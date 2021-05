آیا رقابت اپل و مایکروسافت دوباره داغ شده است؟

اپل در مراسم معرفی نخستین مک‌بوک‌های مجهز به چیپست M1، ویدیویی از جان هاجمن نمایش داد که بعد از ۱۰ سال بار دیگر به عنوان نماینده‌ی کامپیوترهای ویندوزی ظاهر شد. در آن ویدیوهای قدیمی، جان هاجمن نشان می‌داد که کامپیوترهای ویندوزی جذابیتی ندارند و خسته‌کننده هستند ولی یک بازیگر دیگر به‌عنوان نماینده‌ی کامپیوترهای مک قرار بود جذابیت آن‌ها را نشان دهد. اپل بعد از سال‌ها با استفاده‌ی دوباره از این بازیگر نشان داد که رقابت اپل و مایکروسافت دوباره داغ شده است.

به مدت چندین سال، این دو شرکت دلایل مختلفی برای همکاری پیدا کرده بودند. به عنوان مثال می‌توانیم به ارائه‌ی مایکروسافت آفیس و دیگر اپلیکیشن‌های این شرکت برای آیپد و آیفون اشاره کنیم. مدتی قبل، اپل استفاده از کنترلرهای ایکس‌باکس را در گجت‌های این شرکت ساده‌تر کرد و از طرف دیگر مایکروسافت هم اپلیکیشن‌های خود را برای مجیک کیبورد و اپل پنسل بهینه‌سازی کرد. حتی اپل اپلیکیشن تلویزیون خود را در ایکس‌باکس قرار داده است.

دادگاه پرحاشیه

اما طی ماه‌های گذشته، مایکروسافت تلاش کرده توجه نهادهای نظارتی را نسبت به فعالیت‌های ضد رقابتی اپل جلب کند. در درگیری حقوقی بین شرکت Epic و اپل که بر سر خروج بازی فورت‌نایت از اپ استور و متهم شدن اپل به رفتار انحصارگرایانه ایجاد شده، مایکروسافت از شرکت Epic طرفداری کرده است.

حتی در این دادگاه یکی از مدیران اجرایی مایکروسافت علیه اپل شهادت داده و گفته که کنترل شدید اپل بر روی اپ استور به تلاش‌های مایکروسافت در زمینه‌ی توسعه‌ی بازی‌ها صدمه زده است. اپل هم در جواب گفته که مایکروسافت به لطف شرکت Epic سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار درآمد کسب می‌کند و این دفاع هم از روی خیرخواهی نیست بلکه مربوط به پول و کسب‌وکار است.

نماینده‌ی اپل همچنین در این دادگاه گفت که فروشگاه ایکس‌باکس هم از توسعه‌دهندگان بازی‌ها ۳۰ درصد کارمزد دریافت می‌کند و ایجاد پلتفرم‌های خرید و فروش موازی را ممنوع کرده است. این شرکت همچنین خاطرنشان کرده که اگر اپل قوانین مربوط به اپ استور را تغییر دهد، مایکروسافت به عنوان توسعه‌دهنده‌ی اپلیکیشن‌های مختلف از این تغییر قانون بهره‌مند خواهد شد.

کاهش تنش بین اپل و مایکروسافت بعد از صدور حکم این دادگاه هم ادامه خواهد داشت زیرا این دو شرکت در حوزه‌های متنوعی مانند هوش مصنوعی، پردازش ابری، گیمینگ، تبلت‌ها، تراشه‌های اختصاصی و هدست‌های واقعیت ترکیبی در حال رقابت همه‌جانبه هستند.

شعله‌ور شدن یک کشمکش

آتش رقابت اپل و مایکروسافت حدود یک سال قبل دوباره شعله‌ور شد. مایکروسافت سال گذشته از سرویس گیمینگ ابری xCloud رونمایی کرد. این سرویس به کاربران اجازه می‌دهد که تنها با استفاده از یک اپلیکیشن و پرداخت اشتراک ماهانه، بازی‌های مختلفی را از طریق فضای ابری اجرا کنند. اپل در ابتدا اعلام کرد که سرویس‌هایی مانند xCloud نمی‌توانند در اپ استور ارائه شوند.

اما چند ماه بعد از رسانه‌ای شدن این اقدام اپل و مطرح شدن اعتراضات، اپل این قوانین را اصلاح کرد. طبق قوانین جدید، هرکدام از بازی‌های سرویس گیمینگ باید به طور جداگانه ارائه شوند که چنین کاری ایده‌ی یک سرویس گیمینگ همه‌جانبه را زیر سوال می‌برد. به همین خاطر مایکروسافت برای گجت‌های اپل مجبور شد این سرویس را از طریق وب ارائه دهد که این یعنی افراد با تجربه‌ی کاربری ضعیف‌تری مواجه می‌شوند.

در همان زمان، یکی از مقام‌های ارشد مایکروسافت از نهادهای نظارتی آمریکا و اروپا خواست که اقدامات انحصارگرایانه‌ی اپل را بررسی کنند. او در همین رابطه به یکی از خبرنگاران گفت: «آن‌ها الزاماتی را تحمیل می‌کنند و این محدویت‌ها به طور کلی این پیام را می‌رساند؛ اینکه تنها یک راه برای ورود به پلتفرم ما وجود دارد و آن عبور از دروازه‌ای است که خود ما ایجاد کرده‌ایم.» به گفته‌ی او، این رفتارهای اپل بدتر از اقداماتی است که مایکروسافت را حدود ۲۰ سال قبل به دلیل اقدامات ضد رقابتی با دردسرهای زیادی روبرو کرد.

تقابل در دیگر حوزه‌ها

در کنار این درگیری‌ها، احتمال به وجود آمدن تقابل‌های دیگری هم وجود دارد. در بازار رو به رشد کامپیوترها که در آن شرکت‌ها مشغول رقابت همه‌جانبه برای افزایش سهم خود هستند، فروش کامپیوترهای مک در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری ۲ برابر شده که بیش از ۲ برابر سریع‌تر از آمار فروش کامپیوترهای ویندوزی محسوب می‌شود.

از طرف دیگر، اپل قصد دارد سال آینده از اولین هدست واقعیت ترکیبی خود رونمایی کند و با این کار وارد بازاری می‌شود که مایکروسافت از سال‌ها قبل با هدست‌های هولولنز در آن فعالیت دارد. مایکروسافت هم با الگوبرداری از اپل تصمیم گرفته برای برخی از محصولات خود تراشه‌های اختصاصی توسعه دهد. این دو شرکت در زمینه‌ی جذب نیروهای خبره در حوزه‌های هوش مصنوعی و زیرساخت ابری هم مشغول رقابت هستند. مایکروسافت حتی بار دیگر ساخت گوشی موبایل را آغاز کرده و این گوشی از اندروید بهره می‌برد که ساخت رقیب اپل یعنی گوگل است.

این رقابت و کشمکش تا چه حد می‌تواند شدت پیدا کند؟ با توجه به سابقه‌ی این دو شرکت، به نظر می‌رسد تازه ابتدای این نزاع هستیم. استیو جابز سال‌ها قبل وجود آی‌تونز در ویندوز را به تحویل یک آب یخ در جهنم تشبیه کرد و مقامات اپل سال‌ها مایکروسافت را به کپی‌برداری از طرح‌های این شرکت متهم می‌کردند.

مایکروسافت مدتی قبل تبلیغاتی را منتشر کرد که در آن‌ها تبلت‌های سرفیس با آیپد پرو و مک‌بوک پرو مقایسه می‌شوند. احتمالا به‌زودی اپل هم تبلیغات جدیدی را برای به سخره گرفتن اقدامات مایکروسافت پخش خواهد کرد. در هر صورت باید ببینیم این رقابت و کشمکش چندین میلیارد دلاری در نهایت به کجا می‌رسد.

