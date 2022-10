سامسونگ کار روی فناوری ۶G را در انگلستان آغاز کرد

سامسونگ به‌تازگی در کشور انگلستان، گروه تحقیقاتی مربوط به فناوری ۶G تأسیس کرده و ضمن توصیف این کشور به عنوان کشوری کلیدی در زمینه‌ی نوآوری موبایل، اعلام کرده که می‌خواهد روی توسعه‌ی هرچه بیشتر این فناوری کار کند. این شرکت کره‌ای همچنین به این موضوع اشاره کرده که این گروه تحقیقاتی فقط بخشی از چندین گروهی است که در حال تأسیس در سراسر جهان هستند.

در رابطه با این موضوع هم باید بگوییم هدف سامسونگ از تأسیس چنین گروهی، تسریع توسعه‌ی فناوری ۶G است چون این شرکت از سال ۲۰۱۹ کار روی آن را آغاز کرده است. با این حال امسال شاهد بوده‌ایم که تلاش‌های سامسونگ برای دستیابی به این فناوری به مراتب بیشتر شده است. برای مثال در ماه ژانویه بود که سامسونگ از برنامه‌های مشترک خود با دانشگاه کره پرده برداشت. همکاری که طی آن قرار است استعدادهای برتر شناسایی و آموزش داده شوند تا بدین ترتیب یک دپارتمان مخصوص انجام تحقیقات در زمینه‌ی فناوری ۶G‌ تأسیس شود.

چند ماه بعد، یعنی در ماه مه، سامسونگ انجمنی تحت عنوان The Next Hyper-Connected Experience for All ترتیب داد؛ جایی که از افراد خبره در زمینه‌ی فناوری دعوت به عمل آمد تا در رابطه با فناوری ۶G و شبکه‌ی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی گفت‌وگو کنند.

با شنیدن این بحث‌ها، کاربرانی که از گوشی‌ها یا به طور کلی محصولات ۵G استفاده می‌کنند نباید نگران باشند چون فناوری ۶G قرار نیست به این زودی‌ها رونمایی شود و محصولی مجهز به آن هم قطعا چندین سال طول می‌کشد تا در دسترس عموم کاربران قرار بگیرد. هنوز فناوری ۵G همه‌گیر نشده و در بسیاری از کشورها زیرساخت لازم برای بهره‌مندی از آن فراهم نشده است.

به صورت کلی و با توجه به نقشه‌ی راه خود سامسونگ برای فناوری ۶G، به نظر می‌رسد باید تا سال ۲۰۳۰ برای رونمایی از محصولی مجهز به آن منتظر بمانیم. بنابراین به نظر می‌رسد تا چندین سال، خرید محصولی با فناوری ۵G منطقی باشد.

