مایکروسافت امروز و در جریان کنفرانس توسعه‌دهندگان خود، در رابطه با موارد زیادی صحبت کرد. اگرچه در این کنفرانس، قرار نبود صحبت‌های زیادی در رابطه با قابلیت‌های ویندوز ۱۱ مطرح شود، اما متوجه شدیم اواخر امسال، این سیستم‌عامل قرار است یک قابلیت جدید دریافت کند؛ پشتیبانی از ویجت‌های شخص ثالث.

این تغییر اگرچه غافلگیرکننده نیست، اما قابلیتی خوب و کاربردی به حساب می‌آید. اگر خبرهای مربوط به آپدیت‌های ویندوز را دنبال کرده باشید، احتمالا می‌دانید که بسیاری از کاربران بی‌صبرانه منتظر اضافه شدن ویجت‌های شخص ثالث به ویندوز بوده‌اند. ویندوز ۱۱ در حال حاضر فقط از ویجت‌های بومی پشتیبانی می‌کند اما به نظر می‌رسد مایکروسافت حتی اگر خبر اضافه شدن ویجت‌های شخص ثالث به این سیستم‌عامل را اعلام هم نمی‌کرد، این اتفاق بالاخره رخ می‌داد؛ چون گفته می‌شود مایکروسافت انجام این کار را در برنامه‌های خود داشته است.

در حال حاضر فقط ۱۱ ویجت در ویندوز ۱۱ در دسترس قرار دارد که شامل آب و هوا، ورزش، بازی، تصاویر، لیست تماشای فیلم، سرگرمی، ترافیک، To Do (لیست کارهای روزانه)، تقویم Out Look، امنیت خانواده (Family Safety) و tips (نکته‌ها) می‌شوند. البته ویجت آب و هوا با دریافت یک آپدیت، در گوشه‌ی سمت چپ نوار ابزار، حتی دمای هوا را هم به نمایش در می‌آورد. هرچند امکان جایگزینی آن با ویجت دیگر وجود ندارد که مثلا اطلاعات یک چیز دیگر را در این قسمت مشاهده کنید.

ویجت‌ها در ویندوز ۱۱ در یک پنل مخصوص به خود قرار دارند که این بخش قبلا در وسط نوار ابزار بود اما اکنون به سمت چپ-پایین صفحه منتقل شده است. یعنی دقیقا همان جایی که اطلاعات مربوط به آب و هوا به نمایش در می‌آید. البته اگر از ویندوزهای قدیمی به ویندوز ۱۱ کوچ کرده باشید، احتمالا فکر می‌کنید در این قسمت باید لوگوی ویندوز را مشاهده می‌کردید، اما اینطور نیست.

با این حال به نظر نمی‌رسد این بخش تغییر خاصی را به خود بگیرد، جز همان چیزی که در بالا به آن اشاره شد، یعنی پشتیبانی از ویجت‌های شخص ثالث. این یعنی می‌توانید ویجت‌هایی از اپلیکیشن‌های مختلف را به آن اضافه کنید. البته در صورتی که آن اپلیکیشن‌ها ویجت داشته باشند. این تغییر از آن جهت کاربردی است که می‌توانید از وضعیت بسیاری از اپلیکیشن‌ها بدون اینکه نیازی به باز کردن آن‌ها باشد، مطلع شوید. درست مثل کاربردی که ویجت‌ها در گوشی‌های هوشمند دارند.

توسعه‌دهندگان ویندوز ۱۱ می‌توانند ویجت‌ها را از طریق اپلیکیشن‌های Win32 و PWA طراحی کنند. مایکروسافت همچنین برای اینسایدرهای دسته‌ی Dev (توسعه‌دهندگان)، قابلیت جدیدی را اضافه کرده که شاید به لطف آن بتوان در آینده، حتی ویجت‌ها را به محیط دسکتاپ اضافه کرد. حال باید دید چه پیش می‌آید چون در این رابطه خبر خاصی منتشر نشده است.

مایکروسافت در حال تست اندروید ۱۲.۱ برای ویندوز ۱۱ است

مایکروسافت دیگر از این ویندوزها پشتیبانی نمی‌کند

۱۰ راه ارزان و آسان برای بهبود سرعت سیستم قدیمی

منبع: XDA-Developers

نوشته مایکروسافت بالاخره ویجت‌های شخص ثالث را به ویندوز ۱۱ می‌آورد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala