فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ از دسترس خارج شدند

اینطور که به نظر می‌رسد، اپلیکیشن‌های وابسته به فیسبوک نظیر مسنجر، اینستاگرام و واتساپ، در حال حاضر از دسترس خارج شده‌اند و اکنون هم که یک ساعت از این اتفاق می‌گذرد هنوز مشخص نشد که چرا چنین مشکلی بوجود آمده است. طبق گزارشات منتشر شده، حتی ابزارهای داخلی فیسبوک برای کارمندان این شرکت هم از دسترس خارج شده است و به همین جهت آن‌ها امروز را روز برفی خطاب کردند. جالب است در این گیر و دار این نکته را هم بدانید که ارزش سهام فیسبوک به خاطر همین مشکل یک ساعته حدودا ۶ درصد کاهش هم داشت.

بنابراین اگر از این اپلیکیشن‌ها بدون مشکل استفاده می‌کردید اما به صورت ناگهان قادر به ارسال فایل از طریق آن‌ها یا به طور کلی قادر به برقراری هیچ ارتباطی نبودید، نگران نباشید چون این مشکل جهانی است و تمام کاربران جهان را از نقاط مختلف شامل می‌شود. پیغام‌های خطایی که ممکن است در نتیجه‌ی تلاش برای ورود به این اپلیکیشن‌ها یعنی واتساپ، اینستاگرام و فیسبوک مسنجر مشاهده کنید شامل Sorry, something went wrong ،۵xx Server Error یا مواردی مثل این است. در برخی مواقع هیچ پیغام خطایی را هم شاهد نیستیم اما اپلیکیشن همچنان از کار افتاده است.

فیسبوک هنوز به صورت عمومی در رابطه با این مشکل حرفی نزده است و به همین خاطر نه دلیل وجود آن را می‌دانیم، نه از این بابت که چه‌زمانی باید شاهد بهبود شرایط باشیم اطلاع داریم. به نظر می‌رسد تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که منتظر بمانیم تا خود شرکت بیانیه‌ای در این رابطه صادر کند.

مشکلات این چنینی معمولا پیش می‌آمده است و بنابراین با چیز جدیدی روبرو نیستیم. با این حال نمی‌دانیم الان باید چقدر منتظر بمانیم. هرچند بعید به نظر می‌رسد این از دسترس خارج شدن خیلی طول بکشد.

آیا اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک مسنجر برای شما هم از دسترس خارج شده است؟

منبع: ۹To5Mac

