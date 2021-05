طبق یک شایعه‌ی جدید، اپل در تاریخ ۱۸ می (۲۸ خرداد) از طریق سایت خود ایرپادز ۳ و سرویس اپل موزیک HiFi را معرفی خواهد کرد.

باید خاطرنشان کنیم در سال ۲۰۱۹ هم اپل از طریق سایت خود ایرپادز پرو را معرفی کرد و بنابراین احتمال تکرار این کار برای نسل جدید ایرپادز وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، ایرپادز ۳ از نظر ظاهری شباهت زیادی به ایرپادز پرو دارد ولی از قابلیت‌هایی مانند حذف نویز فعال بهره نمی‌برد.

باید یادآوری کنیم که آخرین نسل ایرپادز استاندارد در سال ۲۰۱۹ معرفی شد که با قابلیت‌هایی مانند شارژ بی‌سیم، پشتیبانی از فرمان صوتی و بهبود باتری به بازار راه پیدا کرد. مدتی قبل هم مینگ چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، اعلام کرد که تولید انبوه نسل سوم ایرپادز در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۱ آغاز می‌شود.

همانطور که در ابتدای این مطلب گفتیم، اپل در کنار ایرپادز ۳ قرار است سرویس اپل موزیک HiFi را هم معرفی کند. در این سرویس، کاربران برای گوش دادن به آهنگ‌ها می‌توانند از کیفیت بسیار بهتری بهره ببرند. بر اساس برخی گزارش‌ها، به نظر می‌رسد این سرویس فقط برای گجت‌های سازگار با ویژگی‌های آن ارائه خواهد شد.

در هر صورت اگر این شایعه صحت داشته باشد، فقط چند روز دیگر شاهد معرفی ایرپادز ۳ و سرویس اپل موزیک HiFi خواهیم بود. اگر هم در تاریخ اعلام شده معرفی نشوند، احتمالا در کنفرانس WWDC از آن‌ها رونمایی خواهد شد.

منبع: MacRumors

The post اپل احتمالا ۲۸ اردیبهشت از ایرپادز ۳ رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala