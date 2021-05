اگر بخواهیم سوابق گذشته را در نظر بگیریم، باید امسال شاهد عرضه‌ی وان‌پلاس ۹T هم باشیم. محصولی که به احتمال بسیار فراوان از لحاظ سخت‌افزاری بیشتر به مدل استاندارد پرچم‌داران اصلی وان‌پلاس شباهت دارد و با قیمت مناسبی هم در دسترس قرار می‌گیرد. فعلا خبر خاصی در رابطه با این گوشی منتشر نشده چون اگر قرار به معرفی آن باشد، باید در نیمه‌ی دوم سال جاری منتظر این اتفاق باشیم که تا آن روز هم مدت زمان زیادی باقی مانده. اما خب در این مطلب قصد داریم به ۵ قابلیتی بپردازیم که انتظار داریم در وان‌پلاس ۹T شاهد آن‌ها باشیم.

وان‌پلاس شرکتی است که از زمان آغاز به کار به عنوان تولید کننده‌ی گوشی‌های هوشمند، بیشتر تمرکز خود را روی ساخت گوشی‌های پرچم‌دار منعطف کرد اما هیچوقت آن‌ها را پرچم‌داری واقعی خطاب نکرد و در واقع به آن‌ها لقب قاتل پرچم‌دار را داده بود. با همین گوشی‌های قدرتمند اما نسبتا ارزان‌قیمت وان‌پلاس توانست توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کند و عملکرد موفقیت‌آمیزی در بازار گوشی‌های هوشمند داشته باشد.

اما از سال ۲۰۱۶ به بعد، شرکت چینی تصمیم گرفت به تعداد گوشی‌های قدرتمند خود در هر سال اضافه کند و به همین منظور، سری T را به سبد محصولات خود اضافه کرد. البته این گوشی‌ها معمولا در دو مدل عرضه می‌شدند اما دیدیم که سال گذشته این اتفاق رخ نداد و از سری ۸ فقط یک مدل وان‌پلاس ۸T را شاهد بودیم.

اینطور که به نظر می‌رسد، سال ۲۰۲۱ هم از قاعده مستثنی نخواهد بود و حداقل شاهد یک گوشی وان‌پلاس از سری T خواهیم بود. البته کمبود جهانی تراشه‌های قدرتمند شاید روی برنامه‌های امسال شرکت تاثیر بگذارد، همانطور که سامسونگ را از تولید سری نوت منصرف کرد. اما خب فعلا اینطور به نظر می‌رسد که شرایط برای وان‌پلاس و برنامه‌هایی که این شرکت متناسب با ظرفیت خود دارد خوب است.

اما سوال مهمی که پیش می‌آید این است که وان‌پلاس ۹T قرار است چه گوشی باشد؟ همانطور که گفته شد، متاسفانه تا به این لحظه نه تنها خبری موثق بلکه شایعه‌ای هم در رابطه با این گوشی منتشر نشده و خب نه از طراحی، نه از قابلیت‌ها و نه از مشخصات فنی این گوشی باخبر هستیم. تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که پیش‌بینی کنیم این محصول احتمالا با چه قابلیت‌های خوبی راهی بازار می‌شود.

توجه داشته باشید که انتظاراتی که از این گوشی داریم تا حدودی واقع‌گرایانه و منطقی است. مثلا اینکه بخواهیم وان‌پلاس جک هدفون را به گوشی پرچم‌دار خود برگرداند، خواسته‌ای است که خب می‌دانیم عملی نخواهد شد و به همین خاطر مطرح کردن آن هم بی‌فایده خواهد بود. از طرفی قابلیت‌هایی را هم معرفی نخواهیم کرد که از وجود آن‌ها مطمئن هستیم؛ مثل نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، کلید اسلایدر که امضای وان‌پلاس در طراحی گوشی‌هایش است و مواردی از این دست. در عوض به معرفی قابلیت‌هایی خواهیم پرداخت که خوب هستند اما ممکن است وان‌پلاس به هر دلیلی نخواهد از آن‌ها در وان‌پلاس ۹T استفاده کند. (شاید هم استفاده کند). در ادامه به معرفی ۵ قابلیتی می‌پردازیم که انتظار داریم (تمایل داریم) در پرچم‌دار مورد انتظار شرکت چینی ببینیم.

دوربین سلفی زیر نمایشگر

در سال ۲۰۱۸، وان‌پلاس از گوشی وان‌پلاس ۶T رونمایی کرد. در آن زمان، این محصول به سنسور اثرانگشت درون نمایشگر مجهز شده بود. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که این اولین محصولی با این قابلیت نبود. اما خب باید آن را جز اولین گوشی‌هایی با حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر بدانیم که راهی بازار جهانی شد و در آمریکا هم در دسترس قرار گرفت.

آنچه این روزها خیلی صحبت آن را می‌شنویم و حتی محصولی با این قابلیت هم رسما راهی بازار شده (ZTE Axon 20) دوربین سلفی زیر نمایشگر است. یعنی درست مثل سال ۲۰۱۸ که وان‌پلاس اولین شرکتی نبود که محصولی با حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر را راهی بازار کرد، امسال هم می‌تواند این اتفاق رخ بدهد؛ اما اینبار در شرایطی که محصولی با دوربین سلفی زیر نمایشگر را شاهد باشیم.

وان‌پلاس شرکتی است که به کیفیت کار آن اعتماد داریم و با در نظر گرفتن اینکه عیب و نقص‌های فناوری دوربین سلفی زیر نمایشگر هم تا حدودی شناسایی شده، این احتمال وجود دارد که وان‌پلاس ۹T را مجهز به آن ببینیم. از لحاظ تعبیه‌ی دوربین زیر نمایشگر ظاهرا مشکلی وجود ندارد و تنها چالشی که سر راه شرکت‌های تولید کننده وجود دارد، کیفیت پایین تصاویری است که در نتیجه‌ی استفاده از این فناوری با دوربین سلفی ثبت می‌شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد وان‌پلاس تنها کاری که باید انجام دهد، یافتن راه حلی برای افزایش کیفیت تصاویر است. اگر شرکت چینی موفق به انجام این کار شود، قطعا وان‌پلاس ۹T از جذاب‌ترین گوشی‌های نیمه‌ی دوم سال با قابلیتی منحصربفرد و ویژه خواهد بود که می‌تواند توجه کاربران زیادی را به خود جلب کند؛ درست مثل زمانی که وان‌پلاس ۶T با حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر به بازار جهانی راه یافت یا زمانی که وان‌پلاس ۸T با یکی از سریع‌ترین شارژرهای سیمی موجود در دسترس قرار گرفت.

بدیهی است وان‌پلاس با شرکتی که در سال ۲۰۱۸ دیدیم فاصله‌ی زیادی دارد. در آن زمان شرکت کمی بی‌پروا عمل می‌کرد اما به نظر می‌رسد طی یکی دو سال اخیر، اندکی رفتار محتاطانه از خود نشان می‌دهد. همینکه دیگر صرفا شاهد عرضه‌ی پرچم‌دار از این شرکت نیستیم و می‌بینیم میان‌رده‌ها و گوشی‌های اقتصادی هم به جمع محصولات وان‌پلاس اضافه شده، نشان می‌دهد که این شرکت آمده تا بماند و در این مسیر باید کمتر ریسک کند؛ آن هم در مسیری که هنوز هیچ شرکت معروفی در آن پا نگذاشته. مهم‌تر از همه اینکه وان‌پلاس شرکتی نیست که با یک ریسک اشتباه بتواند به سادگی نظر مثبت کاربران را جلب کند. بنابراین باید کاملا حساب‌شده و منطقی قدم بردارد.

بنابراین طبیعی است اگر وان‌پلاس ۹T بدون دوربین سلفی زیر نمایشگر راهی بازار شود. هرچند واقعا امیدواریم این اتفاق رخ دهد چون محصولی با نمایشگر تمام صفحه آن هم از شرکتی که سابقه‌ی خوب و محبوبیت نسبتا بالایی هم دارد، در میان گوشی‌هایی با دوربین سلفی حفره‌ای، قطره‌ای، ناچ و …، منحصر بفرد و خاص خواهد بود.

دوربین سه‌گانه‌ی قدرتمند

اینکه می‌گوییم دوربین سه‌گانه لزوما منظور این نیست که وان‌پلاس در گوشی مورد انتظار خود از لحاظ عددی، سه دوربین استفاده کند. بلکه آنچه که مد نظر است، سه دوربین اصلی، فوق عریض و تله‌فوتو هستند که بخشی اصلی سیستم عکاسی و فیلم‌برداری در هر گوشی قدرتمند را تشکیل می‌دهند.

معمولا اینطور است که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند دوربین تله‌فوتو را از گوشی‌هایی که آن را پرچم‌دار حقیقی خود نمی‌دانند حذف کرده و به جای آن از سنسورهای سنجش عمق و ماکرو استفاده کنند. اما فوق عریض همیشه و حتی در گوشی‌های اقتصادی هم پای ثابت ماژول‌های دوربین است. شرکت‌ها معمولا این سیستم سه‌گانه‌ی محبوب را در گوشی‌های پرچم‌دار و قدرتمند خود استفاده می‌کنند که خود وان‌پلاس هم از این قاعده مستثنی نیست و مدل پرو از سری وان‌پلاس ۹ را به آن مجهز کرد. (وان‌پلاس ۹ از دوربین تله‌فوتو بهره نمی‌برد.)

البته شرکت‌هایی نظیر سامسونگ هستند که برای گوشی‌های میان‌رده‌ی خود مثل گلکسی A72 یا پرچم‌دارهای مقرون به صرفه مثل گلکسی S20 فن ادیشن از این سیستم سه‌گانه استفاده کنند اما خب به نظر می‌رسد وان‌پلاس فعلا شرایط این را ندارد که مثل سامسونگ عمل کند.

اما خب انتظار داریم اگر قرار است یک گوشی دیگر به جمع پرچم‌داران وان‌پلاس در سال ۲۰۲۱ اضافه شود، آن محصول از لنز تله‌فوتو نیز بهره‌مند باشد. شرکت سابقه‌ی خوبی هم در این زمینه دارد و مثلا وان‌پلاس ۷T را به این لنز محبوب مجهز کرده بود. اما خب دیدیم که به شکل عجیبی در سال بعد نظر خود را تغییر داد و وان‌پلاس ۸T بدون این دوربین راهی بازار شد. بدیهی است انتظار نداریم کیفیت این دوربین‌ها مشابه وان‌پلاس ۹ پرو باشد چون در این صورت گوشی‌های شرکت خود به خود مانع فروش یکدیگر می‌شوند اما خب بودن یک لنز تله‌فوتو و از طرفی اندکی کاهش کیفیت دوربین‌ها باعث می‌شود وان‌پلاس ۹T به یک محصول بین وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو تبدیل شود.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، وان‌پلاس ۹T یکی از بهترین و ارزشمندترین گوشی‌هایی خواهد بود که در سال ۲۰۲۱ می‌توان خریداری کرد. چون با در نظر گرفتن مشخصات فنی که احتمالا خواهد داشت و قیمتی هم که وان‌پلاس برای آن در نظر می‌گیرد، سخت است بتوان با آن مقابله کرد. حتی اگر قیمت آن هم کمی گران‌تر از مدل استاندارد سری پرچم‌دارهای جدید وان‌پلاس باشد جای گله و شکایتی نیست چون همانطور که گفته شد، در صورت تجهیز به یک لنز تله‌فوتو، این گوشی بین دو پرچم‌دار سری ۹ قرار می‌گیرد.

البته باید به این نکته هم اشاره داشته باشیم که کیفیت دوربین گوشی‌های جدید شرکت چینی بسیار عالی است و اگرچه هنوز هم نمی‌توان آن‌ها را رقیبی برای نماینده‌های قدرتمندی چون می ۱۱ اولترا و گلکسی S21 اولترا بدانیم اما خب در حد و اندازه‌های خود بسیار عالی هستند. بنابراین با اندکی تغییر و تحول، وان‌پلاس می‌تواند محصول بسیار خوبی را راهی بازار کند.

شارژر بی‌سیم سریع‌تر

فناوری شارژ بی‌سیم شاید خیلی طرفدار نداشته باشد، یا بهتر است بگوییم حداقل به اندازه‌ی شارژرهای سیمی نیست. اینکه این گوشی با شارژر سیمی ۶۵ واتی عرضه می‌شود تقریبا قطعی است چون این آداپتور جدیدترین تولید وان‌پلاس بوده و فوق‌العاده سریع و قدرتمند است. حتی وان‌پلاس ۹R که به عنوان پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی شرکت معرفی شد هم از آن پشتیبانی می‌کند. بنابراین قطعا وان‌پلاس ۹T هم از آن بهره‌مند هست چون در غیر این صورت عمل وان‌پلاس کاملا ناامید کننده خواهد بود.

اما وان‌پلاس ۹ پرو و ۸ پرو از شارژرهای بی‌سیم با سرعت بیشتر از ۱۵ وات بهره ‌می‌برند که در مدل استاندارد سری ۹ شاهد هستیم. (مدل ۹ پرو از شارژر بی‌سیم ۵۰ واتی، ۸ پرو از شارژر بی‌سیم ۳۰ واتی و مدل استاندارد از سری ۹ هم از شارژر بی‌سیم ۱۵ واتی پشتیبانی می‌کنند). زمانی هم که وان‌پلاس ۹T رونمایی و راهی بازار شود، وان‌پلاس ۸ پرو تقریبا فراموش خواهد شد بنابراین وان‌پلاس باید یک جایگزین دیگر برای آن در بازار داشته باشد و خب چه محصولی بهتر از ۹T؟

وان‌پلاس باید سرعت شارژ بی‌سیم ۹T را حداقل به ۳۰ برساند تا هم ۹ پرو همچنان بهترین پرچم‌دار سال ۲۰۲۱ شرکت باقی بماند، هم اینکه کاربر بتواند بین سه مدل با قابلیت‌ها و قیمت مختلف حق انتخاب داشته باشد.

این تصمیم وان‌پلاس در صورت اتخاذ بسیار هوشمندانه خواهد بود چرا که اگر این اتفاق رخ دهد، کاربران بیشتر ترغیب خواهند شد که استندهای شارژ بی‌سیم که خود شرکت آن‌ها را تولید می‌کند خریداری کنند. در واقع با افزایش سرعت شارژ بی‌سیم از ۱۵ به ۳۰، وان‌پلاس با یک تیر دو نشان می‌زند. از طرفی یک معامله‌ی دو سر برد انجام می‌دهد؛ هم کاربران از سرعت بالای شارژ گوشی چه به صورت سیمی و چه به صورت بی‌سیم بهره می‌برد و هم وان‌پلاس از فروش استندهای خود سود می‌کند.

مدلی با حافظه‌ی داخلی بیشتر

این یکی از انتظاراتی است که چند سالی است از وان‌پلاس داریم و می‌خواهیم در گوشی‌های این شرکت شاهد آن باشیم اما خب متاسفانه هر سال ناامید می‌شویم. البته خواسته‌ی خیلی عجیبی هم نیست چون شرکت‌های زیادی گوشی‌های خود را با حافظه‌ی داخلی بیشتر راهی بازار می‌کنند.

تا به این تاریخ، گوشی هوشمندی از وان‌پلاس تولید نشده که حافظه‌ی داخلی آن بیشتر از ۲۵۶ گیگابایت باشد. البته گوشی‌هایی از این شرکت را شاهد هستیم که از کارت حافظه‌ی جانبی پشتیبانی می‌کنند و خب امکان این را به کاربر می‌دهند تا حافظه‌ی داخلی را تا هر اندازه که می‌خواهند افزایش دهد. اما خب بهره‌مندی خود گوشی از چنین قابلیتی بسیار بهتر از این است که با خرید یک کارت حافظه‌ی جانبی بخواهیم حافظه را افزایش دهیم.

سوال اینجاست که به عنوان شرکتی با این همه گوشی هوشمند قدرتمند، چرا وان‌پلاس گوشی با حافظه‌ی داخلی ۵۱۲ گیگابایت یا حتی ۱ ترابایت ندارد؟ اگر به خاطر داشته باشید، سال ۲۰۱۹ بود که سامسونگ یک نسخه از گلکسی S10 را با ۱ ترابایت حافظه‌ی داخلی راهی بازار کرد. البته قیمت آن مدل بسیار گران بود ولی خب حداقل اینکه سامسونگ یک بار در این راستا قدم برداشت. در مدل‌های بعدی هم شاهد محصولاتی با ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی بودیم. حتی اپل هم گوشی‌هایی با ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی دارد.

اگر وان‌پلاس بخواهد با شرکت‌های بزرگ رقابت کند، باید بزرگ فکر کند و اندکی به قابلیت‌های جذاب گوشی‌های خود اضافه کند و افزایش ظرفیت حافظه‌ی داخلی هم می‌تواند یکی از این قابلیت‌ها باشد. وان‌پلاس ۹T هم می‌تواند بهترین فرصت برای شرکت چینی باشد تا این محدودیت را برای اولین بار کنار بزند. هرچند اگر این اتفاق هم رخ ندهد اتفاق بدی نخواهد بود چون اگر واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی هم فعلا برای بسیاری از کاربران کافی است. اما خب همیشه بودن یک قابلیت از نبودن آن بهتر است؛ حتی اگر در همان لحظه خیلی به وجود آن نیازی نباشد.

مثلا این روزها با افزایش کیفیت دوربین و امکان ضبط ویدیو‌هایی با کیفیت ۸K، حجم فایل‌های ویدیویی بسیار افزایش پیدا کرده و دیگر امکان ذخیره‌سازی آن‌ها در فضاهای ابری هم وجود ندارد یا بسیار سخت شده. به همین خاطر وجود مدل‌هایی با حافظه‌ی داخلی بیشتر همیشه مورد استقبال کاربران واقع خواهد شد. هرچند همانطور که اشاره شد، افزایش ظرفیت حافظه‌ی داخلی قابلیتی است که هر سال اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد؛ در حالی که شاید خیلی‌ها حالا متوجه این موضوع نباشند.

سیستم‌عامل اندروید ۱۲

اگر قرار به معرفی وان‌پلاس ۹T باشد، باید در نیمه‌ی دوم سال جاری انتظار آن را داشته باشیم. گوشی‌های سری T هم همیشه با جدیدترین نسخه‌ی موجود اندروید راهی بازار می‌شدند و به همین خاطر انتظار داریم برای ۹T هم همین اتفاق رخ دهد. البته در بین این ۵ قابلیتی که در رابطه با آن‌ها صحبت کردیم، بهره‌مندی از اندروید ۱۲ محتمل‌ترین آن است. چون بعید به نظر می‌رسد وان‌پلاس بخواهد این گوشی را با اندروید ۱۱ عرضه کند.

اما خب طی یکی دو سال اخیر ثبات خاصی از وان‌پلاس در زمینه‌ی به‌روزرسانی نرم‌افزاری ندیدیم. مثلا سری وان‌پلاس ۷ اندروید ۱۱ را حدودا ۷ ماه بعد از عرضه‌ی رسمی این سیستم‌عامل دریافت کردند. حتی آپدیت‌های امنیتی هم با سرعت کمی برای گوشی‌های شرکت عرضه شد که در این بین مدل‌های پرو هم به چشم می‌خورند.

این اصلا برای شرکتی که می‌خواهد با بزرگان حوزه‌ی فناوری وارد رقابت شود خوب نیست که از لحاظ پشتیبانی نرم‌افزاری، ثبات نداشته باشد. فقط کافی است بلایی را که تا حدودی به همین خاطر بر سر LG آمده به خاطر بیاورید. به نظر می‌رسد شرکتی که نتواند در زمینه‌ی نرم‌افزار کاربران را راضی نگه دارد، در طول زمان محکوم به فنا خواهد بود.

متاسفانه این احتمال هم وجود دارد که وان‌پلاس بخواهد این گوشی را با اندروید ۱۱ راهی بازار کند. اما خب تمایل داریم چنین اتفاقی رخ ندهد. امیدواریم وان‌پلاس ۹T شروع دوباره‌ای باشد برای عملکرد خوب وان‌پلاس در عرضه‌ی آپدیت‌های نرم‌افزاری که معمولا سریع برای گوشی‌های شرکت عرضه می‌شدند اما طی یکی دو سال اخیر واقعا از ثبات خارج شده.

در رابطه با گوشی وان‌پلاس ۹T هنوز خبر خاصی منتشر نشده و خب همانطور که در ابتدا هم به آن اشاره شد، تمام این ۵ قابلیتی که در این متن به آن اشاره کردیم، فقط در حد پیش‌بینی و حدس و گمان است. انتظار داریم طی ماه‌های آینده که به احتمال بسیار فراوان خبرهای بیشتری در رابطه با این گوشی می‌شنویم، ببینیم تعدادی از این انتظارات برآورده شوند.

اگر جز طرفداران گوشی‌های وان‌پلاس هستید، تمایل دارید در گوشی وان‌پلاس ۹T چه قابلیت‌هایی را شاهد باشید؟

