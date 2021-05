بعد از راه‌یابی چیپست M1 به آیپد پرو ۲۰۲۱، گروهی از کاربران و سایت‌ها اعلام کرده‌اند که خواستار راه‌یابی سیستم‌عامل macOS به این آیپدها هستند. اما عملی کردن این خواسته اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود و به فروش آیپد و کامپیوترهای مک آسیب می‌رساند.

اول از همه باید بگوییم که macOS برای نمایشگرهای لمسی طراحی نشده است. این یعنی اپل باید این سیستم‌عامل را به طور اساسی بازطراحی کند و از طرف دیگر توسعه‌دهندگان هم باید تغییرات زیادی بر روی برنامه‌های خود اعمال کنند. چنین کاری مطمئناً با اعتراض گسترده‌ی کاربران لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهای دسکتاپ روبرو می‌شود. از طرف دیگر، کاربران راضی از آیپد هم احتمالا از این تغییر استقبال نخواهند کرد.

بازطراحی رابط کاربری

فقط کافی است به گوشه و کنار سیستم‌عامل macOS نگاهی بیندازید. همان‌طور که می‌توانید ببینید، در هرکدام از برنامه‌ها چندین گزینه و آیکون وجود دارد که در صورت بهینه‌سازی برای نمایشگرهای لمسی، باید اندازه‌ی آن‌ها بزرگ‌تر شود.

همچنین اپل باید macOS را طوری بازطراحی کند که صرفاً با نمایشگر لمسی و بدون نیاز به ترک‌پد و ماوس قابل استفاده باشد. در ضمن توسعه‌دهندگان به راحتی نمی‌توانند اپلیکیشن‌های خود را بازطراحی کنند. شرکت بسیار بزرگی مانند ادوبی از چند سال قبل فرایند بهینه‌سازی فتوشاپ برای آیپد را آغاز کرده ولی هنوز این فرایند به پایان نرسیده است.

در این میان، برای استفاده از آیکون‌ها و گزینه‌های کوچک‌تر هم احتمالا باید از قلم اپل پنسل استفاده کنید. اگرچه برای این موارد همواره می‌توانید از کیبورد و ترک‌پد بهره ببرید، اما اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید پس چرا در عوض از مک‌بوک استفاده نکنید؟

در ضمن توجه داشته باشید که هرکدام از این تغییرات باید به مک‌بوک‌ها، آی‌مک‌ها و دیگر کامپیوترهای اپل راه پیدا کند. اگر هم اپل دو نسخه‌ی لمسی و معمولی macOS را توسعه دهد، چنین کاری منجر به گیج شدن کاربران می‌شود. این یعنی اگر صرفاً فقط یک نسخه‌ی macOS وجود داشته باشد، کاربران کامپیوترهای مک علی‌رغم استفاده از ماوس و کیبورد باید از نسخه‌ی لمسی این سیستم‌عامل استفاده کنند و این موضوع منجر به هدر رفتن فضای زیادی می‌شود.

به طور خلاصه، اپل برای عملی کردن این ایده باید macOS و iPadOS را با یکدیگر ترکیب کند. این یعنی بسیاری از کاربران راضی از مک‌بوک‌ها و آیپدها از این تغییر استقبال نخواهند کرد.

درس گرفتن از شکست مایکروسافت

در رابطه با عاقلانه نبودن استفاده از macOS در آیپد می‌توانیم یک مثال مشهور مطرح کنیم. مایکروسافت سال‌ها قبل همین فرایند را برای ویندوز ۸ عملی کرد که در نهایت با شکست مواجه شد.

با وجود اینکه مایکروسافت تلاش کرده بود این سیستم‌عامل را برای تبلت‌ها سازگار کند، اما در این زمینه مشکلات زیادی داشت و کاربران سرفیس به ناچار برای انجام برخی کارها باید از کیبورد و ماوس استفاده می‌کردند. ویندوز ۱۰ هم اگرچه با نمایشگرهای لمسی سازگار است، اما تجربه‌ی کاربری خیلی خوبی را ارائه نمی‌دهد.

ادامه‌ی روند فعلی

ایده‌ی جایگزین کردن iPadOS با macOS تماماً در مورد ارائه‌ی قابلیت‌های بیشتر برای آیپد است. اما چنین رویکردی تمام مزایای آیپد را از بین می‌برد. در عوض راهکار بهتر این است که اپل به استفاده از iPadOS ادامه دهد.

هرکدام از کاربران آیپد نیازهای مختلفی دارند و به همین خاطر خواستار بهره‌گیری از ویژگی‌های گوناگونی هستند. اما روی هم رفته می‌توانیم به مواردی مانند بهبود پشتیبانی از نمایشگر ثانویه، بهبود پنجره‌های اپلیکیشن‌ها و افزایش قابلیت‌های اپلیکیشن Files اشاره کنیم. در کل بهبود قابلیت‌های مربوط به چندوظیفگی نیز با استقبال کاربران آیپد مواجه می‌شود.

کاربران زیادی خواهان بهره‌گیری از نرم‌افزارهای حرفه‌ای در آیپد هستند. به همین خاطر اپل قطعا باید برنامه‌های مهمی مانند Xcode، Final Cut Pro و Logic Pro را برای آیپد و در کل نمایشگرهای لمسی بهینه‌سازی کند.

البته در این میان برخی از کاربران پیشنهاد داده‌اند که اپل امکان اجرای اپلیکیشن‌های macOS در آیپد را بدون تغییر طراحی سیستم‌عامل امکان‌پذیر کند. همچنین گروهی دیگر خواستار امکان‌پذیر شدن بوت دوگانه در آیپد هستند تا در صورت نیاز بتوانند بین iPadOS و macOS سوئیچ کنند. در رابطه با چنین ایده‌هایی هم باید بگوییم که اگرچه مطمئناً با استقبال بخشی از کاربران مواجه می‌شوند، اما عملی کردن آن‌ها کار چندان ساده‌ای نیست.

سخن آخر



روی هم رفته با وجود محدودیت‌های نرم‌افزاری آیپد، هیچ گزینه‌ی بهتری برای آن وجود ندارد. به همین خاطر اپل به جای کنار گذاشتن iPadOS، باید مشکلات آن را برطرف کند و ترکیب این سیستم‌عامل و macOS هم فقط منجر به آشفتگی بیشتر می‌شود. البته مدیران اپل هم بارها و بارها گفته‌اند که نرم‌افزار آیپد و کامپیوترهای مک را با یکدیگر ادغام نمی‌کنند. بنابراین کاربران و رسانه‌ها هم بهتر است دیگر این درخواست را مطرح نکنند زیرا اصلا ایده‌ی خوبی نیست.

آیپد پرو ۲۰۲۱ یا مک‌بوک ایر M1؛ کدام برای شما بهتر است؟

منبع: Cult Of Mac

The post چرا استفاده از macOS برای آیپد ایده‌ی خوبی نیست؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala