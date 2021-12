آخرین به‌روز‌رسانی نرم افزاری برای گوشی هوشمند گلکسی A51 سامسونگ با نسخه‌ی سیستم عامل A515FXXU5EUL3 ارائه می‌شود و در حال حاضر در کشورهای مالزی و روسیه در دسترس است. این آپدیت شامل پک امنیتی ژانویه ۲۰۲۲ است، اما سامسونگ هنوز اعلام نکرده که کدام حفره‌های امنیتی را در این به‌روزرسانی تحت پوشش خود قرار داده است. طبق معمول، این به‌روزرسانی ممکن است شامل رفع اشکال کلی و بهبود پایداری دستگاه باشد.

اگر کاربر گلکسی A51 در یکی از کشورهای مذکور هستید، می‌توانید با رفتن به بخش Settings » Software update و کلیک روی دانلود و نصب، به‌روزرسانی جدید گوشی خود را دریافت کنید. همچنین می‌توانید آخرین فایل سیستم عامل دستگاه خود را از پایگاه داده ما دانلود کرده و آن را به صورت دستی بر روی گوشی خود نصب کنید. سامسونگ گلکسی A51 را در دسامبر ۲۰۱۹ با اندروید ۱۰ عرضه کرد.

این شرکت اوایل سال جاری به‌روزرسانی رابط کاربری One UI 3 مبتنی بر اندروید ۱۱ را برای این گوشی هوشمند منتشر کرد. در اوایل سال آینده، این گوشی هوشمند به‌روزرسانی رابط کاربری جدید One UI 4.0 مبتنی بر اندروید ۱۲ را دریافت می‌کند که طراحی جدیدتر، حریم خصوصی و امنیت بهبود یافته و بسیاری از ویژگی‌های جدید را به ارمغان می‌آورد. در کنار به‌کارگیری عناصری که اندروید ۱۲ را به سیستم عامل منحصربه‌فردی برای هر کاربر تبدیل می‌کنند، گوگل توجه ویژه‌ای به امنیت و کاربری آسان نشان داده است. بزرگ‌ترین تغییری که در اندروید ۱۲ جلب توجه می‌کند، تغییر خودکار پالت رنگی گوشی براساس تصویر پس‌زمینه‌ی انتخابی کاربر است.

بد نیست اشاره‌ای کنیم که یکی دیگر از گوشی‌های هوشمند سامسونگ شروع به دریافت آخرین به‌روزرسانی امنیتی سال ۲۰۲۱ کرده است. این شرکت کره‌ای به‌روزرسانی امنیتی دسامبر ۲۰۲۱ را برای گلکسی A21s در بازارهای آمریکای لاتین منتشر کرده است. این آپدیت می‌تواند در چند روز آینده برای کاربران سایر مناطق دیگر نیز منتشر شود. به‌روزرسانی نرم‌افزاری جدید گلکسی A21s دارای نسخه‌ی سیستم‌افزار A217MUBU8CUK3 است.

این آپدیت، پک‌های امنیتی دسامبر ۲۰۲۱ را ارائه می‌کند که ده‌ها حفره‌ی امنیتی مربوط به حریم خصوصی و امنیت کاربران را برطرف می‌سازد. این احتمال نیز وجود دارد که سامسونگ با آپدیت جدید خود ثبات گوشی را بهبود بخشیده و برخی باگ‌های آن را برطرف کرده باشد. اگر از کاربران گلکسی A21s در آمریکای لاتین هستید، به زودی به‌روزرسانی نرم‌افزار جدید را دریافت خواهید کرد. شما می‌توانید با مراجعه به بخش Settings » Software update، به‌روزرسانی منتشر شده را دانلود و سپس نصب کنید. همچنین می‌توانید آخرین فایل سیستم‌افزار را از پایگاه داده ما دانلود کنید و اگر نمی‌خواهید منتظر رسیدن به‌روزرسانی OTA باشید، آن را به صورت دستی در گوشی خود نصب کنید.

این شرکت کره‌ای گلکسی A21s را در اواسط سال ۲۰۲۰ با رابط کاربری One UI 2 مبتنی بر اندروید ۱۰ عرضه کرده بود. این گوشی هوشمند در اوایل سال جاری به‌روزرسانی One UI 3 مبتنی بر اندروید ۱۱ را دریافت کرد. به‌روزرسانی رابط کاربری One UI 4 مبتنی بر اندروید ۱۲، که احتمالا در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۲ منتشر می‌شود، می‌تواند آخرین به‌روزرسانی اصلی سیستم عامل اندروید گلکسی A21s باشد.

سامسونگ علاوه بر آپدیت گوشی‌های هوشمند خود، به‌روزرسانی‌های منظمی را برای تبلت‌ها ارائه می‌کند و اخیرا نیز به‌روزرسانی امنیتی دسامبر ۲۰۲۱ را برای گلکسی تب A 10.1 منتشر کرده است. این تبلت میان‌رده اکنون جدیدترین پک‌های امنیتی خود را در چند کشور دریافت کرده و باید تا چند روز آینده برای کاربران سایر مناطق نیز عرضه شود. جدیدترین به‌روزرسانی نرم‌افزاری برای گلکسی تب A 10.1 (2019) با نسخه‌ی T515XXS8CUL2 ارائه می‌شود.

این آپدیت برای کاربران ساکن اکوادور و پرو در دسترس است و شامل پک‌های امنیتی دسامبر ۲۰۲۱ است که آسیب پذیری‌های مختلف مربوط به حریم خصوصی و امنیت را برطرف خواهد کرد. سامسونگ همچنین معمولاً با هر به‌روزرسانی جدید، باگ‌های آن دستگاه را رفع کرده و پایداری آن را بهبود می‌بخشد. بنابراین انتظار داریم که این مقوله‌ها نیز در به‌روزرسانی این تبلت در نظر گرفته شده باشند. اگر کاربر گلکسی تب A 10.1 در یکی از کشورهای مذکور هستید می‌توانید با مراجعه به بخش Settings » Software update نسبت به بررسی و دریافت این آپدیت اقدام نمایید. همچنین می‌توانید آخرین نسخه‌ی سیستم عامل را از پایگاه داده ما دانلود کرده و آن را به صورت دستی روی تبلت خود نصب کنید.

غول فناوری کره جنوبی تبلت گلکسی تب A 10.1 را در سال ۲۰۱۹ با اندروید ۹ پای عرضه کرده بود. آپدیت One UI 2 مبتنی بر اندروید ۱۰ را در اواسط سال ۲۰۲۰ و آپدیت اندروید ۱۱ را شش ماه پیش دریافت کرد. احتمالا تا چند روز آینده دیگر گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ نیز به‌روزرسانی امنیتی ماه ژانویه ۲۰۲۲ را دریافت خواهند کرد.

