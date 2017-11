۵ دلیل برای خریدن نینتندو سوییچ (و ۴ دلیل برای نخریدن آن)

کنسول نسبتا جدید نینتندو سوییچ را می‌توان به‌عنوان پل رابط کنسول‌های قابل حمل و کنسول‌های خانگی در نظر گرفت. این کنسول از بهترین مشخصه‌ها بهره نمی‌برد، اما با استفاده از آن می‌توانید از بازی‌هایی مانند The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey لذت ببرید. اما خرید چنین کنسولی کار عاقلانه‌ای است؟ در ادامه دلایلی را برای خریدن و همچنین نخریدن این کنسول ذکر می‌کنیم تا با خواندن آن‌ها بتوانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید.

‌

‌

باید نینتندو سوییچ بخرید اگر…

علاقه‌ی زیادی به بازی‌های اختصاصی نینتندو دارید. شرکت نینتندو، کنسول سوییچ را به همراه بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild معرفی کرد و از زمان رونمایی تا حالا، انواع و اقسام بازی‌ها را برای این کنسول عرضه کرده است. از بین این بازی‌های اختصاصی، می‌توان به عناوینی همچون Mario Kart 8 Deluxe، Arms، Splatoon 2 و Super Mario Odyssey اشاره کرد که تمام آن‌ها بسیار محبوب هستند و طرفداران زیادی دارند. البته نباید دیگر بازی‌های اختصاصی را از قلم بیندازیم که در ماه‌های آینده عرضه می‌شوند. به‌طور خلاصه باید گفت اگر طرفدار پروپاقرص بازی‌های اختصاصی نینتندو هستید، از خرید و استفاده از این کنسول پشیمان نخواهید شد.

دوست دارید که از کنسول خانگی به‌عنوان کنسول قابل حمل هم استفاده کنید. در این زمینه تلاش‌های متعددی انجام‌شده، اما عنوان قابل حمل‌ترین کنسول خانگی را می‌توان به نینتندو سوییچ اعطا کرد. یکی از معروف‌ترین کنسول‌های دستی پلی‌استیشن ویتا بود که می‌توانست بازی‌ها را از پلی‌استیشن ۳ استریم کند؛ اما نینتندو سوییچ این‌گونه نیست. این کنسول از یک نمایشگر نسبتا بزرگ بهره می‌گیرد و با اتصال کنترلرهای آن به دو طرف نمایشگر، از یک کنسول خانگی تبدیل به یک کنسول دستی می‌شود.

بازی‌ها را از کشورهای مختلفی می‌خرید. سوییچ یک کنسول «ریجن فری» (region-free) محسوب می‌شود؛ به دلیل همین فقدان منطقه‌بندی، می‌توانید بازی‌هایتان را از هرجایی که دوست داشتید بخرید و بدون هیچ مشکلی از آن‌ها استفاده کنید. شرکت نینتندو همیشه در در این مورد تا حدی سخت‌گیری به‌خرج می‌داد و با توجه به این سابقه، چنین خبری مورد استقبال گسترده‌ی گیمرها قرار گرفت.

از بازی‌های مستقل لذت می‌برید. نینتندو سوییچ در یک سال اول بعد از عرضه‌اش، خودش را به‌عنوان کنسول محبوب بازی‌سازان مستقل اثبات کرد. در فروشگاه الکترونیکی این کنسول، به انواع و اقسام بازی‌های مستقل محبوب مانند Thumper، Stardew Valley، Shovel Knight و بسیاری از بازی‌های مستقل دیگر دسترسی دارید. در این زمینه، کنسول سوییچ به‌خوبی جای پلی‌استیشن ویتا را پر کرده و خوره‌های بازی‌های مستقل چه در خانه و چه در مکان‌های دیگر می‌توانند چنین گیم‌هایی را بازی کنند.

از کابل‌های گوناگون دل خوشی ندارید. نینتندو سوییچ از طریق کابل USB-C شارژ می‌شود؛ بنابراین در صورت دسترسی نداشتن به کابل‌های کنسول، می‌توانید از کابل‌های موجود در منزل هم استفاده کنید. اگر هم اهل استفاده از این کنسول در مکان‌های مختلف هستید، برای شارژ این کنسول امکان استفاده از پاوربانک‌های سازگار با USB-C وجود دارد.

‌

نینتندو سوییچ مناسب شما نیست اگر…

می‌خواهید قدرتمندترین کنسول بازی را بخرید. در این کنسول به دنبال گرافیک خارق‌العاده‌ای نباشید. نینتندو سوییچ از GPU ساخت Nvidia بهره می‌برد و ازلحاظ قدرت گرافیکی، به گرد پای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان هم نمی‌رسد. رزولوشن نمایشگر این کنسول ۷۲۰p است و به همین خاطر در حالت دستی، امکان بازی با رزولوشن فول اچ‌دی وجود ندارد.

کنسول دستی با عمر باتری بالایی می‌خواهید. این کنسول عمر باتری بالایی ندارد و باتری آن با توجه به بازی، بین ۲٫۵ تا ۶ ساعت دوام می‌آورد. کمپانی نینتندو می‌گوید که باتری این کنسول در بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild حدود ۳ ساعت دوام می‌آورد.

بودجه‌ی کافی برای خرید وسایل جانبی ندارید. اگر می‌خواهید کنترلر حرفه‌ای برای سوییچ بخرید، باید حدود ۴۰۰ هزار تومان پول خرج کنید و خرید یک ست کنترلر Joy-Con جدید هم حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه در پی دارد. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، کنترلر پلی‌استیشن ۴ یا کنترلر ایکس‌باکس وان، در حدود ۱۸۰ هزار تومان قیمت دارد.

به دنبال یک پلتفرم آنلاین یکپارچه هستید. هرچند پلتفرم آنلاین نینتندو سوییچ چندان بد نیست، اما آن‌چنان هم عالی محسوب نمی‌شود. برای چت کردن با دوستان در میان بازی‌های چندنفره، ناچارید که از اپلیکیشن طاقت‌فرسای موبایلی آن استفاده کنید. البته نسخه‌ی کامل و نهایی سرویس آنلاین سوییچ در سال ۲۰۱۸ شروع به کار می‌کند و برای عضویت در آن، باید ۲۰ دلار را به‌صورت سالیانه پرداخت کنید. بنا به گفته‌ی نینتندو، افراد عضو در این سرویس آنلاین در هر ماه به تعادای از بازی‌های قدیمی دسترسی خواهند داشت.

‌

‌

منبع: tom’s guide

مطلب ۵ دلیل برای خریدن نینتندو سوییچ (و ۴ دلیل برای نخریدن آن) برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala