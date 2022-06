چگونه یک ماوس گیمینگ مناسب را انتخاب کنیم؟

ماوس‌های گیمینگ تفاوت گسترده‌ای با ماوس‌های معمولی ندارند و این نوع ماوس‌ها لزوما از چندین دکمه و نور‌های LED پر زرق‌و‌برق بهره نمی‌برند. اما چنین مدل‌هایی معمولا باید از سنسور پیشرفته استفاده کنند تا دقت بالاتری را ارائه دهند و از سوی دیگر باید به پشتیبانی از شخصی‌سازی هم اشاره کنیم.

ماوس گیمینگ چه تفاوتی با ماوس معمولی دارد؟

بیشتر ماوس‌های گیمینگ از نوع با سیم هستند. این نوع ماوس‌ها پاسخگویی سریع‌تری نسبت به مدل‌های بی‌سیم ارائه می‌دهند ولی این روزها بسیاری از کاربران به ماوس‌های گیمینگ بی‌سیم علاقه‌ی زیادی نشان می‌دهند. باید خاطرنشان کنیم مدل‌های با سیم معمولا ارزان‌تر از نمونه‌های بی‌سیم هستند.

ماوس گیمینگ گران‌قیمت معمولا از ویژگی‌های بیشتری نسبت به مدل‌های ارزان‌تر بهره می‌برد اما این موضوع لزوما به این معنا نیست که اگر قیمت یک ماوس بیشتر باشد، تجربه‌ی کاربری بهتری را ارائه می‌کند.

ماوس گیمینگ در برابر ماوس معمولی؛ بررسی تفاوت‌ها

نحوه‌ی در دست گرفتن ماوس را مشخص کنید

برای گیمرها نحوه‌ی در دست گرفتن ماوس اهمیت زیادی دارد. هرکدام از گیمرها در این زمینه تفاوت‌هایی دارند اما در این زمینه می‌توانیم سه دسته‌ی اصلی را مشخص کنیم:

Palm: بیشتر گیمرها و کاربران اینگونه از ماوس خود استفاده می‌کنند. به طور مشخص، تمام سه بند انگشت اول و دوم روی دکمه‌ی سمت چپ و راست ماوس قرار می‌گیرد و کف دست هم روی قوسی ماوس گذاشته می‌شود.

Tip: در این روش فقط نوک انگشتان را روی ماوس قرار می‌دهید و کف دست با ماوس برخورد نمی‌کند. انگشت شست هم بخش کناری را می‌گیرد.

Claw: در نهایت باید به حالت Claw اشاره کنیم که ترکیبی از دو حالت قبلی محسوب می‌شود. در این حالت کف دست را روی قوسی ماوس قرار می‌دهید ولی فقط نوک انگشتان روی دکمه‌ها قرار می‌گیرند.

هرکدام از این حالت‌ها برای انواع بازی‌ها مزایا و معایب مختلفی دارند. اما در نهایت نباید نحوه‌ی در دست گرفتن ماوس را به طور عمدی تغییر دهید و از هر حالتی که راحت‌تر هستید، استفاده کنید. با این حال، با توجه به شکل و شمایل ماوس، برخی حالت‌ها بهتر جواب می‌دهند. به عنوان مثال برای ماوس‌های بزرگ و پهن معمولا حالت Palm مورد استفاده قرار می‌گیرد و ماوس‌های کوتاه هم مناسب کاربرانی هستند که به حالت Tip علاقه دارند. افرادی هم که ماوس را به روش Claw در دست می‌گیرند، معمولا به ماوس‌های باریک با دکمه‌های کشیده علاقه دارند.

شخصی‌سازی با نرم‌افزار مخصوص

بیشتر ماوس‌های گیمینگ از نرم‌افزارهای مختص شخصی‌سازی بهره می‌برند. با چنین نرم‌افزارهایی می‌توانید نورپردازی ماوس را تنظیم کنید، دکمه‌ها را شخصی‌سازی کنید و میزان DPI را تغییر دهید. مورد آخر اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا هرچقدر حساسیت بیشتر باشد، سرعت واکنش ماوس هم افزایش پیدا می‌کند.

همچنین در برخی نرم‌افزار‌ها، شخصی‌سازی ماکرو برای دکمه‌های مختلف و ایجاد پروفایل‌های متنوع امکان‌پذیر است. از جمله قابلیت‌های مفیدی که برخی ماوس‌ها آن را در اختیار، می‌توانیم به ذخیره‌سازی پروفایل درون خود ماوس گیمینگ اشاره کنیم که با استفاده از این مشخصه می‌توانیم از همان تنظیمات از پیش تعیین شده در سیستم‌های مختلف استفاده کنید.

انواع ماوس گیمینگ

با پیچیده‌تر شدن کامپیوترهای گیمینگ، لوازم جانبی گیمینگ هم روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شوند. در زمینه‌ی ماوس‌های گیمینگ هم انواع مختلفی وجود دارد که با توجه به نیازها و حالت در دست گرفتن، می‌توانید مدل متناسب با نیازهای خود را پیدا کنید.

ماوس مخصوص بازی‌های شوتر؛ ساده و سریع

این رایج‌ترین نوع ماوس گیمینگ محسوب می‌شود. این نوع ماوس‌ها مانند ماوس‌های معمولی از دکمه‌ی چپ و راست و اسکرولر بهره می‌برند و در کنار آن دو یا سه دکمه‌ی جداگانه هم دارند. در بازی‌های شوتر از این دکمه‌ها برای شلیک، انتخاب سلاح و زوم کردن استفاده می‌شود.

ماوس‌های شوتر طراحی عجیب و غریبی ندارند و در ضمن باید به وجود دو دکمه برای افزایش و کاهش DPI در برخی از این مدل‌ها اشاره کنیم. برخی از این ماوس‌ها از دکمه‌ی موسوم «تک تیر‌انداز» یا اسنایپر بهره می‌برند که با استفاده از آن، DPI ماوس برای شلیک‌های بسیار حساس به طور موقت کاهش پیدا می‌کند.

از بین ماوس‌های معروف شوتر می‌توانیم به مدل‌های Logitech G502، Logitech G203 و Razer Viper اشاره کنیم.

ماوس مخصوص بازی‌های MMO؛ سرشار از دکمه

بازی‌های پرطرفداری مانند World of Warcraft، Age of Empires و League of Legends جهان‌های آنلاین بسیار بزرگی دارند و در این بازی‌ها به برخی مهارت‌های خاص که فقط گاهی اوقات باید از آن‌ها استفاده کنید، نیاز دارید. برای پاسخ به چنین نیازی، ماوس‌های MMO متولد شدند که در بخش مربوط به انگشت شست از ۱۲ دکمه بهره می‌برند.

این نوع ماوس‌ها مورد توجه گیمرهایی قرار می‌گیرند که همواره از تعدادی مهارت سفارشی استفاده می‌کنند. گیمر‌های تازه‌کار معمولا در ابتدا به راحتی نمی‌توانند از چنین ماوس‌های استفاده کنند و در ضمن برای شخصی‌سازی دکمه‌ها هم باید وقت زیادی صرف کنید. هرچقدر هم این دکمه‌های جانبی کوچک‌تر باشند، در بازی‌هایی که ریتم سریع‌تری دارند با مشکلات بیشتری روبرو می‌شوید.

در این زمینه ماوس Logitech G600 طرفداران زیادی دارد زیرا در مجموع از ۲۰ دکمه‌ی قابل برنامه‌ریزی بهره می‌برد.

ماوس متقارن؛ مناسب برای چپ‌دست‌ها

بسیاری از چپ‌دست‌ها با ماوس‌های ساخته شده برای راست‌دست‌ها کار می‌کنند. در این میان برخی ماوس‌ها به طور مشخص برای چپ‌دست‌ها تولید شده‌اند و برخی دیگر هم طراحی کاملا متقارنی دارند تا هم راست‌دست‌ها و هم چپ‌دست‌ها بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. این نوع ماوس‌های متقارن معمولا در هر دو سمت بخش کناری دارای دکمه هستند که با توجه به راست‌دست بودن یا چپ‌دست بودن می‌توانید دکمه‌های بخش مقابل را غیرفعال کنید. در این زمینه می‌توانیم به Razer Viper اشاره کنیم که یکی از بهترین ماوس‌های متقارن محسوب می‌شود.

ماوس جمع‌و‌جور؛ مناسب برای لپ‌تاپ‌های گیمینگ

گیمرهایی که از لپ‌تاپ‌های گیمینگ استفاده می‌کنند و مرتبا جابجا می‌شوند، می‌توانند ماوس‌های گیمینگ کوچک و جمع‌‌و‌جور استفاده کنند. گفتنی است این نوع ماوس‌ها عمدتا بی‌سیم هستند و افرادی که با حالت Tip برای گرفتن ماوس راحت هستند، برای استفاده از این نوع مدل‌ها با مشکلی روبرو نمی‌شوند.

باید خاطرنشان کنیم برندهای معروف معمولا برای طرفداران این نوع ماوس‌ها گزینه‌های زیادی را ارائه نمی‌کنند و مثلا Razer Orochi V2 از معدود ماوس‌های گیمینگ کوچک باکیفیت به حساب می‌آید.

با در نظر گرفتن تمام این موارد، احتمالا حالا راحت‌تر می‌توانید از بین مدل‌های مختلف ماوس گیمینگ دست به انتخاب بزنید. شما به دنبال چه نوع ماوسی هستید و بیشتر چه ویژگی‌هایی برای شما اهمیت دارند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

راهنمای کامل خرید انواع ماوس گیمینگ و معمولی (معرفی پرفروش‌ها)

منبع: How To Geek

نوشته چگونه یک ماوس گیمینگ مناسب را انتخاب کنیم؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala