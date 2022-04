اگر به خاطر اقدام سامسونگ در راستای کند کردن گوشی عصبانی هستید، احتمالا می‌دانید که شرکت کره‌ای در آپدیت One UI 4.1، امکان غیرفعال‌کردن سرویس بهینه‌ساز بازی را فراهم کرد تا کاربران بتوانند طبق خواسته‌ی خود، آن را فعال یا غیرفعال کنند. در نتیجه‌ی غیرفعال‌سازی این سیستم، کاربران می‌توانند از تمام پتانسیل سخت‌افزاری گوشی خود بهره‌مند شوند که این کار یک نکته‌ی مثبت و یک نکته‌ی منفی در پی دارد. اول اینکه گوشی در انجام بازی یا اجرای اپلیکیشن، تمام توان خود را بکار می‌گیرد و قطعا کاربر بهترین تجربه را فقط از این حیث خواهد داشت. نکته‌ی منفی اینجاست که بعد از مدتی گوشی داغ و شارژ آن هم سریع‌تر تخلیه می‌شود.

اگر کاربر تصمیم بگیرد این سرویس را فعال نگه دارد، گوشی بعد از مدتی توان پردازشی و گرافیکی خود را کاهش می‌دهد تا هم شارژ آن تخلیه نشود و هم گوشی خیلی داغ نشود. خلاصه بخواهیم بگوییم این قابلیت باید به شما در داشتن یک تجربه‌ی پایدار در انجام بازی کمک کند اما سامسونگ به این خاطر که در لیست این سرویس، بیش از ۶ هزار اپلیکیشن را هم قرار داد، مورد انتقاد قرار گرفت و مجبور شد راهی برای غیرفعال کردن آن هم جلوی کاربران بگذارد.

اگر به رابط One UI 4.1 آپدیت نکرده‌اید، شما نه فقط در انجام بازی بلکه در اجرای اپلیکیشن‌هایی نظیر مایکروسافت ورد و یوتیوب هم با افت عملکرد مواجه می‌شود چون سامسونگ نگران است گوشی شاید در حین کار با این اپ‌ها داغ شود. بنابراین اگر به دنبال راهی هستید تا سرویس بهینه‌ساز بازی سامسونگ را غیر فعال کنید، این مطلب را از دست ندهید.

چگونه سرویس بهینه‌ساز بازی را غیرفعال کنیم؟

برای اینکه سرویس بهینه‌ساز بازی در گوشی‌های سامسونگ را غیرفعال کنید در درجه‌ی اول نیاز دارید آپدیت One UI 4.1 را روی سیستم خود نصب داشته باشید. برای اینکه از نسخه‌ی نرم‌افزار خود مطمئن شوید در ابتدا وارد تنظیمات شده و در بخش About Phone، روی گزینه‌ی Software Information ضربه بزنید. در بخش اول صفحه‌ی باز شده، نسخه‌ی رابط کاربری خود را مشاهده می‌کنید و در بخش دوم هم نسخه‌ی سیستم‌عامل. اگر روبروی One UI، عدد ۴.۱ را مشاهده کردید، آموزش زیر را ادامه دهید، در غیر این صورت باید ابتدا گوشی را به رابط جدید آپدیت کنید.

طبق تصاویر زیر، در ابتدا وارد Game Launcher شوید.

یک توضیح مختصر درباره‌ی گیم‌لانچر می‌دهیم. برای شما هم اتفاق افتاده که روی گوشی گلکسی خود یک بازی نصب می‌کنید، به منوی اصلی بر می‌گردید و می‌بینید خبری از بازی نیست. سپس سعی می‌کنید با سرچ نام بازی، آن را پیدا کرده و اجرا کنید. شاید عادت داشته باشید همیشه این کار را انجام دهید اما باید بدانید تمام بازی‌های شما در اپلیکیشن Game Launcher قرار می‌گیرند.

در قسمت پایین اپلیکیشن، سه گزینه مشاهده می‌کنید که باید روی منو در سمت راست کلیک کنید.

روی گزینه‌ی Game Booster ضربه زده تا وارد پنل مربوط به تنظیمات GOS شوید.

حال روی گزینه‌ی Labs کلیک کنید.

یک صفحه با یک گزینه با قابلیت فعال/غیرفعال کردن باز می‌شود که اگر آن را فعال کنید، سرویس بهینه‌ساز گیم غیرفعال می‌شود. اگر هم آن را غیرفعال باقی بگذارید، سیستم بهینه‌ساز گیم یا همان GOS فعال باقی می‌ماند.

بسیاری از پردازنده‌های مدرن سیستم محافظتی خاصی دارند. یعنی وقتی به محدوده‌ی دمایی خطرناکی برسند، توان پردازشی خود را کاهش می‌دهند. حال شما چه سرویس بهینه‌ساز را فعال کنید چه غیرفعال، باز هم پردازنده‌ی شما تا یک حد خطرناک پیش نمی‌رود که فقط توانایی خود را به رخ شما بکشد. بنابراین انتظار نداشته باشید، با غیرفعال کردن GOS، اتفاقات هیجان‌انگیزی رخ دهد. چون گوشی همچنان داغ شده و دمای بالا باعث افت عملکرد می‌شود. تفاوت فقط این است که گوشی حالا معیار دیگری را برای کاهش توان پردازشی سیستم دارد.

با این حال به نظر می‌رسد برای چند دقیقه، عملکرد بهتری را شاهد خواهید بود تا سیستم به صورت خودکار، توان خود را برای رسیدن به تعادل توان پردازشی – مصرف بهینه کاهش دهد. حال انتخاب با خودتان است. سعی کنید یک هفته فعال یا غیرفعال بودن این قابلیت را در شرایط مختلف امتحان کنید تا خودتان متوجه‌ی تأثیر آن شوید.

سامسونگ برای کند کردن گوشی‌هایش دلیل خوبی دارد

منبع: SamMobile

منبع متن: digikala