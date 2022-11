کاترهام از خودرو Seven 340 با قدرت ۱۷۰ اسب بخار رونمایی کرد

کاترهام Seven 340 به پیشرانه ۲ لیتری چهار سیلندر Duratec ساخت فورد مجهز شده که می‌تواند ۱۷۰ اسب بخار قدرت در ۷۲۵۰ دور بر دقیقه و ۱۷۴ نیوتن متر گشتاور در ۶۵۰۰ دور بر دقیقه تولید کند. باید اشاره کنیم که نسل قبلی این خودرو یعنی کاترهام Seven 275 از موتور ۱.۶ لیتری چهار سیلندر سیگما فورد با ۱۳۳ اسب بخار قدرت بهره می‌برد.

این گروه خودروساز بریتانیایی آمار و ارقام کاترهام Seven 340 را به طور رسمی اعلام نکرده، اما کاترهام Seven 275 با پیشرانه‌ی ضعیف‌تر خود نسبت به این مدل جدید می‌تواند در عرض ۵ ثانیه از حالت سکون به مرز ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت دست یابد. خودروی جدید کاترهام در دو مدل مختلف S-Pack و R-Pack روانه‌ی بازار خواهد شد.

مدل S-Pack کاترهام Seven 340 تمرکز ویژه‌ای روی موضوع گرند تورینگ کرده است. سیستم تعلیق این مدل نیز به صورتی طراحی شده که بتواند هرچه بیشتر ناهمواری‌های سطح جاده را جذب کند. همچنین این خودرو از رینگ‌های ۱۴ اینچی نیز بهره می‌برد. در مقابل مدل R-Pack کاترهام Seven 340 قابلیت‌هایی نظیر دیفرانسیل محدود کننده لغزش، سیستم تعلیق اسپرت‌تر، رینگ‌های ۱۵ اینچی Orcus، کمربند ایمنی چهار نقطه‌ای، پنل داشبورد فیبر کربنی و شیشه‌ی جلوی کامپوزیتی را به مشتریان ارائه می‌دهد.

باب لشلی مدیرعامل کاترهام در مورد خودروی جدید این شرکت بیان کرده: «مدل‌‌های S-Pack و R-Pack کاترهام Seven 340 برای انجام هر کاری مناسب هستند. علاقه مندان می‌توانند از این خودرو برای سفرهای طولانی مدت درون جاده‌ای و هم برای سفرهای کوتاه آخر هفته‌ی خود بهره ببرند. باید اشاره کنم که مدل R-Pack خودروی کاترهام Seven 340 بیشتر برای استفاده‌ی درون پیست و ثبت لپ‌تایم در پیست‌های مسابقه برتر اروپا مناسب است.»

هر دو مدل‌‌ S-Pack و R-Pack خودروی جدید کاترهام در دو سایز شاسی استاندارد و بزرگ روانه‌ی بازار خواهند شد. کف خودرو نیز به صورت سفارشی امکان طراحی در ارتفاع کمتر را دارد تا افراد قد بلند راحت‌تر درون این خودرو جای بگیرند. همچنین کاربران گزینه‌های مختلفی برای انتخاب صندلی در کاترهام Seven 340 خواهند داشت.

آن طور که گفته می‌شود قرار است کاترهام Seven 340 روانه‌ی بازار اروپا و ژاپن شود. مدل R-Pack کاترهام Seven 340 قیمت پایه ۴۸ هزار دلار خواهد داشت و علاقه مندان می‌توانند برای خرید مدل S-Pack کاترهام Seven 340 باید حدود ۴۶ هزار دلار هزینه بپردازند.

باید اشاره کنیم که چندی پیش کاترهام دو مدل دیگر به نام سوپر Seven 600 و سوپر Seven 2000 را رونمایی کرد و آن‌ها را در اختیار مشتریان بازار ایالات متحده‌ی آمریکا قرار خواهد داد. مدل سوپر Seven 600 به موتور ۶۰۰ سی سی توربوشارژ سه سیلندر سوزوکی مجهز بوده که می‌تواند ۸۴ اسب بخار قدرت تولید و به چرخ‌ها منتقل کند.

کاترهام سوپر Seven 2000 نیز از موتور ۲۰۰۰ سی سی چهار سیلندر Duratec فورد بهره می‌برد که ۱۸۰ اسب بخار قدرت تولید می‌کند. طبق گزارش‌ها، این گروه خودروساز در حال کار بر روی یک مدل جدید دو نفره است که دارای پیشرانه الکتریکی و سقف فلزی هاردتاپ است. هدف کاترهام این بوده که وزن خالص این خودرو برقی بیش از ۷۰۰ کیلوگرم نشود. باید دید در ادامه چه اخبار دیگری در مورد این محصول جدید شرکت کاترهام در رسانه‌های خبری منتشر خواهد شد.

