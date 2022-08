گزارش‌های قبلی مدعی شده‌اند که این ساعت برای ورزشکاران ساخته شده و به همین خاطر از باتری بزرگ‌تری استفاده می‌کند و در نتیجه به آن‌ها اجازه می‌دهد برای ساعات طولانی‌تر بدون نگرانی بابت تمام شدن باتری، فعالیت‌های ورزشی خود را پیگیری کنند. از سوی دیگر باید به افزایش مقاومت بدنه هم اشاره کنیم و حتی برخی به جان‌سخت بودن این ساعت اشاره کرده‌اند.

نمایشگر اپل واچ سری ۷ حدود ۲۰ درصد بزرگ‌تر از نسل قبلی است و لبه‌های نمایشگر خمیده هستند. قبلا گفته می‌شد که اپل واچ پرو برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ با طراحی نسبتا متفاوتی راهی بازار می‌شود ولی در بیشتر شایعات مطرح شده چیزی در مورد تخت بودن لبه‌های نمایشگر آن گفته نشده بود.

حالا این سایت ژاپنی اعلام کرده که اپل واچ پرو از نمایشگر تخت و بدنه‌ی فلزی استفاده می‌کند. در برخی گزارش‌ها آمده که این ساعت هوشمند مبتنی بر بدنه‌ی تیتانیومی است و قیمت بسیار بالایی دارد. برخی منابع به قیمت ۷۹۹ تا ۹۹۹ دلار اشاره کرده‌اند. همچنین به نظر می‌رسد اپل واچ پرو مانند نسل هشتم دارای سنسور تشخیش دمای بدن خواهد بود. تراشه‌ی استفاده شده برای آن‌ها S8 نام دارد که ظاهرا تفاوت خاصی با تراشه‌های S7 و S6 ندارد.

به طور کلی به نظر می‌رسد در انتهای رویداد ۱۶ شهریور بعد از معرفی محصولات اصلی مانند آیفون ۱۴ و اپل واچ سری ۸، مدل پرو اپل واچ در بخش One More Thing معرفی خواهد شد. باید خاطرنشان کنیم طی چند سال اخیر خبری از این بخش نبوده و آخرین بار آیفون ایکس به عنوان One More Thing رونمایی شده است.

نقد و بررسی کلاسیک اپل واچ SE

منبع: GSMArena

نوشته اپل واچ پرو ممکن است در رویداد ۱۶ شهریور معرفی شود اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala