با توجه به لیست گواهی ۳C، به نظر می‌رسد آنر قصد دارد پرچم‌داران سری آنر ۵۰ خود را با شارژر ۶۶ (برای مدل استاندارد) و ۱۰۰ واتی (برای مدل پرو) رونمایی کند.

اینطور که به نظر می‌رسد، آنر قصد دارد در همین ماه از گوشی‌های سری آنر ۵۰ (شامل یک مدل استاندارد و یک مدل پرو) رونمایی کند؛ گوشی‌هایی که گفته می‌شود پرچم‌داران شرکت چینی برای بازارهای جهانی خواهند بود. در رابطه با این گوشی‌ها خبر زیادی در اختیار نداریم اما خب امروز به لطف انتشار لیست ۳C، از سرعت شارژر این گوشی‌ها باخبر شدیم.

البته اینکه گوشی‌های سری آنر ۵۰ در نهایت شامل چه گوشی‌هایی می‌شوند مشخص نیست و فعلا تنها چیزی که می‌دانیم این است که دو مدل آنر ۵۰ و آنر ۵۰ پرو در لیست ۳C دیده شده‌اند. با توجه به آنچه که در لیست مشاهده می‌شود، ظاهرا آنر قصد دارد شارژر را برخلاف کاری که سامسونگ و اپل انجام داده‌اند، درون جعبه و به همراه گوشی در اختیار کاربران قرار دهد. اما این شارژرها اصلا شارژری معمولی نیستند و خب این خبر بسیار خوبی برای کاربران خواهد بود که دیگر مجبور نیستند برای چنین شارژر پرسرعتی هزینه کنند.

به گزارش وب‌سایت MyFixGuide، این دو مدل از گوشی‌های پرچم‌دار آنر با شماره مدل NTH-AN00 برای مدل استاندارد و NRA-AN00 برای مدل پرو راهی بازار خواهند شد و در لیست یاد شده هم با همین شماره مدل‌ها حضور پیدا کردند. در همین لیست است که دیدیم شارژری که آنر برای این گوشی‌ها در نظر گرفته به ترتیب برای مدل استاندارد و آنر ۵۰ پرو، ۶۶ و ۱۰۰ واتی است که فوق‌العاده سرعت بالایی هم به نظر می‌رسد.

اولین شارژر که در این لیست دیده می‌شود، از شماره مدل HW-110600C00 برخوردار است؛ این شماره مدل همان شارژری است که با سری آنر V40 راهی بازار شد. اما خب شماره مدل شارژر دوم HN-200500C00 است. این همان شارژر پرسرعت آنر است و سرعت آن هم به ۱۰۰ وات می‌رسد.

در رابطه با گوشی‌های سری آنر ۵۰ باید به این نکته اشاره کنیم که با توجه به رندرها و تصویرهایی که توسط خبرگزاری‌های مختلف از این گوشی‌ها منتشر شده، به نظر می‌رسد شباهتی به هواوی نوا ۸ پرو داشته باشد. مثلا روی پنل پشتی شاهد یک ماژول دوربین جالب و البته کاملا متنوع هستیم که از دو حلقه بهره می‌برد. این گوشی در حلقه‌ی بالایی از یک دوربین قدرتمند با اندازه‌ی نامشخص بهره برده و در حلقه‌ی پایینی آن نیز دو دوربین دیگر قرار دارند.

با توجه به خبرها و شایعات مختلف، انتظار داریم آنر مدل استاندارد از پرچم‌داران این سری را با پردازنده‌ی بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۷۰ و مدل پرو را با اسنپدراگون ۸۸۸ راهی بازار کند. بدین ترتیب کاربران دلیل‌های بیشتری برای ترجیح یکی بر دیگری خواهند داشت.

همانطور که گفته شد، در رابطه با این گوشی‌ها خبر خیلی زیادی منتشر نشده اما خب با در نظر گرفتن شایعات مختلف، می‌توانیم حدس بزنیم مدل استاندارد از سری آنر ۵۰ به نمایشگری ۶.۶۷ اینچی با پنلی ۱۲۰ هرتزی از جنس AMOLED مجهز خواهد شد که وضوح تصویر آن هم به +۱۴۴۰P می‌رسد. منبع تغذیه‌ی این گوشی هم یک باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد بود (احتمالا) که به نظر می‌رسد باید برای محصولی با چنین مشخصات کافی باشد.

در نهایت اما می‌رسیم به جذاب‌ترین بخش ماجرا، یعنی دوربین‌ها که در ماژولی زیبا و در انواع مختلف در دسترس قرار دارند. سیستم عکاسی و فیلم‌برداری در این گوشی به ۳ دوربین وابسته است که شامل دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، دوربین ۱۳ مگاپیکسلی فوق عریض و یک دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی می‌شود. دوربین سلفی این گوشی هم احتمالا شامل دو دوربین می‌شوند اما خب به نظر می‌رسد فاصله‌ی کانونی آن‌ها با یکدیگر متفاوت باشد.

این فعلا تنها چیزی است که از گوشی‌های سری آنر ۵۰ می‌دانیم. البته خوشبختانه تا زمان رونمایی از این گوشی‌ها ظاهرا مدت زمان زیادی باقی نمانده و باید طی دو هفته‌ی جاری، شاهد این اتفاق باشیم. با این حال این موضوع بر اساس شایعاتی است که غالبا به وقوع می‌پیوندند و به همین خاطر اندکی با اطمینان در این رابطه صحبت می‌کنیم.

متاسفانه در رابطه با قیمت این گوشی‌ها هم خبرهای زیادی منتشر نشده و باید منتظر بمانیم ببینیم آنر چه برنامه‌ای در سر دارد. حالا که این شرکت از هواوی جدا شده، به نظر می‌رسد اندکی مسیر سخت‌تری در پیش دارد. اما خب به نظر می‌رسد با ماندن به عنوان شریک تجاری هواوی هم چیزی درست نمی‌شد و هواوی با نابودی خود، سبب نابودی آنر هم می‌شد. اینطور بود که شرکتی که سال‌ها به عنوان زیر مجموعه فعالیت کرد، تصمیم به جدایی و در نتیجه استقلال گرفت و حالا می‌بینیم در مسیر موفقیت بزرگی قرار دارد.

به نظر شما آیا آنر می‌تواند به عنوان اولین تلاش خود بعد از جدایی از هواوی، عملکرد موفقیت‌آمیز و رضایت‌بخشی در بازار جهانی داشته باشد؟

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala