اولین تصاویر از طراحی خاص گوگل پیکسل ۶ و پیکسل ۶ پرو منتشر شد

گوشی‌های گوگل پیکسل هیچوقت موفقیت گسترده‌ای به دست نیاورده‌اند و عمدتا مورد توجه بخش کوچکی از کاربران قرار می‌گیرند. اما حالا با خروج ال‌جی از بازار موبایل و تلاش گوگل برای ساخت چیپست اختصاصی، تصاویر فاش شده از گوشی‌های گوگل پیکسل ۶ نشان می‌دهد که این شرکت می‌خواهد نسل جدید پرچم‌داران خود را متحول کند.

اول از همه باید بگوییم که ظاهرا گوگل قصد دارد دوباره دو گوشی پرچم‌دار به نام‌های گوگل پیکسل ۶ و پیکسل ۶ پرو راهی بازار کند و این یعنی دیگر مانند سال گذشته صرفا شاهد یک مدل پرچم‌دار نخواهیم بود. بعد از افشای این اطلاعات توسط جان پروسر، یکی دیگر از افشاگران مشهور هم جزئیات طراحی آن‌ها را تایید کرده ولی گفته که هنوز رنگ‌های مورد استفاده برای بدنه نهایی نشده‌اند.

طی چند سال گذشته، گوشی‌های پیکسل طراحی خسته‌کننده و تکراری داشتند اما همانطور که در این تصاویر می‌توانید ببینید، گوگل بالاخره تغییرات قابل توجهی را بر روی طراحی این گوشی‌ها اعمال کرده است. اول از همه باید به برجستگی ماژول دوربین اشاره کنیم که حالا به صورت یک نوار عمودی کل عرض پنل پشتی را گرفته است. در پنل پشتی پیکسل ۶ دو دوربین دیده می‌شود که احتمالا مطابق معمول از دوربین اصلی و اولترا واید تشکیل شده است.

از طرف دیگر، گوگل پیکسل ۶ پرو دارای ۳ دوربین اصلی است که احتمالا دوربین سومی از نوع تله‌فوتو محسوب می‌شود. باید خاطرنشان کنیم پیکسل ۴ هم دارای دوربین تله‌فوتو بود اما در پیکسل ۴ دوربین اولترا واید جایگزین آن شد. متاسفانه هنوز در رابطه با مشخصات این دوربین‌ها گزارش موثقی منتشر نشده است. اما از آنجایی که گوشی‌های پیکسل همواره از نظر دوربین حرف زیادی برای گفتن دارند، این گوشی‌ها هم مطمئنا از این قاعده مستثنا نخواهند بود.

از دیگر جزئیات فاش شده می‌توانیم به حاشیه‌ی باریک نمایشگر این دو گوشی اشاره کنیم. همچنان برخلاف پیکسل ۵، حفره‌ی نمایشگر حالا در میان بخش فوقانی تعبیه شده است و حسگر اثر انگشت هم زیر نمایشگر قرار دارد.

گوگل معمولا در حوالی ماه اکتبر سری جدید پرچم‌داران خود را معرفی می‌کند. مثلا سال گذشته در تاریخ ۳۰سپتامبر (۹ مهر) پیکسل ۵ معرفی شد و ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) هم راهی بازار شد. تمام مدل‌های قبلی هم در بین همین دو تاریخ معرفی شده‌اند. در هر صورت احتمالا اوایل ماه اکتبر شاهد معرفی پیکسل ۶ و پیکسل ۶ پرو خواهیم بود و همچنین احتمال معرفی پیکسل واچ هم وجود دارد و این ساعت هوشمند در رندرهای منتشر شده دیده می‌شود.

۶ ویژگی که از گوگل پیکسل ۶ انتظار داریم

