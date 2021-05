اندروید ۱۱ مبتنی بر One UI 3.1 برای گلکسی A11 منتشر شد

در ادامه‌ی روند انتشار آپدیت اندروید ۱۱ برای گوشی‌های سامسونگ امروز گلکسی A11 هم این آپدیت را دریافت کرد تا یک گوشی اقتصادی دیگر شرکت کره‌ای از سال ۲۰۲۰ به جدیدترین سیستم‌عامل گوگل مجهز شود.

سامسونگ تا به این لحظه گوشی‌های زیادی را به اندروید ۱۱ به‌روزرسانی کرده و این شامل گوشی‌هایی از سال ۲۰۱۹ که با اندروید ۹ راهی بازار شدند هم می‌شود. سیاست شرکت معمولا به این صورت است که گوشی‌های خود را حداقل تا دو سال به جدیدترین نسخه از سیستم‌عامل به‌روزرسانی کند و خب در این زمینه خوشبختانه رفتار ثابت و مشخصی دارد.

در ادامه‌ی روند انتشار آپدیت برای گلکسی‌ها اما امروز خبری منتشر شد مبنی براینکه گلکسی A11 هم اندروید ۱۱ را دریافت کرد. این گوشی اوایل سال ۲۰۲۰ و با اندروید ۱۰ به بازار آمد و خب طبیعتا انتظار داشتیم اندروید ۱۱ را دریافت کند که خب این اتفاق هم افتاد و این به‌روزرسانی به همراه رابط کاربری One UI 3.1 که جدیدترین رابط سامسونگ نیز هست برای آن منتشر شد.

به گزارش وب‌سایت SamMobile، این آپدیت فعلا برای آن دسته از کاربرانی منتشر شده که در پاناما زندگی می‌کنند اما خب شکی نیست سایر کاربران جهان هم به‌زودی این آپدیت را برای گوشی خود دریافت می‌کنند. معمولا این فرایند کمی به طول می‌انجامد اما جای نگرانی نیست و قطعا تمام گوشی‌های گلکسی A11 این آپدیت را دریافت می‌کنند.

شماره‌ی این آپدیت اما A115MUBU2BUE1 است که خب اگر از گلکسی A11 استفاده می‌کنید می‌توانید همین حالا سری به تنظیمات زده و از طریق بخش Software Update یا همان به‌روزرسانی نرم‌افزار، چک کنید ببینید آیا اندروید ۱۱ برای گوشی شما آمده یا خیر. تنها چیزی که متاسفانه در این باره نمی‌دانیم این است که بعد از پاناما، کاربران کدام کشور زودتر از سایرین اندروید ۱۱ را دریافت می‌کنند که خب همانطور که گفته شد، این اتفاق در نهایت برای تمام کاربران رخ خواهد داد.

لازم به ذکر است رابطی که به همراه اندروید ۱۱ برای گلکسی A11 منتشر شده، One UI 3.1 است که باید آن را جدیدترین رابط کاربری کنونی سامسونگ بدانیم. به لطف این به‌روزرسانی، قابلیت‌های جدید زیادی به گلکسی A11 اضافه خواهد شد که البته با آنچه که برای پرچم‌دارها عرضه می‌شود اندکی متفاوت است. چون در آن گوشی‌ها به خاطر بهره‌مندی از قابلیت‌های سخت‌افزاری قدرتمند، آپدیت‌ها ویژگی‌های بیشتری را به همراه دارند.

سامسونگ در حال حاضر با سرعت بسیار خوبی مشغول آپدیت گوشی‌های خود به اندروید ۱۱ است که با در نظر گرفتن آن، می‌توان پیش‌بینی کرد طی چند هفته یا حداکثر یکی دو ماه آینده، تمام گوشی‌های شرکت به سیستم‌عامل و رابط کاربری جدید به‌روزرسانی خواهند شد.

