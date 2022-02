«سوندار پیچای»، مدیرعامل آلفابت و گوگل در بیانیه‌ای همراه با اعلام گزارش مالی به عملکرد سخت افزاری این شرکت اشاره کرد و گفت: «در سه ماهه‌ی چهارم سال ۲۰۲۱ ما موفق به کسب یک رکورد در فروش گوشی‌های گوگل پیکسل شدیم. همچنین شاهد رشد زیادی در کسب و کار تبلیغاتمان بودیم که به رشد و جذب کاربر در میلیون‌ها کسب و کار کمک کرد. این رکورد شکنی فروش پیکسل‌ها علی‌رغم محدودیت‌های زنجیره‌ی تامین در این فصل اتفاق افتاد.»

گلکسی S21 فن ادیشن در برابر پیکسل ۶؛ نبرد پرچم‌داران اقتصادی

البته باید اشاره کنیم که همه‌ی رقبای گوگل شرایط مشابهی را از نظر مشکلات زنجیره‌ی تأمین و به ویژه کمبود تراشه تجربه کردند. اما اینکه این شرکت توانست با وجود چنین مشکلاتی رکورد جدیدی را در فروش گوشی‌هایش به ثبت برساند، بسیار تحسین‌آمیز است. سوندار پیچای در ادامه‌ی صحبت‌های خود افزود: «در این میان گوشی هوشمند پیکسل ۶ اثبات کرده که هم در بین کاربران و هم در بین شرکای ما از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. طبق محاسباتی که انجام دادیم، گوشی‌های پیکسل ۶ و پیکسل ۶ پرو را می‌توانیم بهترین گوشی‌های پیکسل گوگل در بین سال‌های اخیر معرفی کنیم و به نظر می‌رسد که این رکورد فروش چنین عنوانی را برای این سری از گوشی‌های گوگل تثبیت می‌کند.»

باید به این نکته نیز اشاره که متاسفانه گوگل آمار مربوط به فروش دستگاه‌های خود از جمله گوشی‌های پیکسل، محصولات هوشمند نست یا سیستم عامل اندروید را جداگانه اعلام نمی‌کند و در عوض آن‌ها را در بخش Google Other در زیرمجموعه‌ی خدمات گوگل قرار می‌دهد. بخش Google Other همچنین شامل یوتیوب و موتور جستجو می‌شود که هر دو از پردرآمدترین سرویس‌های این شرکت هستند. طبق گزارش منتشر شده درآمد بخش Google Other نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته و مبلغ درآمد سه‌ ماهه‌ی چهارم این بخش نیز ۸.۲ میلیارد دلار اعلام شده است.

اپل ارزشمندترین برند ۲۰۲۲ است؛ سامسونگ، هواوی و گوگل در ۱۰ رتبه‌ی برتر

این مبلغ قطعاً بخش کوچکی از درآمد گوگل است. این شرکت در سال گذشته ۷۵.۳ میلیارد دلار درآمد کسب کرده که نسبت به درآمد سال قبل آن حدود ۳۲ درصد با افزایش همراه بوده است. باید اضافه کنیم که بخش تبلیغاتی این شرکت نیز درآمد خوبی را کسب کرده است.غول جستجو در سه‌ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۱ از بخش تبلیغات ۶۱.۲۴ میلیارد دلار درآمد کسب کرد. آن‌ها همچنین ۸.۶۳ میلیارد دلار فقط از بخش تبلیغات پلتفرم یوتیوب به دست آوردند. با این حال بخش خدمات ابری با وجود درآمد ۵.۵۴ میلیارد دلاری، شاهد زیان‌هایی نیز بوده است.

در جدیدترین اخبار مالی منتشر شده اینطور شنیده می‌شود که شرکت مادر آلفابت قصد دارد تا سهام خود را تقسیم کند. به گزارش CNBC، هیئت مدیره شرکت آلفابت تایید کرده که به ازای هر سهم به سهام‌داران ۱۹ سهم دیگر واگذار کند. به این معنی که یک سهام این شرکت به ۲۰ سهام ارزان‌تر تقسیم خواهد شد. با توجه به اینکه قیمت سهام آلفابت اخیرا افزایش چشمگیری داشته و به بیش از ۲۷۵۰ دلار رسیده، حالا با این تجزیه سهام ۲۰ به ۱ قیمت هر سهم به حدود ۱۲۸ دلار می‌رسد تا افراد بیشتری توانایی خرید سهم‌های کامل این شرکت را داشته باشند. شرکت‌های نظیر اپل و گوگل قبلاً نیز سهام‌های خود را تجزیه کردند اما تجزیه‌ی سهام ۲۰ به ۱ شاید کمی غیرمنطقی به نظر برسد.

گوشی تاشوی گوگل احتمالا ارزان‌تر از گلکسی زد فولد ۳ خواهد بود

منبع: Engadget

نوشته گوشی‌های پیکسل گوگل بهترین سه‌ ماهه‌ی فروش خود را تجربه کردند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala