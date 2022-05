راکت لب موشک الکترون خود را در آسمان به دام انداخت

«راکت لب» (Rocket Lab) کاری را انجام داد که قبلا هرگز ندیده‌ایم. این شرکت روز گذشته در ساعت ۱۸:۴۹ منطقه‌ی زمانی شرقی (۰۳:۱۹ بامداد به وقت تهران) با پرتابگر دو مرحله‌ای «الکترون» (Electron) خود ۳۴ ماهواره را از سایت نیوزلند این شرکت به مدار زمین فرستاد.

پس از فرستادن ماهواره‌ها، بوستر مرحله‌ی نخست الکترون با چتر نجات به زمین بازگشت. اما حدود ۱۵ دقیقه پس از برخاست، هنگامی که بوستر به سمت اقیانوس آرام پایین می‌رفت، یک هلیکوپتر سیکورسکی S-92 به آن نزدیک شد و چتر نجات را با یک قلاب گرفت. «موریل بیکر» (Murielle Baker) مشاور ارشد ارتباطات راکت لب گفت: «واقعا باورنکردنی است! ما با موفقیت آن بوستر الکترون را از چتر نجات گرفتیم!»

در ادامه اما «پیتر بک» (Peter Beck) بنیان‌گذار و مدیرعامل راکت لب در توییتر نوشت: «خلبانان بالگرد در نهایت بوستر را رها کردند، چون از شیوه‌ی جابه‌جایی آن راضی نبودند. اما مهم نیست، موشک به سلامت در آب افتاد و کشتی در حال حمل آن است.»

بدین ترتیب کشتی بازیابی راکت لب، بوستر را برای بازرسی و تجزیه‌وتحلیل به خشکی منتقل کرد. اقدام آزمایشی برای گرفتن موشک در هوا، در حقیقت بخشی از تلاش‌های راکت لب برای استفاده‌ی مجدد از بوستر مرحله‌ی اول موشک الکترون محسوب می‌شود. دستاوردی که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و باعث افزایش دوره‌های پرتاب می‌شود.

علاقه‌مندان به حوزه‌ی فضا به لطف اسپیس‌ایکس که معمولا بوستر مرحله‌ی نخست موشک فالکون ۹ (و همچنین فالکون هوی که تا کنون تنها سه بار پرتاب شده است) را فرود می‌آورد، با موشک‌های قابل بازیابی آشنا هستند. مراحل اولیه‌ی فالکون ۹ با مصرف سوخت فرود می‌آیند و با روشن شدن موتور، یک فرود عمودی نرم روی زمین یا سکوهای شناور بدون سرنشین انجام می‌دهند.

موشک ۱۸ متری الکترون اما برای انجام این کار بسیار کوچک است و بوسترهای مرحله‌ی اول آن نمی‌توانند سوخت کافی را حمل کنند تا برای عملیات فرود باقی بماند. بنابراین این شرکت بر استراتژی بازیابی با هلیکوپتر تمرکز کرده است.

راکت لب تا کنون پیوسته در حال پیشرفت برای آزمایش تاریخی امروز بوده است. این شرکت در سه مأموریت اخیر، تقویت‌کننده‌های مرحله‌ی اول پرتاب‌های خود را پس از سقوط آرام در اقیانوس، بازیابی کرد و طی مجموعه‌ای از آزمایش‌های فرود، بوسترهای آزمایشی را با بالگرد به دام انداخت.

این بیست‌وششمین مأموریت کلی را برای موشک الکترون راکت لب رقم زد. این پرتاب با توجه به شرایط آب‌وهوایی در سایت پرتاب که در ۲۷۵ کیلومتری سواحل نیوزیلند، چندین بار به تعویق افتاد. این شرکت سابقه‌ی نام‌های عجیب را برای پروازهای خود دارد و این بار هم نام «آنجا و بازگشت دوباره» (There And Back Again) داده است.

۳۴ ماهواره‌ای که در این مأموریت به فضا فرستاده شدند، بیش از هر مأموریت قبلی، توسط مشتریان گوناگون شامل «آلبا اوربیتال» (Alba Orbital)، «استریکس استروناتیکس» (Astrix Astronautics)، «آئورا پراپالشن تکنولوژی» (Aurora Propulsion Technologies)، «ای-اسپیس» (E-Space)، «شرکت اسپیس‌فلایت» (Spaceflight Inc) و «آن‌سینبل» (Unseenlabs) تأمین شده بودند.

به گفته‌ی راکت لب، همه‌ی این ماهواره‌ها یک ساعت پس از برخاستن طبق برنامه‌ریزی در مدار «خورشیدآهنگ» (Sun-synchronous) حدود ۵۲۰ کیلومتری زمین مستقر شدند. اکنون تعداد کل ماهواره‌های فرستاده شده توسط الکترون تا کنون ۱۴۶ عدد است.

اگر برنامه‌ریزی به‌خوبی پیش برود، الکترون تنها پرتابگر راکت لب نخواهد بود زیرا این شرکت در حال توسعه‌ی یک موشک بزرگ‌تر به نام «نوترون» (Neutron) است که برای نخستین بار در سال ۲۰۲۴ پرواز خواهد کرد. مرحله‌ی اول این موشک فرودهای هدایت شده مشابه فالکون ۹ اسپیس‌ایکس خواهد داشت.

عکس کاور: کانسپت به دام انداختن و بازیابی موشک از آسمان توسط بالگرد

Credit: Rocket Lab

منبع: Space

نوشته راکت لب موشک الکترون خود را در آسمان به دام انداخت اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala