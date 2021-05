شرکت آلمانی ماهله یک موتور الکتریکی بدون آهن‌ربا تولید کرده که دارای ۹۵ درصد بازدهی است و با مصرف اندک منابع زمینی، گزینه‌ای مطلوب برای تولید انبوه محسوب می‌شود.

حدود پنج سال پیش بود که هوندا اعلام کرد نخستین کاربرد عملی در جهان از آهن‌ربای «نئودیمیم» (Neodymium) تغییر یافته را که حاوی فلزات کمیاب موجود در زمین نیست، توسعه داده است. موضوعی که در آن زمان یک پیشرفت مهم برای صنعت به حساب می‌آمد، زیرا عملا به این معنی بود که هوندا می‌تواند موتورهای الکتریکی بدون فلزات کمیاب سنگین مانند دیسپروزیم (Dysprosium) یا «تربیم» (Terbium) تولید کند. اکنون شرکت «ماهله» (Mahle) این فناوری را به سطح دیگری ارتقا داده است.

این تأمین‌کننده‌ی قطعات خودروی آلمانی به‌تازگی نخستین موتور الکتریکی بدون آهن‌ربا را معرفی کرده است. این موتور هم‌اکنون مراحل نهایی توسعه را می‌گذراند و مهم‌ترین ویژگی آن این است که به عناصر کمیاب زمین نیاز ندارد. به گفته‌ی ماهله این فناوری نه تنها با محیط زیست سازگار است، بلکه از نظر هزینه‌ها و امنیت منابع هم مزایایی را به همراه دارد.

«مایلک فریک» (Michael Frick) رئیس ماهله گفت: «با موتور الکتریکی جدید، ما به عنوان یک شرکت با عملکرد پایدار مسئولیت خود را انجام می‌دهیم. استفاده نکردن از آهن‌ربا و بنابراین استفاده نکردن از عناصر کمیاب زمین نه تنها از نگاه ژئوپلیتیک بلکه در جهت استفاده‌ی مسئولانه از طبیعت و منابع پتانسیل زیادی دارد.»

در کنار سازگار بودن با محیط زیست، موتور الکتریکی جدید ماهله بسیار کارآمد هم هست. این شرکت می‌گوید موتور بدون آهن‌ربا (Magnet Free) تقریبا در تمام رژیم‌های عملیاتی بازده تقریبی حدود ۹۵ درصد ارائه می‌دهد که این سطح از بازدهی قبلا فقط توسط خودروهای مسابقه‌ای فرمول E به‌دست آمده است.

ماهله به لطف انتقال بدون تماس جریان الکتریکی بین قسمت‌های چرخان و ثابت داخل موتور، نوید دوام بالایی را برای آن می‌دهد. اساسا، این یعنی موتور الکتریکی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری پیوسته خواهد بود و برای طیف وسیعی از کارکردها مناسب است.

«مارتین برگر» معاون این شرکت هم خاطرنشان کرد: «موتور بدون آهن‌ربا قطعا یک پیشرفت چشمگیر است زیرا چندین مزیت دارد که هنوز در محصولی از این نوع ترکیب نشده‌اند. در نتیجه ما می‌توانیم محصولی با بازدهی بالا و با هزینه‌ای نسبتا کم به مشتریان خود ارائه دهیم.» محصولی که در آینده می‌توانیم شاهد عملکرد آن بر روی خودروهای الکتریکی باشیم.

عکس کاور: طرحی گرافیکی از موتور الکتریکی بدون آهن‌ربای ماهله

Credit: Mahle

منبع: Motor1

منبع متن: digikala