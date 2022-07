همانطور که احتمالاً می‌دانید، سامسونگ برنامه‌ی بتای رابط کاربری خود را دارد، زیرا با هر به‌روزرسانی اصلی اندروید نسخه‌ی جدیدی از رابط کاربری One UI را نیز ارائه می‌دهد. بسیاری از کاربران مشتاقانه منتظر رابط کاربری One UI 5.0 هستند، اما هنوز هیچ نشانه‌ای از بتای رابط کاربری One UI 5.0 اندروید ۱۳ برای گوشی‌های هوشمند سامسونگ وجود ندارد. این را هم اضافه کنیم که نسخه‌ی بتای رابط کاربری مورد انتظار سامسونگ در اختیار تمام کاربران قرار نخواهد گرفت و فقط آن دسته افرادی که واجد شرایط هستند، می‌توانند آن را دریافت کنند.

گوشی‌های سامسونگ شاید تمام قابلیت‌های اندروید ۱۳ را دریافت نکنند

آخرین خبرهای شنیده شده در این مورد حاکی از آن بود که سامسونگ در حال آماده شدن برای انتشار نسخه‌ی بتای One UI 5.0 در هفته سوم جولای است. ظاهراً همه چیز برای انتشار نسخه‌ی بتا خوب پیش می‌رفت اما با نزدیک شدن به پایان ماه جولای، نسخه‌ی بتای این رابط کاربری هنوز در دسترس کاربران بتا قرار نگرفته است. سامسونگ قصد داشت آپدیت رابط کاربری One UI 5.0 مبتنی بر اندروید ۱۳ را تا اکتبر سال جاری (آبان ماه) برای عموم منتشر کند، اما این تأخیر می‌تواند منجر به عقب افتادن برنامه‌های سامسونگ برای انتشار عمومی این به‌روزرسانی شود.

گلکسی S23 اولترا دوربین پریسکوپی با زوم ۱۰ برابری را حفظ خواهد کرد

این شرکت همچنین انجمن رسمی One UI 5.0 خود را برای نسخه‌ی بتا راه‌اندازی کرده است. در این انجمن همه‌ی کاربران بتا می‌توانند بازخورد‌های خود را به سامسونگ ارائه دهند تا این شرکت قبل از انتشار نسخه‌ی نهایی، بهبودها و اصلاحات لازم را در خصوص رابط کاربری انجام دهد. باید اشاره کنیم که One UI 5.0 در آغاز برای گوشی‌های سری گلکسی S22 منتشر خواهد شد و سپس سامسونگ آن را برای محصولات دیگر هم منتشر خواهد کرد.

البته دلیل این تأخیر را می‌توان به گوگل نیز ربط داد. ممکن است سامسونگ احساس کند که نسخه‌ی بتای اندروید ۱۳ هنوز نیاز به اصلاحات بیشتری دارد تا بتواند برنامه‌ی بتای رابط کاربری One UI 5.0 خود را متناسب با آن ارائه دهد. گوگل اخیراً نسخه‌های بتا اندروید ۱۳ را با رفع اشکالات ایجاد شده، منتشر کرده است. شاید سامسونگ فقط از گوگل می‌خواهد تا قبل از ارائه‌ی نسخه‌ی بتای رابط کاربری خود، اشکالات سیستم‌عامل اندروید ۱۳ را به طور کامل برطرف سازد.

سامسونگ قرار است در رابط کاربری جدیدش تغییرات قابل توجهی را اعمال کند. در تصاویری که پیش‌تر در این مورد منتشر شد، یکی از تغییرات بارز در بخش نوتیفیکیشن سنتر رخ دیده شده بود که برای مثال آیکون‌های این قسمت بزرگ‌تر شده و میزان شفافیت پس‌زمینه هم با تغییراتی همراه بوده است. ظاهراً گفته می‌شود که رابط کاربری One UI 5.0 قابلیت OCR یا تشخیص متن را در بخش‌های مختلف خود ارائه می‌کند. کاربران با استفاده از این قابلیت می‌توانند متن درون تصاویر را استخراج کرده و از آن‌ها استفاده کنند. همچنین رابط کاربری One UI 5.0 سرعت انیمیشن‌ها را در گوشی‌های سامسونگ به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

به هر حال، فقط می‌توان امیدوار بود که بتای One UI 5.0 اندروید ۱۳ در آینده‌ای نزدیک، شاید هم قبل از رویداد گلکسی آنپکد ۱۹ مرداد ماه در دسترس کاربران قرار بگیرد. این نسخه‌ی بتا احتمالاً برای گوشی‌های تاشوی جدید سامسونگ منتشر نخواهد شد.

گوگل سومین نسخه‌ی بتای اندروید ۱۳ را منتشر کرد

منبع: Sammobile

نوشته آیا گوگل بتای One UI 5.0 اندروید ۱۳ برای سامسونگ را به تأخیر می‌اندازد؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala