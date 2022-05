تصاویری از گوشی گیمینگ ایسوس راگ فون ۶ منتشر شد

ایسوس در حال حاضر یکی از بهترین شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی گیمینگ در جهان به حساب می‌آید که نماینده‌های بسیار خوبی هم در بازار دارد. جدیدترین گوشی‌های این شرکت، سری راگ فون ۵ هستند (البته اگر سری راگ فون ۵S را که مدل‌هایی با تغییرات تقریبا نامحسوس هستند به حساب نیاوریم)، که اگرچه مقاومت بسیار پایینی در برابر خم شدن دارند اما در انجام کاری که با هدف انجام آن طراحی شده‌اند (گیمینگ)، عملکردی استثنائی دارند. البته دیگر از سری راگ فون ۵ گذشته‌ایم چون کم کم باید خود را آماده‌ی سری راگ فون ۶ کنیم: محصولی که به تازگی شاهد انتشار تصاویری از آن هم بوده‌ایم.

راگ فون ۶ قرار است به عنوان یکی از قدرتمندترین گوشی‌های گیمینگ امسال، با تراشه‌ی اسنپدراگون ۸ پلاس نسل ۱ راهی بازار شود. این تراشه را کوالکام به تازگی معرفی کرده است که بعد از بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد حدودا ۱۰٪ سریع‌تر از نسل قبل است، اما اگر خنک‌کننده‌ی خوبی برای آن در نظر گرفته نشود، نمی‌تواند پتانسیل بالای خود را آزاد کند. البته گوشی‌های گیمینگ، که شامل نماینده‌های ایسوس هم می‌شوند، همیشه در زمینه‌ی خنک‌کنندگی عملکرد خوبی داشته‌اند، بنابراین به نظر نمی‌رسد جای نگرانی باشد.

عملکرد اسنپدراگون ۸ پلاس نسل ۱ در بنچمارک‌ها؛ آیا مشکل داغی حل شده است؟

اگرچه نمی‌دانیم راگ فون ۶ دقیقا چه زمانی رونمایی و عرضه می‌شود، اما با توجه به اینکه تصاویر ظاهرا رسمی این گوشی به تازگی منتشر شده، می‌توان گفت به این رونمایی بسیار نزدیک شده‌ایم. گفته می‌شود این تصاویر، در واقع مربوط به مدل آزمایشی راگ فون ۶ هستند اما کار ساخت آن به پایان رسیده و باید در آینده‌ای نزدیک شاهد رونمایی از آن‌ها باشیم.

تصاویر لو رفته نشان می‌دهد راگ فون ۶ در مقایسه با نسل قبل، یک تفاوت محسوس خواهد داشت و آن هم ماژول دوربین خواهد بود. اگرچه دوربین در گوشی‌های گیمینگ هیچوقت در مرکز توجه نبوده اما ایسوس این‌بار از ماژول بزرگ‌تری برای دوربین‌های این گوشی استفاده کرده است که شش ضلعی است. جای فلش LED در این ماژول کاملا مشخص است اما متأسفانه نمی‌دانیم چه تعداد دوربین و با چه مشخصاتی درون آن قرار گرفته‌اند. هرچند همانطور که گفته شد، در یک گوشی گیمینگ، دوربین کمترین جذابیت را دارد.

تفاوت دیگری که این گوشی با نسل گذشته دارد، باز هم روی پنل پشتی مشاهده می‌شود؛ جایی که اگرچه در نسل گذشته فقط شاهد نوشته‌های «For those who dare» و «Republic of Gamers» بودیم، اما امسال ظاهرا شرکت تایوانی تصمیم گرفته کلمه‌ی «Dare» به معنای «شجاعت» آن هم با فونتی بسیار بزرگ و کاملا در چشم، روی پنل پشتی نوشته شود. در بخش پایینی پنل هم شاهد نوشته‌ی «Designed by ROG Labs» هستیم که به مبدا تولید محصول اشاره دارد.

نکته‌ی جالبی که وجود دارد، وجود تاریخی در پایین‌ترین قسمت پنل پشتی این گوشی است که روز ۳۰ از ماه سوم امسال را نشان می‌دهد. این تاریخ دقیقا به چه چیزی اشاره دارد نمی‌دانیم اما هرچه که بوده، دو ماه از آن گذشته است. شما می‌توانید تصاویر مربوط به این گوشی را در زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است فعلا در رابطه با سایر مشخصات این گوشی نظیر نمایشگر، میزان حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی، فناوری‌های مخصوص گیم، قیمت و… اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم و باید منتظر بمانیم ببینیم چه خبرهایی در این رابطه منتشر می‌شود.

منبع: NotebookCheck

