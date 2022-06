«تونی فیلیپس» (Tony Phillips) از پایگاه آب‌وهوای فضایی، امروز ۲۲ ژوئن (۱ تیر) درباره‌ی لکه‌ی خورشیدی جدید نوشت: «دیروز، لکه‌ی خورشیدی AR3038 بزرگ بود. امروز، بسیار بزرگ است.»

او با اشاره به اینکه میدان مغناطیسی اطراف این لکه پتانسیل فوران شراره‌های خورشیدی کلاس M را به سمت سیاره‌ی ما دارد، افزود: «اندازه‌ی لکه خورشیدی که به سرعت در حال رشد است تنها در ۲۴ ساعت دو برابر شده است.»

اگر این لکه‌ی خورشیدی یک «پرتاب جرم تاجی» (CME) را که فورانی از ذرات باردار است، رو به سیاره‌ی ما گسیل کند، ممکن است این ذرات با میدان مغناطیسی زمین برهم‌کنش داشته باشند و نورهای رنگارنگی در جو ما ایجاد کنند که به عنوان شفق‌های قطبی شناخته می‌شوند.

با این حال، مرکز پیش‌بینی آب‌وهوای فضایی سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA) که بر شراره‌های خورشیدی و سایر فوران‌ها نظارت می‌کند، هنوز هیچ هشدار شفق قطبی برای زمین صادر نکرده است.

خورشید به‌ویژه در بهار امسال بسیار فعال بوده است و با افزایش فعالیت در چرخه‌ی منظم ۱۱ ساله‌ی خود شمار لکه‌های خورشیدی و شراره‌های نوع M و X آن که قوی‌ترین طبقه‌بندی محسوب می‌شوند، افزایش یافته است.

به‌طور معمول، پرتاب‌های جرم تاجی بدون خطر هستند و شاید فقط خاموشی‌های کوتاه‌مدت رادیویی همراه با شفق‌های رنگارنگ ایجاد کنند. با این حال، در موارد نادر، این پرتاب‌های جرم تاجی می‌توانند زیرساخت‌های اصلی مانند ماهواره‌ها یا خطوط برق را مختل کنند.

به همین هم ناسا و هم سازمان ملی اقیانوسی و جوی، همیشه فعالیت خورشید را زیر نظر دارند. علاوه بر این، مأموریت کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا به‌طور دوره‌ای، بسیار نزدیک به خورشید پرواز می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تری درباره‌ی منشأ لکه‌های خورشیدی دریافت و به درک بهتر اثر خورشید بر آب‌و‌هوای فضایی کمک کند.

عکس کاور: شمار زیاد لکه‌های خورشیدی در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ (۱ تیر ۱۴۰۱)

Credit: NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams

منبع: Space

نوشته یک لکه‌ی خورشیدی عظیم زمین را هدف گرفته است اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala