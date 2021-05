همکاری هواوی و لایکا با گوشی P9 آغاز شد و حالا طبق یک گزارش جدید با گوشی‌های سری P50 به آخر خط می‌رسد. از سال ۲۰۱۶ این دو شرکت مشغول همکاری برای بهبود دوربین گوشی‌های هوشمند بوده‌اند و نتیجه‌ی آن هم عرضه‌ی چندین گوشی مجهز به دوربین‌های فوق‌العاده بوده است.

طبق اعلام یکی از افشاگران، همکاری هواوی لایکا به پایان رسیده و لایکا در توسعه و تولید گوشی‌ها و پرچم‌داران جدید هواوی نقشی نخواهد داشت. این افشاگر در یک توییت جداگانه توضیح داده که همکاری لایکا فقط به استفاده از برند این شرکت محدود شده است. به نظر می‌رسد عملا لایکا در ساخت سری P50 هم نقشی نداشته و هواوی صرفا از برند لایکا برای دوربین این گوشی‌ها استفاده کرده است.

گفته می‌شود لایکا به دنبال یک سازنده‌ی موبایل دیگر برای آغاز همکاری است و ظاهرا توانسته شریک جدید خود را پیدا کند. مدتی قبل اولین تصاویر رندر گوشی جدید شرکت شارپ منتشر شد که در کنار دوربین‌های این گوشی برند لایکا دیده می‌شود. البته معلوم نیست که آیا لایکا قرارداد بلندمدت با شارپ امضا کرده یا اینکه فقط برای این گوشی همکاری کرده‌اند.

در هر صورت جدایی لایکا از هواوی کاملا قابل انتظار بود. بخش موبایل هواوی طی ماه‌های گذشته به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکلات گسترده‌ای مواجه شده و این شرکت توانایی ساخت گوشی‌های جدید را تا حد زیادی از دست داده و همچنین کمبود جهانی تراشه هم مشکلات هواوی را دوچندان کرده است.

