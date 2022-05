مراسم بیلد ۲۰۲۲ مایکروسافت با محوریت سرویس‌های نرم‌افزاری از روز گذشته آغاز شده و تاکنون شاهد رونمایی از محصولات مختلفی از سوی ردموندی‌ها بوده‌ایم. مایکروسافت اگرچه در زمینه‌ی تولید سخت‌افزار هم فعالیت می‌کند، اما در این مراسم، تمام تمرکز خود را روی نرم‌افزار منعطف کرد و خبری هم از سخت‌افزار نبوده است. بنابراین اگر دوست داشتید سخت‌افزار خاصی رونمایی شود، به نظر می‌رسد باید بیشتر منتظر بمانید.

مایکروسافت در این مراسم نه تنها از سرویس‌های جدیدی رونمایی کرد، بلکه دستی به سر و روی سرویس‌های موجود هم کشید تا کاربران تجربه‌ی لذت‌بخش‌تری از کار با آن‌ها داشته باشند. بدون توضیح اضافه، می‌پردازیم به مهم‌ترین اتفاقات و رونمایی‌های بیلد ۲۰۲۲ مایکروسافت.

۱. سرویس ابری Dev Box

سال گذشته، مایکروسافت تلاش کرد تا از طریق اپلیکیشن ویندوز ۳۶۵، کاربران ویندوز را به فضای ابری بکشاند. حالا می‌خواهد توسعه‌دهندگان را مجاب کند تا از ابزارهایی مبتنی بر فضای ابری جهت توسعه‌ی اپ خود بهره ببرند. سرویس ابری جدید مایکروسافت که مبتنی بر ویندوز ۳۶۵ نیز هست، با پشتیبانی از اپلیکیشن‌ها و خدمات مخصوص توسعه‌دهندگان، امکان ساخت ماشین مجازی و راه‌اندازی آن را به این افراد می‌دهد.

سرویس Dev Box طبق توضیحات مایکروسافت، برای توسعه‌دهندگان دسکتاپ، موبایل، بازی و اپلیکیشن و اینترنت اشیا مناسب است و امکان ساخت اپلیکیشن‌های چند پلتفرمه را از طریق Windows Subsystem for Linux به آن‌ها می‌دهد. این سرویس در حال حاضر در نسخه‌ی آزمایشی به سر می‌برد اما گفته می‌شود طی ماه‌های آتی، این نسخه از آن در اختیار عموم هم قرار می‌گیرد.

۲. پشتیبانی از اپلیکیشن‌های اندرویدی در ویندوز ۱۱ در کشورهای جدید

همانطور که می‌دانید، ویندوز ۱۱ از اپلیکیشن‌های اندرویدی به صورت بومی پشتیبانی می‌کند. البته تعداد این اپلیکیشن‌ها خیلی زیاد نیست و فروشگاهی هم که امکان دانلود و نصب اپ‌های اندرویدی را به کاربران این ویندوز می‌دهد، فروشگاه آمازون است و نه پلی استور اما مایکروسافت هر دفعه تلاش می‌کند این قابلیت را به بلوغ برساند.

طبق گفته‌های مایکروسافت، کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن، بازارهای جدیدی به حساب می‌آیند که در آن‌ها، قابلیت اجرای اپلیکیشن‌های اندرویدی روی ویندوز ۱۱ در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. به صورت کلی سرعت این شرکت در ارائه‌ی آپدیت‌های لازم برای بهره‌مندی از زیرسیستم ویندوز برای اجرای اپلیکیشن‌های اندرویدی خیلی بالا نیست، اما امیدواریم این روند به زودی سرعت بیشتری پیدا کند.

۳. امکان Restore Apps در استور ویندوز ۱۱

مایکروسافت در جریان بیلد ۲۰۲۲ خود، تغییراتی روی فروشگاه خود اعمال کرد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به امکان Restore Apps اشاره کرد. این قابلیت زمانی که یک سیستم جدید خریداری می‌کنید، می‌تواند به شما کمک کند تا اپ‌های قدیمی خود را روی سیستم جدید بازیابی کنید.

قابلیت یادشده با حساب کاربری مایکروسافت همگام‌سازی می‌شود تا بدین ترتیب کاربران به محض وارد کردن حساب کاربری در فروشگاه و کلیک روی گزینه‌ی بازیابی اپلیکیشن‌ها، تمام اپ‌هایی را که در سیستم قدیمی داشتند، در سیستم جدید نیز داشته باشند. همچنین امکان ثبت اپ‌های بسته‌بندی نشده‌ی Win32 و پنهان‌سازی آن‌ها در استور هم در اختیار توسعه‌دهندگان قرار خواهد داشت که مورد آخر به آن‌ها کمک می‌کند قابلیتی جدید را فقط با گروه کوچکی از کاربران تست کنند.

۴. تغییر طراحی و افزودن قابلیت‌های جدید به OneNote

اپلیکیشن OneNote یکی از بهترین اپلیکیشن‌های یادداشت‌برداری است که قابلیت‌های فوق‌العاده زیادی دارد،‌ به گونه‌ای که می‌توان آن را از خیلی جهات حتی با مایکروسافت ورد هم برابر دانست. این اپلیکیشن اکنون از لحاظ ظاهری یک سری تغییراتی داشته تا بدین ترتیب با ویندوز ۱۱ و ظاهر جدید آن، هماهنگی بهتری داشته باشد.

از جمله قابلیت‌های خوب OneNote می‌توان به حالت تمام‌صفحه در حال به‌روزرسانی، پشتیبانی از افکت Mica که در تم ویندوز ۱۱ مورد استفاده قرار می‌گیرد، امکان سوا سازی یادداشت‌های خوانده نشده از موارد خوانده شده، امکان مرتب کردن صفحات مختلف به ترتیب حروف الفبا برای جلوگیری از گم شدن در نوت‌های زیاد، پشتیبانی از جوهر دیجیتال و قلم Surface Slim Pen 2 اشاره کرد.

۵. پشتیبانی از ویجت‌های شخص ثالث در ویندوز ۱۱

مایکروسافت در بیلد ۲۰۲۲ خود یک خبر بسیار خوب را هم منتشر کرد و آن هم پشتیبانی ویندوز ۱۱ از ویجت‌های شخص ثالث است. در حال حاضر فقط ۱۱ ویجت در ویندوز ۱۱ در دسترس قرار دارد که شامل آب و هوا، ورزش، بازی، تصاویر، لیست تماشای فیلم، سرگرمی، ترافیک، To Do (لیست کارهای روزانه)، تقویم Out Look، امنیت خانواده (Family Safety) و tips (نکته‌ها) می‌شوند.

اما حالا قرار است امکان افزودن ویجت‌های شخص ثالث هم به ویندوز ۱۱ اضافه شود. این یعنی می‌توانید ویجت‌هایی از اپلیکیشن‌های مختلف را به آن اضافه کنید. البته در صورتی که آن اپلیکیشن‌ها ویجت داشته باشند. این تغییر از آن جهت کاربردی است که می‌توانید از وضعیت بسیاری از اپلیکیشن‌ها بدون اینکه نیازی به باز کردن آن‌ها باشد، مطلع شوید. درست مثل کاربردی که ویجت‌ها در گوشی‌های هوشمند دارند.

۶. توسعه‌ی آرم ویژوال استودیو ۲۰۲۲ و VS Code برای ویندوز

همانطور که می‌دانید، مایکروسافت علاقه‌ی زیادی به ویندوز Arm دارد و در راستای فراهم‌سازی زیرساخت لازم برای بهره‌مندی از آن، در بیلد ۲۰۲۲ خود، از توسعه‌ی نسخه‌های مبتنی بر Arm دو اپلیکیشن Visual Studio 2022 و VS Code خبر داد. طبق گفته‌های مایکروسافت، نسخه‌ی پیش‌نمایشی از این اپ‌ها طی هفته‌های آتی در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت اما نسخه‌ی کامل آن چند ماه بعد عرضه می‌شود که متأسفانه زمان دقیقی برای آن اعلام نشده است.

از آن‌جایی که Arm مخاطبین زیادی دارد، بدون شک توسعه‌دهندگان زیادی دوست دارند به زودی مایکروسافت اطلاعات بیشتر و جامع‌تری را در این رابطه منتشر کند. فعلا به نظر می‌رسد شرکت آمریکایی در حال کار روی مجموعه‌ی ابزارهای بومی Arm است (Arm-native toolchain) که شامل ابزارهایی نظیر ++Visual C، جاوا و NET 6. مدرن، فریم‌ورک NET. کلاسیک، ویندوز ترمینال، نسخه‌ی کامل Visual Studio 2022 و VS Code و WSL و WSA برای اجرای اپ‌های لینوکس و اندروید می‌شود.

۷. اعمال تغییرات در سرویس Loop

مایکروسافت اعلام کرد انجام کار گروهی روی اپ‌های مایکروسافت ۳۶۵ نظیر Outlook و Teams به لطف تغییرات جدیدی که در سرویس لوپ ایجاد شده، بسیار راحت‌تر خواهد شد. مثلا کاربران اکنون می‌توانند درون فایل ورد، مشغول کشیدن یک جدول باشند اما در عین حال بتوانند همان جدول را که شخص دیگری در داخل یک فایل اکسل مشغول ویرایش آن است، مشاهده کنند.

طبق گفته‌های شرکت، مایکروسافت لوپ می‌تواند در افزایش بازدهی کار گروهی، نقش مهمی ایفا کند چرا که کاربران به لطف آن می‌توانند با هم روی یک پروژه کار کنند و سریع‌تر آن را به سرانجام برسانند. این یک قدم بسیار بزرگ از سوی مایکروسافت در راستای مدیریت انجام کارها به حساب می‌آید.

۸. همکاری با Hugging Face در زمینه‌ی هوش مصنوعی

مایکروسافت با همکاری شرکت Hugging Face که در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی فعالیت می‌کند، محصول جدیدی را با نام Hugging Face Endpoints توسعه داده است. علاقه‌ی مردم به هوش مصنوعی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود اما بکارگیری آن از ابتدا در یک فرایند اصلا کار ساده‌ای نیست. هدف از توسعه‌ی محصول یادشده هم دقیقا حل همین مشکل است.

Hugging Face Endpoints از طریق سرویس یادگیری ماشینی مایکروسافت آژور (Azure) در دسترس قرار دارد و طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وب‌سایت تک‌کرانچ، تمرکز اصلی آن روی تجزیه و تحلیل متن است. به این صورت که در خلاصه‌سازی یا تولید یک متن، پاسخ‌دهی خودکار به پرسش‌های مبتنی بر ترنسفورمر و استخراج اطلاعات، بسیار کاربردی به حساب می‌آید.

۹. اشتراک‌گذاری زنده در مایکروسافت Teams

مایکروسافت Teams که یک اپلیکیشن تماس تصویری به حساب می‌آید و همانطور که از نامش پیداست، برای کارهای گروهی مناسب است، قابلیت جدیدی را با نام اشتراک‌گذاری زنده (Live Share) دریافت کرده که به لطف آن اکنون به کاربران اجازه می‌دهد به صورت همزمان و با هم، روی یک ویدیو که به اشتراک گذاشته شده کار کنند. این قابلیت یکی از کاربردی‌ترین و بهترین قابلیت‌هایی است که اپلیکیشنی با کاربرد Teams می‌توانست دریافت کند. علاوه بر این، قابلیت تخته سفید یا همان Whiteboard هم به این اپلیکیشن اضافه شده که درست مثل همان قابلیت بالا، امکان ایجاد و ویرایش یک فایل مشترک را به کاربران می‌دهد.

۱۰. Power Pages

برای خیلی از کاربران، کدنویسی کار بسیار سختی است. در نتیجه شرکت آمریکایی در تلاش است تا وابستگی به این مهارت را کاهش دهد و در عوض به جای آن، بستری را فراهم کند که کاربران در آن بتوانند راحت‌تر، نیاز خود را برطرف کنند. در همین راستا، ابزار جدیدی با نام Power Pages در بیلد ۲۰۲۲ رونمایی شد.

این ابزار فرایند طراحی وب‌سایت را برای کسانی که کسب و کار دارند، بسیار راحت‌تر می‌کند. همچنین از یک بخش با نام Learn Hub هم بهره می‌برد که در آن می‌توانید در رابطه با طراحی وب‌سایت یا مدل‌سازی داده‌های تجاری و کار با کد کامپوننت‌ها، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنید. با توجه به نیاز افراد مشغول در یک کسب و کار به طراحی وب‌سایت، این قابلیت جدید واقعاً می‌تواند به کمک آن‌ها بیاید.

۱۱. پروژه‌ی ولترا؛ کیت توسعه‌ی جدید ویندوز ۱۱ آرم

مایکروسافت در جریان بیلد ۲۰۲۲ خود، از یک کیت توسعه با نام Project Volterra رونمایی کرد که از تراشه‌ی اسنپدراگون به عنوان قلب تپنده بهره می‌برد. این نخستین کامپیوتر دسکتاپ مایکروسافت به حساب می‌آید اما توجه داشته باشید که قرار نیست در اختیار عموم قرار بگیرد و فقط توسعه‌دهندگان امکان استفاده از آن را خواهند داشت.

همچنین کوالکام هم از یک کیت توسعه‌ی جدید با نام پردازش عصبی کوالکام (Qualcomm Neural Processing) رونمایی کرد که به توسعه‌دهندگان این اجازه را می‌دهد تا پیاده‌سازی هوش مصنوعی روی اپلیکیشن خود را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهند. اینطور که به نظر می‌رسد، باید خیلی زود شاهد راه‌یابی هوش مصنوعی به ویندوز هم باشیم.

۱۲. تبدیل گفتار به کد برنامه‌نویسی، خلاصه‌برداری و تولید متن

مایکروسافت سرویس هوش مصنوعی آژور خود را با قابلیت‌های جدیدی به‌روزرسانی کرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به Embedding Models اشاره کرد. این مدل‌ها در تشخیص شباهت متن‌های مختلف، یافتن متن و کد به کمک کاربران خواهند آمد. برای مثال در تشخیص شباهت متون، به دنبال درصد شباهت بین یک متن با متن دیگر است و در یافتن متن و کد هم با استفاده از یک سری معیارهای خاص، تلاش می‌کند از بین فایل‌ها، کدهای اطلاعاتی را پیدا کند.

یکی دیگر از قابلیت‌های بسیار جذاب سرویس هوش مصنوعی آژور مایکروسافت، Codex است که رویای افراد علاقه‌مند به برنامه‌نویسی را به واقعیت تبدیل می‌کند. این سرویس با بهره‌مندی از GPT-3، به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند زبان طبیعی را به کد برنامه‌نویسی تبدیل کند. از جمله سایر قابلیت‌های اضافه شده به سرویس هوش مصنوعی آژور می‌توان به سیستم تشخیص محتوا با اطلاعات نادرست، فیلتر محتواها از کلمات نامناسب، زشت و توهین‌آمیز و سیستم تولید متن با کمترین درصد خطا اشاره کرد.

۱۳. امکان تبدیل نقاشی ساده به اپلیکیشن با Power Apps Express Design

یک سرویس جدید و بسیار جذاب که در مراسم مایکروسافت رونمایی شد، Power Apps Express Design نام دارد که به کاربران کمک می‌کند فایل PDF و پاورپوینت، فایل‌های طراحی Figma، نقاشی‌های ساده یا اسکرین‌شات‌هایی که با دست طراحی شده‌اند را به اپلیکیشن تبدیل کنند. این سرویس از یک هوش مصنوعی بسیار قدرتمند بهره می‌برد که می‌تواند ورودی‌ها را به شکلی حرفه‌ای مورد بررسی قرار دهد.

این سرویس به لطف هوش مصنوعی می‌تواند متوجه این موضوع بشود که چه چیزی در این نقاشی‌ها می‌تواند یک کلید، گروه‌بندی یا جعبه‌ی متن باشد. در نتیجه از اطلاعات بدست آمده کمک می‌گیرد تا بتواند اپلیکیشن را متناسب با آن‌ها ایجاد کند.

لازم به ذکر است اتفاقات دیگری هم در رویداد مایکروسافت رخ داد، اما این موارد بالا، مهم‌ترین آن‌ها بودند که به صورت خلاصه به آن‌ها پرداختیم.

