طراحی و مشخصات مدل ۴G و ۵G گلکسی A22 لو رفت

طبق گزارش‌های منتشر شده، گلکسی A22 سامسونگ در دو مدل ۴G و ۵G ماه ژوئن (خرداد-تیر) از راه می‌رسد. مدتی قبل اولین تصاویر رندر این گوشی منتشر شد ولی حالا به لطف انتشار تصاویر جدید، می‌توانیم به تفاوت‌های ظاهری و سخت‌افزاری بین مدل ۴G و ۵G این گوشی بپردازیم.

این دو مدل از نظر ظاهری فقط تفاوت‌های جزئی با یکدیگر دارند و در ۴ رنگ سفید، مشکی، ارغوانی و سبز کم‌رنگ راهی بازار می‌شوند. از بین ویژگی‌های متفاوت هم می‌توانیم به دوربین‌ها، نمایشگر، چیپست و حسگر اثر انگشت اشاره کنیم.

گلکسی A22 5G که طراحی آن را در تصویر اصلی این مطلب می‌توانید ببینید، از چیپست Dimensity 700 مدیاتک بهره می‌برد و مجهز به نمایشگر ۶٫۴ اینچی است. همچنین با توجه به اینکه حسگر اثر انگشت آن در لبه‌ی کناری تعبیه شده، به احتمال زیاد با نمایشگر LCD سروکار داریم.

در پنل پشتی این گوشی سه دوربین دیده می‌شود که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است و در کنار آن هم سنسور ۵ مگاپیکسلی (احتمالا اولترا واید) و سنسور ۲ مگاپیکسلی (احتمالا ماکرو یا تشخیص عمق) قرار دارد. گلکسی A22 5G با داشتن ضخامت ۹ میلی‌متری و وزن ۲۰۵ گرمی نسبت به مدل ۴G با وزن ۱۸۵ گرمی و ضخامت ۸٫۵ میلی‌متری اندکی سنگین‌تر و ضخیم‌تر است.

گلکسی A22 4G که در بخش فوقانی می‌توانید طراحی آن را مشاهده کنید، از چیپست Helio G80 مدیاتک بهره می‌برد. اگرچه اندازه‌ی نمایشگر این گوشی هم ۶٫۴ اینچ است، ولی گفته می‌شود از پنل AMOLED استفاده می‌کند و با توجه به فقدان حسگر اثر انگشت فیزیکی در بدنه، با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر سروکار داریم.

این گوشی برخلاف مدل ۵G از ۴ دوربین اصلی بهره می‌برد که در ماژول دوربین آن دوربین‌های ۴۸+۵+۲+۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود. همچنین هر دو مدل دارای دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی هستند. از دیگر ویژگی‌های مشترک هم می‌توانیم به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با سرعت شارژ ۱۵ واتی اشاره کنیم.

