۱. لپ‌تاپ ۱۲.۴ اینچی مایکروسافت مدل Surface Laptop Go – A

در صدر لیست پربازدیدترین و محبوب‌ترین لپ‌تاپ‌های این هفته‌ی فروشگاه دیجی‌کالا محصول جدیدی از شرکت مایکروسافت قرار دارد؛ معرفی می‌کنیم لپ‌تاپ ۱۲.۴ اینچی مایکروسافت مدل Surface Laptop Go – A. این لپ‌تاپ که اولین حضور خود را در لیست محبوب‌ترین‌های هفته تجربه می‌کند، موفق شد با استقبال بسیار خوب کاربران عنوان محبوب‌ترین و پربازدیدترین لپ‌تاپ هفته را از آن خود کند. سرفیس لپ‌تاپ گو ارزان‌ترین لپ‌تاپ در خانواده لپ تاپ‌های سرفیس محسوب می‌شود. این لپ‌تاپ از نسل دهم پردازنده Core i5 اینتل بهره می‌برد و طراحی آن مشابه دیگر لپ‌تاپ‌های این خانواده است. در اطراف نمایشگر ۱۲.۴ اینچی آن حاشیه‌های بسیار باریکی دیده می‌شود و رزولوشن آن هم به ۱۵۳۶ در ۱۰۲۴ می‌رسد.وزن این لپ‌تاپ فقط ۱.۱ کیلوگرم است و به گفته‌ مایکروسافت به‌ لطف کلیدهای کیبورد، کاربران حین استفاده از کیبورد تجربه‌ی لذت‌بخشی خواهند داشت. لازم به ذکر است سرفیس لپ‌تاپ گو مانند دیگر لپ‌تاپ‌های مایکروسافت، از حسگر اثر انگشت بهره می‌برد که این ویژگی در دکمه‌ی پاور تعبیه شده است.درگاه های ارتباطی سرفیس لپ‌تاپ گو شامل یک پورت USB-C، یک پورت USB-A و خروجی هدفون است.

نسل دهم پردازنده‌های سری Core i5 اینتل، حافظه‌ی داخلی SSD و ۸ گیگابایت رم، از جمله عوامل قدرتمند بودن این دستگاه هستند. کاربرانی که قصد اجرای برنامه‌های نیمه‌حرفه‌ای روزمره را دارند می‌توانند به این سرفیس جدید فکر کنند. باتری پرقدرت این لپ‌تاپ قادر است تا بیش از ۱۳ ساعت انرژی سرفیس گو را تامین کند. مدل Surface Laptop Go – A همانند مدل قبلی خود دارای دو دوربین است. یک دوربین جلو پنج مگاپیکسلی با سنسورهای IR برای ورود به سیستم برای شناسایی چهره به اکانت ویندوز و یک دوربین دوم هشت مگاپیکسلی در پشت قرار دارد که در قسمت سمت چپ و بالای صفحه نمایش قرار دارد. از جمله امکانات و ویژگی‌های این لپ‌تاپ می‌توان به وبکم (۵.0MP front-facing camera with 1080p HD video720p HD camera (front-facing + دوربین ورود به محیط ویندوز Windows Hello8.0MP rear-facing autofocus camera with 1080p HD video)، اسپیکری با بلندگوهای استریو با فناوری Dolby Atmos، نور پس زمینه کیبورد، پشتیبانی از فرمان‌های چند لمسی، شبکه بی سیم Wi-Fi، بلوتوث، پورت و Mini Display اشاره کرد. در نهایت باید اشاره کرد که این لپ‌تاپ بسیار کاربردی با قیمت ۱۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان برای فروش در اختیار کاربران فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا قرار دارد.

۲. لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسوس مدل ROG Strix G15 G512LV-EF74

لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسوس مدل ROG Strix G15 G512LV-EF74 همانند دو هفته‌ی قبل در لیست محبوب‌ترین‌های هفته‌ فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا قرار دارد اما با استقبال خوب کاربران موفق شد رتبه‌ی دوم لیست محبوب‌ترین و پربازدیدترین لپ‌تاپ‌های این هفته‌ی دیجی کالا را از آن خود کند. سری ROG لپ‌تاپ‌های ایسوس با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب و البته قدرتمند، توانسته‌اند عملکرد بسیار خوب و درخشانی را به‌ نمایش بگذارند. ایسوس این سری از لپ‌تاپ‌ها را با هدف استفاده برای کاربران گیمر خود روانه بازار کرد و باید گفت که بدون هیچ تعریف اضافی، لپ‌تاپ‌های سری ROG در اجرای بازی عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. ROG Strix G15 G512LV-ZA هم یکی از لپ‌تاپ‌های گیمینگ این شرکت است که به مشخصات فنی قدرتمندی مجهز شده است.

در همان نگاه اول نمایشگر در نظر گرفته شده برای این لپ‌تاپ خود‌نمایی می‌کند. صفحه‌نمایش با ابعاد ۱۵.۶ اینچ و رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل از نوع مات که در کنار ارائه عملکرد بسیار خوب، در استفاده طولانی مدت هم خستگی و درد برای چشم به‌همراه نخواهد داشت. اما بهتر است که بدانید این صفحه‌نمایش توانایی ارائه‌ی رفرش ریت ۱۴۴ هرتز را هم دارد. بهره بردن از چنین نرخ رفرش ریتی سبب خواهد شد تا گیم‌ پلی بسیار جذاب و با‌کیفیتی را شاهد باشید. از عوامل موثر در ارائه‌ی عملکرد بسیار خوب در اجرای بازی بدون شک بهره‌گیری از پردازنده Core i7 10750H شرکت اینتل و پردازنده گرافیکی GeForce RTX2060 شرکت NVIDIA است. این پردازنده که ۶ هسته حقیقی و ۶ هسته مجازی دارد، ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع DDR4 و ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی SSD همراهی می‌کنند که حافظه‌ی SSD آن قابل ارتقاء نیز است.

باید خاطر نشان کنیم که ROG Strix G15 G512LV-ZA در حدود ۲.۳ کیلوگرم وزن دارد و تاچ‌پد آن از فرمان‌های چند لمسی پشتیبانی می‌کند. از دیگر مشخصات این لپ‌تاپ شرکت ایسوس می‌توان به سه پورت USB 3.0، یک پورت USB-C، بلوتوث و کیبورد با نور پس‌زمینه اشاره کرد. منبع تغذیه این لپ‌تاپ را باتری به ظرفیت ۴۸WHr تشکیل می‌دهد که طبق ادعای ایسوس می‌تواند یک تا سه ساعت شارژدهی را برای کاربران به ارمغان بیاورد. شما کاربران می‌توانید لپ‌تاپ ROG Strix G15 G512LV-ZA ایسوس را ضمن کاهش قیمت نسبت به دو هفته‌ی گذشته با قیمت ۳۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا خریداری نمایید.

۳. لپ‌تاپ ۱۴ اینچی ایسوس مدل R465FA-EB028

نماینده‌ی شرکت موفق ایسوس یعنی لپ‌تاپ مدل R465FA-EB028 در رده‌ی سوم لیست این هفته ما قرار دارد. باید خاطر نشان کنیم که این مدل هفته‌ی قبل عنوان محبوب‌ترین و پربازدیدترین لپ‌تاپ‌ هفته فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا را از آن خود کرده بود که این مقوله از استقبال خوب کاربران از این محصول خبر می‌دهد. این لپ‌تاپ با نمایشگر ۱۴ اینچی IPS و با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل Full HD کیفیت بسیار خوبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این محصول به‌واسطه‌ی قابلیت‌ها و امکاناتی که دارد، علاوه ‌بر کاربری معمول روزمره، برای کاربری مالتی‌مدیا سبک هم مناسب است. بدنه‌ی این لپ‌تاپ ایسوس ۱۵٫۹ میلی‌متر ضخامت و ۱٫۴ کیلوگرم وزن دارد و برای جابه‌جایی دائمی آن مشکل خاصی نخواهید داشت.

پردازنده‌ی این محصول i3 بوده و می‌تواند تا حد معقول و نرمال و معمولی پردازش‌های شما را انجام دهد. پورت‌های متعدد و متنوعی از جمله ۲ پورت USB 2.0 و ۱ پورت USB 3.2 و پورت‌های HDMI، USB Type-C روی لبه‌های لپ‌تاپ R465FA دیده می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان انواع ابزارهای جانبی را بدون نیاز به هیچ مبدلی به این محصول متصل و از آن‌ها استفاده کرد. باتری دو سلولی ۳۷ وات‌ساعت از نوع لیتیوم-یون این لپ‌تاپ هم منبع انرژی آن را تأمین می‌کند. این لپ‌تاپ شرکت ایسوس بدون کاهش قیمت نسبت به هفته‌ی قبل با قیمتی حدود ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان در فروشگاه دیجی‌کالا در حال فروش است.

۴. لپ‌تاپ ۱۵٫۶ اینچی ایسوس مدل X543MA-DM1098

این نماینده‌ی شرکت موفق ایسوس که هفته‌ی گذشته خود را در رتبه‌ی چهارم محبوب‌ترین و پربازدیدترین لپ‌تاپ‌های فروشگاه دیجی‌کالا می‌دیدید، این هفته نیز با استقبال خوب کاربران روبرو شده و همچنان خود را در رده‌ی چهارم لیست محبوب‌ترین‌های این هفته‌ی فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا می‌بیند. لپ‌تاپ مدل X543MA-DM1098 ایسوس مجهز به نمایشگر ۱۵٫۶ اینچی TFT LED-backlit LCD با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل Full HD است. قلب تپنده‌ی این لپ‌تاپ را پردازنده‌ی Celeron تشکیل می‌دهد که ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع DDR4 و ۱ ترابایت حافظه‌ی از نوع SSD آن را همراهی می‌کنند. درباره‌ی پردازنده‌ی گرافیکی این لپ‌تاپ هم باید گفت که از UHD Graphics 600 بهره می‌برد.

منبع تغدیه‌ی این محصول باتری لیتیوم-یون ۳ سلولی با ظرفیت ۳۳ وات ساعت است که ایسوس وعده‌ی شارژدهی ۶ ساعته را به کاربران این لپ‌تاپ داده است. از دیگر قابلیت‌های این لپ‌تاپ ایسوس می‌توان به وزن ۱٫۹ کیلوگرمی، حافظه‌ی کش ۴ مگابایت، بلندگوهای داخلی استریو ۲ وات با تکنولوژی ASUS SonicMaster، تاچ پد با پشتیبانی از فرمان‌های چند لمسی، دو پورت USB 2.0 و یک پورت USB 3.0 اشاره کرد. لپ‌تاپ ۱۵٫۶ اینچی مدل X543MA-DM1098 ایسوس با قیمتی حدود ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان در فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا برای فروش در دسترس کاربران قرار گرفته است.

۵. لپ‌تاپ ۱۵ اینچی لنوو مدل Ideapad 330 – NXB

باز هم شاهد حضور نماینده‌ای از شرکت لنوو در لیست محبوب‌ترین لپ‌تاپ‌های این هفته‌ هستیم که نشان از کیفیت خوب لپ‌تاپ‌های این شرکت دارد. لپ‌تاپ لنوو مدل Ideapad 330 – NXB که دومین حضور خود را در لیست محبوب‌ترین‌های دیجی‌کالا تجربه می‌کند با استقبال خوب کاربران در رتبه‌ی پنجم لیست پربازدیدترین و محبوب‌ترین محصولات این هفته جای گرفته است. بدون شک لنوو (Lenovo) ازجمله شرکت‌هایی است که در طراحی و ساخت لپ‌تاپ‌های میان‌رده و اقتصادی تبحر خاصی داشته و تاکنون مدل‌های بسیاری را در این رده تولید کرده است . لپ‌تاپ مدل IdeaPad 330 – NXB ازجمله محصولات میان‌رده و خوش‌قیمت شرکت لنوو محسوب می‌شود. این لپ‌تاپ مخصوص کاربری عمومی بوده و برای انجام امور روزمره مناسب است. این محصول شرکت لنوو ظاهری ساده و یک‌دست، اما رضایت‌بخش دارد. ضخامت ۲۲.۹ میلی‌متری و وزن ۲.۲ کیلوگرمی این محصول برای لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی یک مزیت است و جابه‌جایی آن را از بسیاری لپ‌تاپ‌های ۱۵.۶ اینچی ساده‌تر می‌کند. سطوح بافت‌دار در قسمت‌های داخلی و خارجی هم از کثیف شدن بدنه جلوگیری می‌کنند. کیبورد این مدل از کلیدهایی با چیدمان جزیره‌ای تشکیل شده که برای تایپ کردن سریع و طولانی‌مدت و کار با برنامه‌های حسابداری طراحی شده است. تمامی پورت‌های این لپ‌تاپ روی لبه‌ی سمت راست قرار گرفته‌اند و شامل یک پورت HDMI، یک پورت LAN، یک USB 3.0 و جک ۳.۵ میلی‌متری اتصال هدفون می‌شود.

با‌ وجود قیمت اقتصادی، سخت‌افزار به‌کاررفته در‌ IdeaPad 330‌ نمونه‌ی خوبی است که البته تنها برای انجام امور روزمره و اجرای برنامه‌های سبک می‌توان روی آن‌ حساب باز کرد. پردازنده‌ی مرکزی‌ Celeron N4000 اینتل، ۴ گیگابایت رم از نوع DDR4 و یک ترابایت حافظه‌ی داخلی ازجمله قطعات سخت‌افزاری این لپ‌تاپ لنوو هستند. با‌وجود این قطعات کم‌مصرف و استفاده از یک باتری دوسلولی با ظرفیت ۳۰ وات‌ساعت، این لپ‌تاپ با هر بار شارژ حدود پنج و نیم ساعت در شرایط تماشای فایل ویدئویی روشن خواهد ماند. در کل‌ IdeaPad 330‌ لنوو یک محصول خوش ‌قیمت با کاربری عمومی و کیفیت ساخت متوسط است و می‌تواند برای افرادی که می‌خواهند لپ‌تاپی برای انجام امور معمول روزمره خود تهیه کنند، گزینه‌ی مناسبی باشد. این محصول باکیفیت شرکت موفق لنوو بدون کاهش قیمت نسبت به قیمت هفته‌ی گذشته با قیمتی در حدود ۱۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان برای فروش در فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا در اختیار شما کاربران عزیز قرار دارد.

۶. لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسوس مدل M509DA-MB71-CB

نماینده‌ی جدیدی از شرکت موفق ایسوس در لیست پربازدیدترین و محبوب‌ترین لپ‌تاپ‌های دیجی‌کالا قرار دارد؛ معرفی می‌کنیم لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسوس مدل M509DA-MB71-CB. این محصول شرکت ایسوس که با استقبال خوب شما در لیست محبوب‌ترین‌های این هفته قرار دارد، خود را در جایگاه ششم این لیست می‌بیند که برای یک محصول جدید رتبه‌ی خوبی محسوب می‌شود. لپ‌تاپ «M509DA» از محصولات سری «VivoBook» شرکت «ایسوس» محسوب می‌شود که با طراحی زیبا روانه بازار شده است. بدنه‌ی شیک M509DA به‌گونه‌ای طراحی شده که لپ‌تاپی رده‌بالا را نوید می‌دهد. این بدنه ۲۲.۹ میلی‌متر ضخامت و ۱.۸ کیلوگرم وزن دارد و برای جابه‌جایی دائمی آن مشکل خاصی نخواهید داشت. صفحه‌نمایش ۱۵.۶ اینچی این محصول دارای وضوح تصویر FullHD است. وجود بلندگوهای قوی ایسوس هم کاربری این لپ‌تاپ را به‌عنوان یک محصول مالتی‌مدیا تقویت می‌کند. پورت‌های متعدد و متنوعی روی لبه‌های این مدل از ایسوس دیده می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان انواع ابزارهای جانبی را بدون نیاز به هیچ مبدلی به این لپ‌تاپ متصل و از آن‌ها استفاده کرد. ایسوس در کنار این امکانات متعدد، از سخت‌افزارهای خوبی هم در این محصول استفاده کرده است. پردازنده‌ی مرکزی کم‌مصرف اما قوی Ryzen 7 شرکت AMD، ۸ گیگابایت رم از نوع DDR4 و ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD مجموعه‌ سخت‌افزاری این کانفیگ را تشکیل می‌دهند که برای کاربری روزمره مطلوب هستند.

ایسوس یکی از بزرگترین تولید کنندگان لپ‌تاپ در جهان است که همواره توانسته محصولاتی مورد پسند کاربران خود طراحی و روانه بازار کند. اما دلایلی که سبب شده این شرکت در بین سایر برندها بسیار موفق عمل کند، توجه به ویژگی‌هایی است که برای کاربران بسیار مهم است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به کاربری‌های متنوع هر یک از مدل‌های لپ‌تاپ ایسوس با توجه به نیاز کاربر، استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا که به صورت انحصاری توسط مهندسین ایسوس طراحی شده‌اند و از همه مهم‌تر قیمت‌های مناسب و توجه به هر نوع سطح کاربر است. این شرکت برای هر نوع کاربری لپ‌تاپ‌هایی مناسب با عملکرد گیمینگ ، صنعتی، مالتی مدیا، عمومی، حرفه‌ای با سری‌های گوناگون FX، سری N، سری X ،سری K، سری R و … طراحی و روانه بازار کرده است. در نهایت با توجه به بودجه‌ایی که در اختیار دارید، این لپ‌تاپ یکی از گزینه‌هایی است که می‌توانید آن را انتخاب کنید و اگر به دنبال لپ‌تاپی میان‌رده در بین پرچمداران لپ‌تاپ‌های گیمینگ هستید، این دستگاه قابل قبول به حساب می‌آید. شما کاربران می‌توانید این لپ‌تاپ را با قیمت ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا خریداری کنید.

۷. لپ‌تاپ ۱۵٫۶ اینچی HP مدل ۲۵۵ G8

نماینده‌ی شرکت HP در لیست محبوب‌ترین‌ لپ‌تاپ‌های این هفته در رده‌ی هفتم قرار دارد. باید خاطر نشان کنیم که این محصول در لیست دو هفته‌ی قبل ما رتبه‌ی ششم را از آن خود کرده بود. HP یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های پیشگام در عرصه تولید لپ‌تاپ و محصولات الکترونیکی است. لپ‌تاپ‌های HP از تنوع مطلوب و مناسبی برخوردار هستند و در زمینه‌های مختلف کاربردی هستند. یکی از مدل‌های خوب طراحی شده توسط این برند ۲۵۵ G8 2R9B7EA است. مدل ۲۵۵ G8 2R9B7EA با یک ظاهر ساده و زیبا برای انجام کارهای روزمره و اداری طراحی و روانه بازار شده است. این لپ‌تاپ حدود ۱٫۷ کیلوگرمی با ضخامت کمتر از ۲۰ میلی‌متر شما را برای حمل و نقل آن دچار مشکل نخواهد کرد.

این مدل با پردازنده‌ی Ryzen 3 مدل ۳۲۵۰U که محصولی از شرکت AMD است می‌تواند در پردازش کارهای متوسط و حتی نیمه سنگین شما را یاری کند. مدل ۲۵۵ G8 2R9B7EA با ۱۰۰۰ گیگابایت حافظه از نوع هارددیسک فضای نسبتا ایدئالی را برای ذخیره‌سازی اطلاعات در اختیار شما قرار خواهد داد. این لپ‌تاپ آماده اتصال به تمام تجهیزات جانبی شما است و برای مطابقت با نیازهای تجاری از یک پورت USB Type-C، یک پورت RJ-45 و یک پورت HDMI بهره می‌برد. ظرفیت حافظه‌رم آن ۴ گیگابایت است که عدد معمولی به شمار می‌رود. همچنین باید خاطر نشان کنیم که نمایشگر ۱۵٫۶ اینچی این محصول پنلی از جنس LED backlight دارد که با رزولوشن ۱۳۶۶ در ۷۶۸ HD در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. در ضمن یک باتری سه سلولی با ظرفیت ۴۱ وات‌ساعت از نوع لیتیوم-یونی منبع انرژی این لپ‌تاپ را تأمین می‌کند. در مجموع این مدل از محصولات HP را می‌توان یک گزینه مناسب و اقتصادی برای انجام کارهای روزمره و متوسط دانست. شما می‌توانید لپ‌تاپ ۲۵۵ G8 2R9B7EA اچ‌پی را ضمن کاهش قیمت نسبت به هفته‌ی گذشته با قیمت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان از فروشگاه دیجی‌کالا خریداری نمایید.

۸. لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی اچ‌پی مدل ۱۵-DW3156 Nia

نماینده جدیدی از شرکت HP در لیست محبوب‌ترین و پربازدیدترین لپ‌تاپ‌های این هفته‌ی دیجی‌کالا قرار دارد؛ معرفی می‌کنیم لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی اچ‌پی مدل ۱۵-DW3156 Nia. این محصول که اولین تجربه‌ی حضور خود را در لیست محبوب‌ترین‌ها سپری می‌کند با استقبال شما کاربران در رده‌ی هشتم این لیست جای گرفته است. HP یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های پیشگام در عرصه‌ی تولید لپ‌تاپ و محصولات الکترونیکی است. محصولات این برند در دنیا طرفداران بسیاری دارد. لپ‌تاپ‌های HP از تنوع مطلوب و مناسبی برخوردار هستند و در زمینه‌های مختلف کاربردی هستند. این لپ‌تاپ با ضخامت کمتر از ۲۰ میلی‌متر وزنی حدود ۱.۷ کیلوگرم دارد که گزینه‌ای ایده آل برای جابجایی و حمل و نقل است. مدل ۱۵-DW3156 Nia یکی از محصولات خوب برند HP است که پردازنده‌ی آن از محصولات شرکت اینتل است. پردازنده‌ی مدل Corei5 1135G7 یک پردازنده میان رده با کیفیت است که حتی از عهده اجرای برنامه‌های نسبتا سنگین هم بر‌می‌آید. این مدل ۵۱۲ گیگابایت حافظه از نوع SSD (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) را برای ذخیره‌سازی اطلاعات در اختیارتان قرار می‌دهد. گفتنی است HP از گرافیک GeForce MX350 GDDR5 برای این مدل استفاده کرده که توان پردازشی و اجرایی این لپ‌تاپ را بالا می‌برد.

اولین، اصلی که باعث می‌شود این لپ‌تاپ در هر جا و مکانی همراه شما باشد؛ عمر باتری خوب آن است. این محصول دارای باتری سه سلولی از نوع لیتیوم یونی بوده که ظرفیت آن ۴۱ وات‌ساعت است. همین عامل باعث می‌شود تا شما در همه زمان متصل باشید و بتوانید کارهای خود را انجام دهید. پارامتر بعدی که در مورد این لپ‌تاپ شرکت HP بسیار مورد توجه است؛ صفحه‌نمایش آن است. صفحه‌نمایش این محصول ۱۵.۶ اینچ است که این اندازه بسیار مناسب افرادی است که به دنبال کاربری معمولی با لپ‌تاپ خود هستند زیرا هرچه نمایشگر بزرگ‌تر شود؛ وزن لپ‌تاپ نیز افزایش می‌یابد. همچنین نمایشگر این محصول مات است و شما می‌توانید در محیط‌های خارجی یا پر نور به راحتی و بدون مزاحمت کار خود را انجام دهید. افراد بسیاری هنگام خرید یک لپ‌تاپ وجود پورت‌های گوناگون یک دستگاه را ملاک برتری آن می‌دانند. پورت‌های لپ‌تاپ ۱۵-DW3156 Nia در دو سمت راست و چپ دستگاه پخش شده است که کاربران بتوانند به راحتی از هر یک استفاده کنند. به صورت کلی پورت‌های این دستگاه شامل دو پورت USB 3.0، یک پورت USB Type-C، پورت LAN، پورت HDMI، شیار کارت حافظه، بلوتوث و وای-فای می‌شود. اگر قصد خرید یک لپ‌تاپ خوب با کارایی بسیار بالا را دارید اما قصد ندارید هزینه چندانی برای آن کنید؛ لپ‌تاپ اچ پی مدل ۱۵-DW3156 Nia برای شما بسیار خوب است. شما می‌توانید این محصول را با قیمت ۲۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان از فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا تهیه کنید.

۹. لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسوس مدل ROG Strix G513QR-HF245

نماینده‌ی دیگر و جدیدی از شرکت ایسوس در لیست محبوب‌ترین و پربازدیدترین لپ‌تاپ‌های این هفته‌ی دیجی‌کالا قرار دارد؛ معرفی می‌کنیم لپ‌تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسوس مدل ROG Strix G513QR-HF245. این لپ‌تاپ که اولین تجربه‌ی حضور خود را در لیست محبوب‌ترین‌ها سپری می‌کند با استقبال شما کاربران در رده‌ی نهم این لیست جای گرفته است. لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسوس مدل ROG Strix G513QR-HF245 یکی از بهترین لپ‌تاپ‌ها برای GAME (بازی کردن) و کاربری مالتی‌مدیا است. جدیدترین لپ‌تاپ از سری ROG ،مدل G513QR از ویژگی‌های طراحی مخصوص این سری برخوردار است. علاوه بر این، این لپ‌تاپ با مشخصات ۲۷ میلی متر و وزن ۲.۳ کیلوگرم، اگرچه نازک‌ترین و سبک‌ترین لپ تاپ بازار نیست ولی حمل و نقل آن ساده است.لپ‌تاپ G513QR از سری لپ‌تاپ‌های( ROG (REPUBLIC OF GAMERS شرکت ایسوس است و در طبقه‌بندی این شرکت جزء لپ‌تاپ‌های بالا‌رده محسوب می‌شود.

از آنجایی که این محصول کاربری حرفه‌ای دارد، از مجموعه سخت‌افزارهای قدرتمند و جدیدی در پیکره‌بندی آن استفاده شده است و شاید بتوان پردازنده مرکزی را نقطه قوت اصلی آن دانست که برای کاربری‌های پردازشی و سنگین گرافیکی کاملاً مناسب از AMD است. این لپ‌تاپ دارای ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و پردازنده‌ای از سری Ryzen 9 با حافظه‌‌ی کَش ۲۰ مگابایت دارد. کارت گرافیک قدرتمندی که این لپ‌تاپ از آن استفاده می‌کند ساخته کمپانی اَبَربُزرگ nVIDIA با نام GeForce RTX 3080 با ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم است. شما کاربران می‌توانید این لپ‌تاپ قدرتمند شرکت ایسوس را با قیمت ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان خریداری نمایید.

۱۰. لپ‌تاپ ۱۳ اینچی اپل مدل MacBook Air MGN63 2020

مک‌بوک ایر MGN63 2020 که هفته‌ی گذشته در لیست محبوب‌ترین‌های دیجی‌کالا رتبه‌ی ششم را از خود کرد، این هفته خیلی خوب ظاهر نشد و با چهار پله سقوط در رتبه‌ی دهم لیست پربازدیدترین لپ‌تاپ‌های این هفته قرار گرفته است. مک‌بوک ایر ۲۰۲۰ اپل، همان‌طور که احتمالا در جریان هستید، نخستین لپ‌تاپ اپل با پردازنده‌ی مبتنی‌ بر ARM کوپرتینویی‌ها موسوم به M1 است که عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد. این لپ‌تاپ به‌لحاظ ظاهر و طراحی هیچ تفاوتی با نسخه‌ی اینتل ندارد و همانند گذشته است. تراشه‌ی M1 این لپ‌تاپ، توان پردازشی لازم کاربر را با بهره‌وری بالاتر و مصرف انرژی کمتر فراهم می‌سازد. این تراشه با گرافیک ۷ هسته‌ای درون مک‌بوک ایر به‌کار می‌رود که در این نسخه، پردازنده‌ی مرکزی ۸ هسته‌ای و واحد پردازش عصبی ۱۶ هسته‌ای در دسترس هست.

اپل می‌گوید CPU داخل تراشه‌ی M1 به‌ لطف ۴ هسته‌ی قدرتمند و ۴ هسته‌ی کم‌مصرفش در مجموع بالغ‌بر ۳٫۵ برابر و GPU هشت هسته‌ای آن هم تا ۵ برابر سریع‌تر از نسل گذشته عمل می‌کنند. مک‌بوک ایر ۲۰۲۰ اپل، جک ۳٫۵ میلی‌متری هدفون و دو پورت USB 4 با پشتیبانی از USB 3.1 Gen 2 (پهنای باند ۱۰ گیگابیت‌برثانیه) و تاندربولت ۳ (پهنای باند ۴۰ گیگابیت‌برثانیه) را دراختیار کاربر می‌گذارد. این پورت‌‌ها هم‌اکنون از گرافیک اکسترنال پشتیبانی نمی‌کنند؛ اما به‌کمک آن‌ها می‌توان یک نمایشگر اکسترنال با وضوح ۶K و نرخ رفرش ریت ۶۰ هرتز را به مک‌بوک ایر متصل کرد. این لپ‌تاپ قدرتمند غول فناوری آمریکایی با حدود قیمت ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ تومان برای فروش در فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا قرار دارد تا شما کاربران تجربه‌ی یک خرید شیرین را به همراه داشته باشید.

