اپل ویدیوی آموزش کار با دو قابلیت جذاب iOS 15.4 را منتشر کرد

اپل به‌تازگی آپدیت iOS 15.4 را برای کاربران خود منتشر کرد که گفته می‌شود دو قابلیت بسیار خوب و کاربردی را به گوشی‌های شرکت آمریکایی اضافه کرده است. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان امکان اسکن یک تصویر و تبدیل آن به نوت و همچنین بازگشایی قفل صفحه با ماسک، علی‌رغم استفاده از ماست اشاره کرد. اگر این آپدیت را دریافت کرده‌اید اما نمی‌دانید چگونه باید از این دو قابلیت استفاده کنید نگران نباشید. اپل دو ویدیوی مجزا برای آموزش چگونگی انجام این کارها برای شما منتشر کرده که در زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

البته قبل از اینکه به بررسی ویدیوها بپردازیم باید بگوییم در ابتدا باید گوشی آیفون خود را به سیستم‌عامل جدید آپدیت کنید. برای این کار به تنظیمات رفته و در بخش عمومی (General)، روی Software Update یا همان به‌روزرسانی نرم‌افزاری کلیک کنید. سپس آخرین بیلد iOS را که همان iOS 15.4 است دانلود و نصب کنید. با این کار شاید متوجه تغییرات ظاهری زیادی نشوید اما دو قابلیت فوق‌العاده کاربردی دریافت می‌کنید که یکی از آن‌ها، اسکن تصویر و وارد کردن آن به اپلیکیشن نوت است.

اما چگونه از این قابلیت استفاده کنیم؟ هنگامی که در اپلیکیشن نوت هستید، روی آیکون دوربین که در نوار ابزار آن قرار دارد کلیک کرده و سپس Scan Text را لمس کنید. وقتی متن آن تصویر در اپلیکیشن نوت شما وارد شد، روی گزینه‌ی Insert کلیک کنید. حالا می‌توانید متن مورد نظر را در صورت تمایل ویرایش کنید. اپل نام جالبی برای این فرایند در نظر گرفته است: ببینید، اسکن کنید، ذخیره کنید. (See it ،Scan it ،Save it).

قابلیت بعدی اما استفاده از فیس‌آیدی یا همان سنسور تشخیص چهره برای بازگشایی قفل صفحه در صورتی است که ماسک به چهره دارید. همانطور که می‌دانید، حجم انتقادات به اپل برای اینکه از سنسور تشخیص چهره به‌جای اثر انگشت در گوشی‌های جدیدش استفاده کرد با ورود کرونا دوچندان شد چرا که کاربران با وجود ماسک نمی‌توانستند چهره‌ی خود را به گوشی معرفی کنند.

البته اپل سال گذشته آپدیتی را منتشر کرد که کاربر می‌توانست با داشتن ماسک هم وارد گوشی شود اما برای این کار به اپل واچ نیاز داشت. اما طبیعتا هر کسی توان خرید اپل واچ را ندارد یا اگر هم داشته باشد، شاید نیازی به داشتن آن حس نکند. هرچند «توانستن و نخریدن» در دنیای کاربران اپل وجود ندارد. بنابراین بسیاری از کاربران باز هم نسبت به این موضوع معترض شدند که چرا نباید مستقیما این کار را انجام داد. در نتیجه اپل یک آپدیت دیگر را به همراه iOS 15.4 برای آیفون‌های خود منتشر کرد تا بدین ترتیب آن‌ها بتوانند با ماسک هم قفل گوشی خود را باز کنند. متأسفانه این قابلیت فقط برای کسانی در دسترس است که آیفون ۱۲ و ۱۳ دارند.

اینکه این قابلیت فقط به دو سری از گوشی‌های شرکت آمریکایی محدود شده شاید به خاطر نحوه‌ی انجام کار آن باشد. سنسورهای جدید اپل فقط با بررسی بخش کوچکی از صورت کاربر که اطراف چشم او قرار دارد او را شناسایی کرده و قفل گوشی را باز می‌کند. ظاهرا این سنسور در سری آیفون ۱۱ و X مورد استفاده قرار نگرفته که اپل این آپدیت را برای آن‌ها عرضه نکرده است. با این حال دارندگان گوشی‌های جدید بعد از دریافت این آپدیت باید دوباره فرایند ثبت چهره را انجام دهند که خیلی هم اهمیت و سختی خاصی ندارد.

فقط کافی است دستورالعمل یادشده در ویدیو را دنبال کنید تا بتوانید از این قابلیت استفاده کنید.

