چگونه گوشی اندرویدی را با بالاترین سرعت ممکن شارژ کنیم؟

حتی گوشی‌های اندرویدی که بهترین عمر باتری را دارند، به سختی می‌توانند دو روز شارژ باتری را نگه دارند. زمانی که شارژ باتری گوشی شما به اتمام رسیده، مطمئنا نمی‌خواهید برای شارژ مجدد مدت زمان زیادی منتظر بمانید و به همین خاطر باید از حداکثر سرعت شارژ بهره ببرید. در ادامه به روش‌های مربوط به استفاده از بیشترین سرعت ممکن برای شارژ گوشی‌های اندرویدی می‌پردازیم.

گوشی را خاموش کنید

یک ترفند ساده که ممکن است هیچوقت آن را در نظر نگرفته باشید این است که گوشی خود را هنگام شارژ کردن خاموش کنید. با کاهش دادن تعداد کارهایی که گوشی انجام می‌دهد، به گوشی اجازه می‌دهید که با سرعت بیشتری شارژ شود.

اگر بخواهید یک گاری پر از آجر را حرکت دهید، مطمئنا سرعت زیادی نخواهید داشت. اما هرچقدر تعداد آجرها کمتر شوند، سرعت هم افزایش پیدا می‌کند. همین منطق برای گوشی هم صدق می‌کند. با کاهش تعداد وظایف گجت، سرعت شارژ هم تا حدی بهبود پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، وقتی که گوشی در حال شارژ را خاموش می‌کنید، انرژی ورودی به جای استفاده برای انجام کارهای مختلف، به طور مستقیم راهی باتری می‌شود.

استفاده از برق مستقیم

برای اطمینان بابت بهره‌گیری از بیشترین سرعت شارژ ممکن، باید از برق مستقیم استفاده کنید. اگرچه استفاده از پورت USB لپ‌تاپ یا کامپیوتر دسکتاپ هم منجر به شارژ گوشی شما می‌شود، اما چنین کاری در اغلب موارد با سرعت بسیار پایینی همراه خواهد بود.

در حقیقت اگر از پورت USB کامپیوتر برای شارژ استفاده کنید، احتمالا نوتیفیکیشنی خواهید دید که نوشته Device is Charging Slowly یا گجت به آرامی شارژ می‌شود. در هر صورت اگر سرعت شارژ گوشی برای شما اهمیت زیادی دارد، برق مستقیم همواره بهترین گزینه محسوب می‌شود.

از شارژ بی‌سیم استفاده نکنید

شارژ بی‌سیم روزبه‌روز همه‌گیرتر می‌شود و برای شارژ شبانه هم ایدئال به حساب می‌آید ولی بیشترین سرعت را ارائه نمی‌دهد. دلیل این موضوع هم به کارایی کمتر نسبت به شارژرهای سیمی برمی‌گردد.

شارژرهای بی‌سیم حین انتقال انرژی به گوشی، بخش قابل توجهی از این انرژی را به دلیل گرما از دست می‌دهند. این موضوع زمانی تشدید می‌شود که کویل‌ها یا سیم‌پیچ‌های موجود در شارژر با کویل‌های موجود در گوشی هم راستا نباشند. این روش به طور کلی نه‌تنها سرعت کمتری دارد، بلکه برق بیشتری هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگرچه احتمالا سرعت پایین‌تر شارژرهای بی‌سیم برای شارژ شبانه اهمیت زیادی برای شما ندارد، اما بدون شک وقتی عجله دارید، اهمیت سرعت آن دوچندان می‌شود.

از کابل‌ها و آداپتورهای سازگار با شارژ سریع بهره ببرید

احتمالا مهم‌ترین کلید دستیابی به بیشترین سرعت شارژ گوشی، استفاده از کابل و آداپتور پشتیبانی شده توسط گوشی شما است. در زمینه‌ی شارژ سریع چندین استاندارد مختلف وجود دارد که هنگام خرید گوشی اندرویدی باید به آن‌ها توجه کنید.

Qualcomm Quick Charge

فناوری شارژ سریع یا Quick Charge کوالکام یکی از استانداردهای انحصاری محسوب می‌شود که در بسیاری از گوشی‌های اندرویدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. طی سال‌های گذشته چندین نسخه از این استاندارد ارائه شده و مثلا می‌توانیم به معرفی Quick Charge 5 در ژوئیه ۲۰۲۰ اشاره کنیم.

بسیاری از گوشی‌هایی که از این استاندارد بهره می‌برند، همراه با کابل و آداپتور سازگار با آن راهی بازار می‌شوند. با این حال اگر به هر دلیلی شرکت سازنده این کابل و شارژر را عرضه نکرده باید به طور جداگانه آن‌ها را خریداری کنید.

Samsung Adaptive Fast Charging

سامسونگ استاندارد شارژ سریع خود را بر مبنای Quick Charge کوالکام توسعه داده است. این یعنی کابل‌های هر دو استاندارد با یکدیگر سازگار هستند. برای فناوری شارژ سریع سامسونگ نیز با نسخه‌های مختلفی سروکار داریم. سامسونگ معمولا کابل و آداپتور سازگار با این فناوری را در جعبه‌ی گوشی‌های خود قرار می‌دهد اما برای برخی مدل‌ها برای بهره‌گیری از حداکثر سرعت شارژ ممکن، باید آداپتور را به طور جداگانه بخرید.

OnePlus Dash Charge

فناوری Dash Charge یکی دیگر از استانداردهای انحصاری مشهور به حساب می‌آید که به عنوان Oppo VOOC یا Dart Charge هم شناخته می‌شود. نکته‌ی مهمی که باید در مورد این استانداردها بدانید این است که آن‌ها با فناوری Quick Charge کوالکام سازگار نیستند.

مانند دیگر استانداردها، چندین نسخه از Dash Charge ارائه شده است. برای استفاده از بالاترین توان ممکن، باید از کابل و آداپتور ارائه شده استفاده کنید یا اینکه نسخه‌ی موردنظر را جستجو کنید تا کابل و آداپتور سازگار با آن را بخرید.

USB Power Delivery

این یکی از استانداردهایی است که تعداد زیادی از گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌ها از آن بهره می‌برند. اگرچه به اندازه‌ی Quick Charge کوالکام محبوب نیست، اما مزایای مختلفی دارد. اول از همه باید بگوییم که این فناوری فقط با کابل‌های USB-C سازگار است. از بین گوشی‌های سازگار با این فناوری می‌توانیم به سری گوگل پیکسل اشاره کنیم. البته گوشی‌های سامسونگ هم از این فناوری پشتیبانی می‌کنند.

سخن آخر

اما تمام این استانداردها چه معنایی برای شما دارند و چگونه می‌توانید استاندارد استفاده شده در گوشی و همچنین آداپتور و کابل‌های سازگار با آن را پیدا کنید؟

خبر خوب این است که در رابطه با آسیب رسیدن به گوشی، لازم نیست نگران انتخاب استاندارد اشتباه باشید. اگر یک کابل ناسازگار به گوشی خود وصل کنید، گوشی شما منفجر نخواهد شد. روی هم رفته تمام گوشی‌ها از قطعاتی بهره می‌برند تا به طور ایمن شارژ شوند.

با این حال، اگر می‌خواهید گوشی خود را با بیشترین سرعت ممکن شارژ کنید، به کابل و آداپتور درست نیاز دارید. بهترین راه این است که از کابل و آداپتور موجود در جعبه‌ی گوشی استفاده کنید. اگر بعد از اتصال گوشی به شارژر با پیام Fast Charging روبرو شدید، این یعنی در حال استفاده از شارژ سریع هستید.

در این میان، برخی گوشی‌های جدید همراه با شارژر راهی بازار نمی‌شوند و برخی از این شارژرها هم سرعت کمتری نسبت به حداکثر توان گوشی ارائه می‌دهند. در این شرایط، چاره‌ای جز خرید شارژر سازگار با استاندارد موردنظر را ندارید. در چنین مواقعی اگر مثلا گوشی شما از سرعت شارژ ۴۵ واتی پشتیبانی می‌کند، برای خرید شارژر موردنظر به غیر از سرعت باید به استاندارد مورد استفاده توجه کنید.

روی هم رفته قبل از خرید شارژر و کابل، باید کمی تحقیق کنید. برای این کار بهتر است در سایت شرکت سازنده، مشخصات گوشی خود را بررسی کنید تا بتوانید بهترین شارژر و کابل سازگار با آن را بخرید.

افسانه‌ها و واقعیت‌های شارژ سریع گوشی‌های هوشمند

منبع: How To Geek

The post چگونه گوشی اندرویدی را با بالاترین سرعت ممکن شارژ کنیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala