طبق گزارش‌های منتشر شده، مدیاتک در سال ۲۰۲۰ با عبور از کوالکام به صدر جدول سازندگان چیپست‌ها رسید. بخش مهمی از موفقیت اخیر این شرکت به لطف تراشه‌های ۵G میان‌رده امکان‌پذیر شده و در همین رابطه ساعاتی قبل مدیاتک از چیپست ۶ نانومتری Dimensity 900 رونمایی کرد.

پردازنده‌ی Dimensity 900 از ۸ هسته تشکیل شده که دو هسته‌ی Cortex-A78 با سرعت ۲٫۴ گیگاهرتز و ۶ هسته‌ی Cortex-A55 با سرعت ۲ گیگاهرتز انجام وظیفه می‌کنند. Cortex-A78 نسبت به A77 فقط اندکی بهتر شده ولی در هر صورت استفاده از این هسته‌ی پردازشی تازه‌نفس برای گوشی‌های مبتنی این چیپست خبر خوبی به حساب می‌آید.

چیپست Dimensity 900 از پردازنده‌ی گرافیکی Mali-G68 MC4 بهره می‌برد که مبتنی بر همان معماری Mali-G78 موجود در گوشی‌های پرچم‌دار است ولی هسته‌های پردازشی کمتری درون آن قرار دارد. بنابراین کاربرانی که می‌خواهند با گوشی‌های میان‌رده‌ی خود بازی‌های سنگین را اجرا کنند، باید چشم­انتظار انتشار بنچمارک‌های این تراشه باشند تا با خیال راحت بتوانند گوشی موردنظر را خریداری کنند.

از دیگر ویژگی‌های این چیپست می‌توانیم به پشتیبانی از اینترنت ۵G اشاره کنیم که البته فقط از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند و خبری از امواج میلی‌متری نیست. حداکثر سرعت اینترنت ۵G با این تراشه به ۲٫۷۷ گیگابیت در ثانیه می‌رسد. همچنین نباید پشتیبانی از نسل ششم وای‌فای و بلوتوث ۵.۲ را از قلم بیندازیم.

گوشی‌های دارای چیپست Dimensity 900 می‌توانند از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره ببرند و فیلمبرداری ۴K HDR و ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه را امکان‌پذیر می‌کند. شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های مبتنی بر این تراشه می‌توانند از نمایشگرهای دارای رزولوشن ۲۵۲۰ در ۱۰۸۰ و همچنین رفرش ریت ۱۲۰ هرتز استفاده کنند.

طبق اعلام مدیاتک، اولین گوشی‌های دارای چیپست Dimensity 900 در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شوند و این یعنی احتمالا طی هفته‌های آینده شاهد اولین گوشی مبتنی بر این چیپست خواهیم بود.

هر آنچه باید درباره‌ی چیپست موبایل (SoC) بدانید

