حالت تک هسته و هم در حالت استفاده از تمامی هسته‌های پردازشی شکست دهد.

در مراسم رونمایی از آی‌مک جدید دیدیم که اپل آی‌مک جدید را با قیمت ۱۲۹۹ دلار برای مدل‌ پایه‌ای آن عرضه می‌کند و کاربران می‌توانند با پرداخت ۱۴۹۹ دلار مدل دارای واحد گرافیکی ۸ هسته‌ای، دو پورت USB-C بیشتر، پورت اترنت گیگابیتی و رنگ‌های بیشتر برای انتخاب را تهیه کنند.

کاربران می‌توانند که آی‌مک ۲۴ اینچ را هم اکنون سفارش دهند و این آی‌مک در ماه ژوئن (خرداد) بدست کاربران خواهد رسید. البته کاربرانی که این آی‌مک ۲۴ اینچ را پیش‌خرید کرده‌اند این دستگاه جدید را به‌زودی دریافت خواهند کرد. در نهایت با منتشر شدن نقد و بررسی‌های این آی‌مک ما به شکل بهتری با این دستگاه آشنا خواهیم شد.

