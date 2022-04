در روز پنج شنبه گوگل متنی را منتشر کرد که توسط مدیر محصولات خود شرکت یعنی نیدهی هبار نوشته شده بود. موضوع اصلی متن این بود که گوگل به کاربران نظراتی را پیشنهاد می‌دهد که باعث می‌شود آن‌ها اخبار درست از اخبار کذب را تشخیص دهند یا حداقل کار راحت‌تری در این زمینه داشته باشند. هبار در این متن به روش‌های مختلفی که به کمک آن کاربران می‌توانند اخبار درست و غلط را از هم تشخیص دهند اشاره کرد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

عبارت Highly Cited در کنار خبرها

از این پس گوگل Search یک برچسب با نام «Highly Cited» نیز در کنار خبرها خواهد داشت که نشان‌دهنده‌ی واقعی بودن آن خبر است. این عبارت یعنی اینکه بسیاری از خبرگزاری‌های دیگر هم خبر مشابه را کار کرده‌اند و طبیعتا چنین چیزی نمی‌تواند دروغ باشد. هدف این است که کاربران بتوانند داستانی را پیدا کنند که منبع اصلی مقاله‌ی مورد نظر آن‌ها به حساب می‌آید. با دسترسی به منبع اصلی، کاربر می‌تواند اطلاعات محلی یا مواردی را که در مقاله‌ی مورد نظر او نوشته نشده پیدا کند.

گوگل می‌گوید این قابلیت به‌زودی در کشور انگلستان و آمریکا برای گوشی‌های هوشمند عرضه خواهد شد اما طی هفته‌های آتی که به نظر می‌رسد تا اواخر ماه میلادی جاری هم به طول بیانجامد، باید شاهد عرضه‌ی آن به صورت عمومی برای تمام کاربران جهان باشیم.

در حال حاضر اگر در گوگل Search به دنبال یک خبر داغ و مهم بگردید، اطلاعاتی را که به دنبال آن هستید شاید به صورت جهانی منتشر نشده باشند. اما اگر جست‌و‌جوی شما مرتبط با یک داستان ترند و سریع‌الانتشار باشد، یادداشتی را دریافت می‌کنید مبنی براینکه چقدر طول می‌کشد تا منابع خبری مختلف خبر مربوط به این موضوع را کار کنند. این یادداشت در ۲۰ زبان زنده‌ی دنیا در گوگل Search در دسترس خواهد بود که فوق‌العاده مفید هم به نظر می‌رسد.

این یادداشت‌ها شامل نکاتی می‌شوند که به شما کمک می‌کنند تشخیص دهید آیا اطلاعاتی که در زمینه‌ی مرتبط با جست‌و‌جوی شما وجود دارند قابل اعتماد هستند یا خیر. همچنین در این یادداشت‌ها پیشنهادهایی وجود دارد که به شما می‌گوید وقتی اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع پیدا شد، به گوگل Search بازگردید. چون تا قبل از آن ممکن است یک منبع خاص، این موضوع را کار کرده باشد و شما می‌توانید بعد از گذشت مدتی متوجه شوید که آیا هدف آن منبع انتشار شایعه بوده یا اینکه هدف و انگیزه‌ی دیگری را در سر داشته است.

اگر داستان غیرقابل باور باشد، قطعا می‌توان به ماهیت آن وب‌سایت به عنوان یک منبع خبری یا پایگاه مقاله‌های علمی و … شک کرد چرا که نوشته‌های آن‌ها بر پایه‌ی تعصب و دروغ نوشته می‌شوند. البته گوگل Search مدت‌هاست که از قابلیت چک کردن اخبار فیک بهره می‌برد و با یادداشت‌هایی به شما کمک می‌کند بفهمید آیا ادعای مطرح شده درون داستان واقعی است یا خیر.

قابلیت چک کردن اخبار فیک در گوگل Search

در نسخه‌ی دسکتاپ اپلیکیشن گوگل News، می‌توانید قابلیت چک کردن اخبار فیک را در وب‌سایت‌های مستقل و محلی مشاهده کنید چرا که اخبار آن‌ها با خبرهای مهم آن روز مقایسه می‌شوند. صحبت از چک کردن اخبار فیک که شد باید به قابلیت Fact Check Explorer نیز اشاره کنیم که بیش از ۱۵۴۰ هزار اطلاعات موجود در وب‌سایت‌های معتبر را جمع‌آوری کرده و به کاربر کمک می‌کند به پاسخ پرسش خود دست پیدا کند.

یک مثال از این می‌تواند ادعای تخت بودن زمین باشد. بسیاری‌ها بر این باورند که زمین تخت است در غیر این صورت قطب‌نما نباید روی آن کار می‌کرد. اما در گوگل Search این ادعا با پاسخ نشریه‌ی USA Today رد می‌شود مبنی براینکه خطوط میدان مغناطیسی قطب‌نما به آن اجازه می‌دهند روی کره‌ی زمین که کروی است هم کار کنند.

یک قابلیت دیگر هم وجود دارد تحت عنوان About this result که به شما در یافتن اطلاعات مورد نیاز در رابطه با یک منبع خاص کمک می‌کند. تصور کنید می‌خواهید روی یک سهام سرمایه‌گذاری کنید در حالی که هیچ اطلاعی هم در این زمینه ندارید. به وب‌سایت مرتبط با این موضوع یعنی Hoover Flag سر می‌زنید و می‌بینید که به شما پیشنهاد می‌کند فلان سهام را خریداری کنید. اما شما استرس دارید چرا که در درجه‌ی اول اطلاعی از سهام ندارید و در درجه‌ی دوم نمی‌دانید باید به آن وب‌سایت اعتماد کنید یا خیر. گوگل به شما این اجازه را می‌دهد که به کمک قابلیت About this result، در رابطه با هر وب‌سایتی اطلاعات مورد نظر را بدست بیاورید.

برای استفاده از این قابلیت تنها کافی است وارد گوگل Search شده و روی سه‌نقطه در کنار هر نتیجه کلیک کنید. حال یک پاپ‌آپی را مشاهده می‌کنید که چهار گزینه دارد؛ About this result ،Share ،Send feedback و Add to Home Screen که به ترتیب به معنای ارسال بازخورد، اشتراک‌گذاری، درباره‌ی این نتیجه و اضافه کردن به صفحه‌ی هوم هستند. روی گزینه‌ی سوم یعنی درباره‌ی این نتیجه کلیک کنید تا اطلاعات مورد نظر در رابطه با وب‌سایت مربوطه برای‌تان به نمایش در بیاید.

هبار می‌گوید: «ما متعهد هستیم که به کاربران‌مان در تشخیص اطلاعات درست کمک کرده و از اکوسیستم خود در این زمینه پشتیبانی کنیم (چک کردن صحت اخبار). امیدواریم این قابلیت‌ها و نکات بتوانند به کاربر حس امنیت بیشتری در خواندن اخبار مورد نظر بدهند».

