اولین گوشی شرکت Nothing در ماه آینده رونمایی خواهد شد

تقریبا یک سال پیش بود که Nothing، برند گوشی هوشمند Essential را خریداری کرد تا رسما ورود خود را به دنیای گوشی‌های هوشمند اعلام کند. از آن زمان تاکنون، تقریبا مطمئن بودیم یک روز این شرکت از یک گوشی هوشمند رونمایی خواهد کرد که به نظر می‌رسد این اتفاق به‌زودی خواهد افتاد. اولین بار شایعات مبنی بر اینکه این شرکت در حال کار روی یک گوشی هوشمند است در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد اما به‌تازگی وب‌سایت TechCrunch اعلام کرد Nothing احتمالا می‌خواهد در ماه آوریل از اولین گوشی هوشمند خود رونمایی کند.

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی منبع وب‌سایت TechCrunch، کارل پی، کسی که در واقع یکی از بنیان‌گذاران وان‌پلاس نیز به حساب می‌آمد و اکنون به عنوان مدیرعامل Nothing مشغول فعالیت است، در جریان نمایشگاه MWC با مدیران شرکت‌های بزرگ فعال در این زمینه ملاقات و گفت‌و‌گوهایی داشت تا بتواند یک نسخه‌ی آزمایشی از گوشی جدید خود را به نمایش بگذارد. اینطور که به نظر می‌رسد، این منبع که خبر کنونی از سوی وی منتشر شده به Nothing نزدیک هم هست و بنابراین تا حد زیادی می‌توان گفته‌های او را معتبر دانست. وب‌سایت TechCrunch حتی می‌گوید این شخص، تصاویری از ملاقات کارل پی با مدیرعامل کوالکام را هم در اختیار دارد که می‌تواند به معنای استفاده از یکی از تراشه‌های کوالکام به عنوان قلب تپنده در یکی از گوشی مورد انتظار Nothing باشد.

متأسفانه در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری این گوشی اطلاعات زیادی در اختیار نداریم جز اینکه گفته می‌شود از لحاظ زبان طراحی، این گوشی شباهت زیادی به ایرفون بی‌سیم جدید این شرکت خواهد داشت. این هدفون شفاف است و کاربر می‌تواند برخی از اجزای آن را هم مشاهده کند.

این تصویر ایرفونی است که Nothing به عنوان اولین گجت پوشیدنی خود با قیمت ۱۰۰ دلار رونمایی کرد. ظاهر این ایرفون بسیار جذاب است و قابلیت‌های خوبی هم درون آن قرار دارد اما قطعا این محصول به‌تنهایی نمی‌تواند موفقیت این شرکت را در پی داشته باشد چرا که حتما در این بازار که تقاضا برای خرید گوشی‌های هوشمند بی‌شمار است، حتما باید محصولی مشابه تولید شود.

کارل پی به عنوان کسی که کاملا از اوضاع کار در این صنعت آگاه است، می‌داند دیر یا زود باید از گوشی هوشمند خود رونمایی کند. از آن‌جایی هم که این شرکت نوپاست، به نفع کارل پی خواهد بود اگر در همان ابتدای کار خیلی ریسک نکند و بیشتر به دنبال جلب رضایت مشتری باشد تا خلق یک محصول عجیب. با این حال باید منتظر بمانیم ببینیم در ماه آوریل چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

